Salieron a la luz los tensos chats entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich: qué se dijeron

Bullrich y Villarruel se enfrentaron vía Whatsapp Foto: -

Victoria Villarruel, en su rol de vicepresidenta, se enfrentó con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Ambas protagonizaron un encontronazo vía Whatsapp luego de la intención de la titular de la Cámara alta de postergar la sesión convocada para este mediodía, en la que el oficialismo quiere discutir el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Infobae dio a conocer el chat entre estas dirigentes políticas que comenzó luego de que Patricia Bullrich haya rechazado la posibilidad de posponer la sesión prevista para este jueves luego del partido de la Selección Argentina y su pase a la final del Mundial 2026.

La vicepresidenta y la senadora se cruzaron y se acrecentó la interna en el oficialismo. Foto: Noticias Argentinas

¿Cómo fue el intercambio entre Bullrich y Villarruel?

Villarruel hizo referencia al triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra: “¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?“. A lo que Bullrich respondió que la reunión podía realizarse ”para festejarlo".

Sin embargo, el verdadero motivo del encontronazo salió a la luz minutos después: el contenido del proyecto que el Senado debatirá este jueves sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Villarruel cuestionó la iniciativa y puso énfasis en el régimen de tierras rurales. Afirmó que la ley implicaba “vender el país”, calificó de “indignante” al apartado sobre las tierras y acusó a Bullrich y al oficialismo de no darle importancia a la “integridad territorial”.

La vicepresidenta comentó también que “el Gobierno vive en Narnia mientras cierran pymes todos los días y la gente no tiene para comer”. Sostuvo además que el oficialismo “pretende rifar la Argentina”.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de Argentina, dijo que el oficialismo "pretende rifar la Argentina". Foto: REUTERS

Por su parte, Patricia Bullrich comentó que la iniciativa del oficialismo busca “cambiar el país” y que no implica la venta de tierras argentinas. Sostuvo que el objetivo de la medida es promover el desarrollo y elevó el tono de la disputa a medida que escalaba. Llegó al punto en el que le sugirió a la vicepresidenta su renuncia en caso de estar en desacuerdo con el rumbo del Gobierno.

Villarruel reivindicó la legitimidad de su cargo por haber sido elegida por voto popular y acusó a Bullrich de impulsar esta ley “por obsecuente”. A ello, continuó descalificando a la senadora a nivel personal por “haber llegado tarde” al espacio político y le dijo que fuera a “chuparle las medias a Karina Milei”.

La senadora contestó que este episodio podría marcar “el comienzo y el fin de una corta vida política”. Finalmente, hubieron agravios cruzados en los que Villarruel calificó de “parásito” y parte de “la casta” a Patricia Bullrich que respondió que no había pensando que fuera “tan mal educada”.

¿Cuál es la postura del oficialismo sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada?

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es, según el Gobierno, clave para mantener la prohibición absoluta para que los extranjeros adquieran tierras rurales argentinas. Mientras que la oposición y Villarruel afirman lo contrario en cuanto a su interpretación.

En este sentido, el oficialismo afirma que existe un doble mecanismo de control, por parte de la provincia y del Ejecutivo, cuando intervienen empresas con participación estatal extranjera y mantiene el régimen especial vigente para las zonas de seguridad de frontera.

El Congreso debatirá el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Foto: Noticias Argentinas

Desde La Libertad Avanza afirman que la reforma diferencia la inversión privada de los intereses de otros Estados y que refuerza los controles en espacios donde podría haber un riesgo para la soberanía nacional. “Hace la protección territorial más precisa, más federal y más firme”, afirman.

Por su parte, Villarruel comprende que el proyecto eliminaría las restricciones vigentes y facilitaría la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Así, se asemeja a la visión de Unión por La Patria, y el resto de La Libertad Avanza se vio afectado por el acercamiento de la vicepresidenta a ello.

De esta forma, salió a la luz el deterioro de la relación política entre Villarruel y el Gobierno que data ya de más de dos años. La relación con Javier y Karina Milei es ya inexistente. Por eso mismo, Bullrich se convirtió en una de las principales vías de comunicación entre el oficialismo y la vicepresidenta en materia de proyectos “estratégicos” para el Presidente.

Los chats entre Villarruel y Bullrich

Infobae publicó los chats entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich:

— Victoria Villarruel: “Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”.

— Patricia Bullrich: “Para festejarlo”.

— VV: “Para vender el país. Nadie quiere festejar en el Senado. Que cada senador lo festeje en su provincia, con su familia, no votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.

— PB: “Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío”.

— VV: “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

— PB: “Ni se venden tierras. Se desarrolla el país”.

— VV: “No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia. La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho”.

— PB: “Yo estoy bien en la realidad. Y los argentinos quieren progresar, no ser más subdesarrollados, populistas, pobres. Cuántos kirchneristas habrán ido al Mundial”.

— VV: “Uds. nos quieren rifar. No seas hipócrita. Igual no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina. Preguntale a Viola, que se debe haber encontrado con ellos allá”.

— PB: “Si no te gusta, renunciá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”.

Patricia Bullrich. Foto: NA

— VV: “A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo. Lo que escribo es la realidad de la ley que vos estás empujando por obsecuente”.

— PB: “A mí me votaron 6.600.000 y después el 51% de la Ciudad”.

— VV: “Bueno, buena suerte, llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparle las medias a Karina”.

— PB: “¡Chau! Chau, comienzo y fin de una corta vida política”.

— VV: “Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida. Chau”.

— PB: “Perdón, estaba festejando. Pero los buenos, como Messi, somos capaces de jugar muchos mundiales. Y para tu récord, nunca pensé que eras tan mal educada”.