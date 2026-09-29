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Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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El pronóstico para Santa Cruz este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 24 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 16 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 21 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Norte 18 - 29 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 24 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 12°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:09
Puesta del sol19:46
Horas de luz12h 37m
Fase lunarMenguante
Iluminación89%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:09 y se pone a las 19:46, dando aproximadamente 12h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 24 - 40 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 24 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 17 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noreste 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 16 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 21 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° Norte 21 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° 10° Norte 21 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Norte 21 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Noreste 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Norte 20 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Norte 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Noreste 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° 10° Noreste 22 - 38 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noreste 22 - 38 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 20 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 18 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 Norte 21 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 23 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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