Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

El pronóstico para Santa Fe este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 16°. Con vientos de 26 - 55 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 26 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:43
|Puesta del sol
|19:03
|Horas de luz
|12h 20m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|89%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?
Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:43 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 12h 20m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 8.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 26 - 55 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|20°
|Sur 4 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|20°
|20°
|Suroeste 10 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|19°
|19°
|Suroeste 11 - 21 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|19°
|19°
|Suroeste 18 - 30 km/h
|70% 2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|18°
|18°
|Suroeste 19 - 42 km/h
|90% 6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|18°
|18°
|Suroeste 22 - 41 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|18°
|18°
|Suroeste 20 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|18°
|18°
|Suroeste 22 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|18°
|18°
|Suroeste 24 - 47 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|19°
|19°
|Suroeste 26 - 52 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|19°
|19°
|Suroeste 26 - 53 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|20°
|20°
|Sur 26 - 55 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|22°
|22°
|Sur 26 - 54 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|22°
|25°
|Sur 24 - 54 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|23°
|25°
|Sur 23 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|23°
|25°
|Sur 23 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|22°
|25°
|Sur 21 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|21°
|21°
|Sur 17 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|20°
|20°
|Sur 13 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|19°
|19°
|Sur 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|18°
|18°
|Sur 11 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|18°
|18°
|Sur 10 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|17°
|17°
|Suroeste 9 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|16°
|16°
|Suroeste 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán