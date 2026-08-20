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La Expo Empleo convocó a 10.000 personas para postularse a más de 600 puestos de trabajo en 30 empresas del país

La propuesta llevada a cabo en el barrio de Caballito, que alcanzó su sexta edición en 2026, estuvo orientada a facilitar el contacto directo entre empleadores y personas en búsqueda activa de trabajo, con especial foco en personas mayores de 40 años.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La Expo Empleo convocó a 10.000 personas para postularse a más de 600 puestos de trabajo.
La Expo Empleo convocó a 10.000 personas para postularse a más de 600 puestos de trabajo. Foto: NA (Martín Zabala)
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En un contexto donde la búsqueda de empleo continúa siendo una de las principales preocupaciones de miles de argentinos, el barrio de Caballito se convirtió este jueves en el escenario de una de las mayores convocatorias laborales del año en la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas, la Comuna 6 fue sede de una nueva edición de la Expo Empleo Barrial+, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña que reunió a 30 empresas y más de 600 vacantes disponibles en distintos sectores de la economía.

La propuesta, que alcanzó su sexta edición en 2026, estuvo orientada a facilitar el contacto directo entre empleadores y personas en búsqueda activa de trabajo, con especial foco en mayores de 40 años, uno de los segmentos que suele enfrentar mayores obstáculos para reinsertarse en el mercado laboral formal.

Más de 600 vacantes disponibles: cuáles fueron los puestos de trabajo más buscados

La feria reunió búsquedas laborales vinculadas a una amplia variedad de actividades económicas, incluyendo: administración, atención al cliente, comercio, gastronomía, logística, mantenimiento, producción, salud, seguridad, servicios y tecnología de la información.

Uno de los principales atractivos de la Expo Empleo Barrial+ fue la posibilidad de entregar currículums en mano. Foto: NA (Martín Zabala)

Entre los perfiles más demandados se destacaron: administrativos, analistas de recursos humanos, cajeros, camareros, choferes, cocineros, electricistas, mecánicos, operarios de depósito, personal de atención al cliente, repositores, técnicos y vendedores.

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Participaron empresas de distintos rubros y tamaños, entre ellas: Adecco, Alesa Seguridad, Arcos Dorados, Besser Weiss, CAT Technologies, Cleanmanager, Computrabajo, Contenedores Hugo, Coto, Global Worker, Grupo Ceta, Grupo Jaka, Grupo L, Kansas, LX, Mater Dei, Pullmen, Rex, Rosario Bus, Streambe y Talent Solutions, entre otras. Además, ocho compañías se incorporaron por primera vez a la iniciativa, ampliando la diversidad de ofertas y sectores representados.

Expo Empleo en Caballito: cómo fue el proceso de selección y entrega de CV

Uno de los principales atractivos de la Expo Empleo Barrial+ fue la posibilidad de entregar currículums en mano y establecer un primer vínculo con los equipos de Recursos Humanos de las empresas participantes.

Caballito fue sede de la Expo Empleo Barrial+, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Trabajo y Empleo. Foto: NA

Los postulantes pudieron recorrer los distintos stands, conocer los requisitos de cada búsqueda y postularse de manera inmediata. De acuerdo con la organización, los perfiles recibidos serán evaluados por las compañías según las vacantes abiertas y aquellos candidatos que se ajusten a las necesidades de cada puesto recibirán una convocatoria posterior por correo electrónico para continuar el proceso de selección.

Para agilizar la logística, el ingreso se realizó mediante un sistema de preinscripción gestionado a través de los canales oficiales del Gobierno porteño. Los participantes recibieron una confirmación con código QR y la ubicación exacta del evento, lo que permitió ordenar el flujo de asistentes y optimizar la atención en el predio.

Inserción laboral en la Ciudad: los resultados que muestra la Expo Empleo Barrial+

La Expo Empleo Barrial+ forma parte de una estrategia de articulación público-privada orientada a promover la inserción laboral formal. El programa recorre distintas comunas porteñas generando espacios presenciales donde empresas y trabajadores pueden encontrarse sin intermediarios.

El ingreso se hizo mediante un sistema de preinscripción gestionado a través de los canales de la Ciudad. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Durante 2026, la iniciativa ya pasó por las comunas 5, 6, 14 y 15, acumulando más de 6.500 vecinos convocados y alrededor de 1.800 vacantes ofrecidas. Según datos oficiales, en las primeras tres ediciones del año se logró cubrir cerca del 70% de los puestos disponibles y unas 900 personas accedieron a un empleo formal.

Estas cifras reflejan el potencial de un formato que combina reclutamiento, orientación laboral y capacitación en una misma jornada, especialmente en un escenario donde las empresas continúan reportando dificultades para cubrir determinados perfiles.

Capacitación laboral: talleres sobre entrevistas, LinkedIn e inteligencia artificial

Además de las búsquedas laborales, la exposición ofreció un ciclo de charlas y talleres distribuidos en tres auditorios temáticos. Las actividades abordaron cuestiones vinculadas al mercado laboral actual, como estrategias para entrevistas de trabajo, marca personal, uso de LinkedIn, procesos de selección, habilidades blandas y técnicas de comunicación.

También hubo espacios destinados a explicar cómo elaborar currículums adaptados a los sistemas de filtrado basados en inteligencia artificial (IA) y cómo construir un perfil profesional competitivo en un entorno laboral cada vez más digitalizado.

El foco fue la inclusión de sectores que suelen encontrar mayores barreras para acceder al empleo formal. Foto: NA

La incorporación de estos contenidos buscó complementar la experiencia de quienes asistieron no solo para postularse a un empleo puntual, sino también para fortalecer sus herramientas de búsqueda laboral de cara al futuro.

Empleo para mayores de 40 años: el foco de una política de inclusión laboral

Más allá de los resultados que arrojen las búsquedas abiertas en las próximas semanas, la edición de Caballito volvió a poner el foco en un desafío clave para el mercado de trabajo: la inclusión de sectores que suelen encontrar mayores barreras para acceder o reingresar al empleo formal.

Con cientos de vacantes disponibles, una convocatoria masiva y la participación de empresas de múltiples rubros, la Expo Empleo Barrial+ se consolidó como una de las principales herramientas de vinculación laboral impulsadas por la Ciudad de Buenos Aires, en un intento por acercar oportunidades concretas a quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mercado de trabajo.

EmpleoTrabajoExposiciónCiudad de Buenos Aires
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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