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Avance histórico: Estados Unidos aprobó un nuevo fármaco para el tratamiento del cáncer de páncreas avanzado

Los pacientes que recibieron la medicación lograron una supervivencia global media de 13.2 meses, en comparación con 6.7 meses para aquellos con quimioterapia estándar. El medicamento también redujo el riesgo de muerte en un 60% en comparación con la quimioterapia, aseguraron desde Revolution Medicines.

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Cáncer de páncreas.
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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó este miércoles un nuevo fármaco para el cáncer de páncreas avanzado.

Según la FDA, el medicamento está indicado para adultos con adenocarcinoma pancreático metastásico que ya han recibido al menos un tratamiento sistémico previo o no son candidatos adecuados para la terapia sistémica multicomponente. El fármaco no requiere una prueba de diagnóstico complementaria y está aprobado para pacientes con o sin una mutación tumoral RAS identificada.

Cáncer, células, investigación, medicina. Foto Unsplash.
Estados Unidos aprobó un nuevo fármaco para el tratamiento del cáncer de páncreas avanzado. Foto Unsplash.

El medicamento llamado Rasonque, desarrollado por la start-up estadounidense Revolution Medicines, ha duplicado la supervivencia de los pacientes, según su ensayo clínico.

Aunque no se trata de una cura, este tratamiento despierta entusiasmo entre los oncólogos y las asociaciones de pacientes, ante la perspectiva de mayor sobrevida.

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“La autorización ofrece una nueva opción esencial a los pacientes que se enfrentan a un cáncer extremadamente grave e históricamente difícil de tratar”, celebró Kyle Diamantas, alto responsable de la FDA, en un comunicado.

Primer avance notable contra el cáncer de páncreas en varias décadas

Este medicamento, que implica una nueva molécula llamada daraxonrasib, ha demostrado ser mucho más eficaz que una quimioterapia clásica durante su ensayo clínico.

La mitad de los pacientes que lo tomaron sobrevivieron más de 13 meses, es decir, el doble de tiempo que el grupo que estuvo bajo quimioterapia.

Según la FDA, los efectos secundarios más frecuentemente reportados de Rasonque son erupción, diarrea, estomatitis, náuseas, fatiga, vómitos, dolor abdominal, edema, disminución del apetito y hemorragia.

En los ensayos clínicos, las toxicidades relacionadas con la piel afectaron al 86% de los pacientes, y se registró una gravedad de grado 3 en el 10% de esos casos.

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