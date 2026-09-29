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Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (8.4 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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El pronóstico para Santa Fe este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 16°. Con vientos de 26 - 55 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
18°
Viento
Suroeste 24 - 47 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Sur 21 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Sur 10 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 26 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 23°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:43
Puesta del sol19:03
Horas de luz12h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación89%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:43 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 12h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 8.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 26 - 55 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Sur 4 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 20° 20° Suroeste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 19° 19° Suroeste 11 - 21 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 19° 19° Suroeste 18 - 30 km/h 70% 2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 18° 18° Suroeste 19 - 42 km/h 90% 6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Suroeste 22 - 41 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 18° 18° Suroeste 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
08:00 18° 18° Suroeste 22 - 44 km/h 0% Cubierto
09:00 18° 18° Suroeste 24 - 47 km/h 0% Cubierto
10:00 19° 19° Suroeste 26 - 52 km/h 0% Cubierto
11:00 19° 19° Suroeste 26 - 53 km/h 0% Cubierto
12:00 20° 20° Sur 26 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 22° 22° Sur 26 - 54 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 25° Sur 24 - 54 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Sur 23 - 49 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Sur 23 - 50 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 25° Sur 21 - 47 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Sur 17 - 42 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Sur 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Sur 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Sur 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Suroeste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Suroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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