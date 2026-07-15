Tiene 800 habitantes y quiere crecer: el pueblo que ofrece terrenos gratis y beneficios para quienes se muden. Foto: Foto: TheClinic

En el corazón de las Grandes Llanuras de Estados Unidos, el pequeño pueblo de Curtis decidió enfrentar la despoblación y lanzó una propuesta para sumar vecinos y revitalizar la comunidad. Con solo 800 habitantes, la localidad de Nebraska ofrece terrenos gratuitos y una serie de beneficios económicos para quienes estén dispuestos a mudarse y construir su casa.

La iniciativa apunta especialmente a familias jóvenes y a quienes buscan una vida tranquila, lejos del ritmo de las grandes ciudades. Los lotes cuentan con calles pavimentadas, agua, electricidad y conexión a servicios, y el único requisito es construir una vivienda en un plazo de dos años y residir de forma permanente en el pueblo.

Los detalles del plan: terrenos gratis y beneficios para familias

El programa de Curtis no solo entrega los terrenos sin costo, sino que también ofrece incentivos económicos para quienes inscriban a sus hijos en las escuelas locales. Según la información oficial, las familias pueden recibir hasta US$750 si tienen un hijo, US$1250 con dos hijos y US$1750 si son tres o más.

Así es Curtis, el pueblo de Estados Unidos que busca vecinos. Foto: Foto: Landsearch

El objetivo es claro: aumentar la población y sostener el funcionamiento de la comunidad y del sistema educativo. La propuesta incluye la infraestructura básica ya instalada, lo que facilita el proceso de mudanza y construcción.

Sin embargo, los nuevos residentes deben hacerse cargo de la construcción de la vivienda, cumplir con los requisitos urbanísticos y pagar los servicios. La permanencia en el pueblo es condición fundamental para acceder a los beneficios.

Cómo es la vida en Curtis y qué desafíos plantea mudarse

Curtis está ubicado en una zona rural de Nebraska, rodeado de campos abiertos, praderas y rutas extensas. La economía local gira en torno a la agricultura y los servicios básicos, y la vida cotidiana se desarrolla en un entorno de pequeñas comunidades rurales.

Vivir en un pueblo de menos de 1000 habitantes implica ventajas y desafíos. Por un lado, se destacan la tranquilidad, la seguridad, los costos bajos y una vida comunitaria cercana. Los vecinos suelen participar activamente en eventos, escuelas y actividades locales, lo que fortalece el sentido de pertenencia.

Por otro lado, las opciones laborales, comerciales y de entretenimiento son limitadas, y para acceder a hospitales complejos, universidades o grandes centros comerciales es necesario recorrer varios kilómetros.

El objetivo: evitar el éxodo y mantener viva la comunidad

Las autoridades de Curtis consideran que la clave para frenar la despoblación es atraer familias dispuestas a comprometerse con la vida local. La participación en actividades comunitarias y escolares es vista como fundamental para sostener el pueblo y evitar que los jóvenes migren hacia las grandes ciudades.

La propuesta de terrenos gratis y ayuda económica busca ofrecer una alternativa concreta para quienes sueñan con una vida más tranquila, en contacto con la naturaleza y lejos del estrés urbano.