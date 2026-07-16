Cayó una red de trata: rescataron a mujeres trans víctimas de explotación sexual y detuvieron a 5 personas

Desbarataron una red de trata en Moreno. Foto: Policía Federal.

Efectivos de la Policía Federal Argentina desbarataron una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en la localidad de Trujui, partido bonaerense de Moreno. Durante un allanamiento fueron rescatadas cinco víctimas y detenidos los cinco presuntos integrantes de la red.

La investigación comenzó a principios de julio por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, luego de que una mujer trans paraguaya de 38 años denunciara en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega haber sido víctima de un abuso sexual cometido por varios hombres presuntamente vinculados con una red de trata.

Desbarataron una red de trata en Moreno. Video: PFA.

Tras la denuncia, la víctima fue asistida por profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y examinada por personal de la Policía Federal. Las primeras actuaciones permitieron confirmar indicios de captación con fines de explotación sexual.

Allanamiento y rescate

A partir de esa información, los investigadores centraron las tareas sobre una casa ubicada en la calle Manuel Maza, en Trujui, donde la denunciante aseguró haber permanecido cautiva y donde funcionaría un prostíbulo. Las tareas de vigilancia permitieron identificar a una organización integrada por dos personas trans y tres hombres, señalados como responsables de captar y explotar sexualmente a otras víctimas.

Desbarataron una red de trata en Moreno. Foto: Policía Federal.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el allanamiento del lugar. Durante el procedimiento fueron rescatadas otras cuatro víctimas trans que permanecían en el inmueble, quienes quedaron bajo la asistencia del Programa Nacional de Rescate. En total, fueron liberadas cinco personas víctimas de explotación sexual.

Además, los efectivos de la PFA detuvieron a los cinco sospechosos, todos argentinos y mayores de edad. En el operativo también secuestraron cuatro teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.

Desbarataron una red de trata en Moreno. Foto: Policía Federal.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal interviniente en una causa por presunta infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Falsos empleos y explotación sexual: desarticularon una red de trata y rescataron a ocho víctimas

Una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada semanas atrás, luego de una investigación de varios meses llevada adelante por la Policía Federal Argentina (PFA). Como resultado de siete allanamientos simultáneos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la provincia de Tucumán, fueron rescatadas ocho mujeres víctimas de explotación sexual y detenidas cinco personas acusadas de integrar la red.

La investigación comenzó en agosto de 2025, cuando efectivos del Departamento Trata de Personas detectaron en la Terminal de Ómnibus de Retiro a dos mujeres que habían llegado desde Tucumán. Una de ellas tenía un pedido de paradero vigente realizado por sus familiares, lo que motivó la intervención inmediata de los investigadores.

Desbarataron una red de trata de personas que explotaba sexualmente a mujeres en el AMBA y Tucumán. Video: PFA.

Tras activar el protocolo correspondiente y entrevistar a las mujeres, los especialistas detectaron indicios compatibles con un caso de trata de personas. Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que una de las víctimas había sido engañada con una falsa oferta laboral y trasladada al AMBA para ser explotada sexualmente.

A partir del análisis de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación, los investigadores lograron reconstruir el funcionamiento de la organización e identificar el rol que cumplía cada uno de sus integrantes.