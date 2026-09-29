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Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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El pronóstico para Santiago del Estero este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 28° y una mínima de 19°. Con vientos de 22 - 47 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Sur 22 - 44 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
26°
Viento
Sureste 15 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Sureste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 22 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 28°
Mínima: 19°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:58
Puesta del sol19:16
Horas de luz12h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación89%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:58 y se pone a las 19:16, dando aproximadamente 12h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 22 - 47 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Sur 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 21° 21° Sur 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 20° 20° Sur 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
04:00 20° 20° Sur 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 20° 20° Sur 12 - 24 km/h 0% Cubierto
06:00 21° 21° Sur 7 - 22 km/h 0% Cubierto
07:00 21° 21° Sur 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 21° 21° Sur 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 22° 24° Sur 22 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 23° 25° Sur 22 - 47 km/h 0% Cubierto
11:00 23° 25° Sureste 16 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 24° 26° Sur 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 27° 27° Sur 20 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 28° 27° Sur 18 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 28° 28° Sur 17 - 40 km/h 0% Cubierto
16:00 27° 27° Sureste 17 - 37 km/h 0% Cubierto
17:00 26° 26° Sureste 15 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 25° 26° Sureste 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 24° 25° Sureste 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 23° 25° Sureste 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 22° 22° Sureste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 21° 21° Sureste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 21° 21° Sureste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 20° 20° Sureste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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