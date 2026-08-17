El megaproyecto que divide las aguas en las Islas Malvinas: promete empleo e inversión, pero advierten sobre su impacto ambiental

El megaproyecto que divide las aguas en las Islas Malvinas.

Un ambicioso proyecto para desarrollar la salmonicultura industrial en las Islas Malvinas abrió una profunda discusión dentro de una comunidad de apenas 3.500 habitantes. La propuesta, que podría convertirse en el mayor emprendimiento costero de la historia del archipiélago, enfrenta a quienes destacan su potencial económico con quienes advierten sobre posibles impactos irreversibles en uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del Atlántico Sur.

Unity Marine propone producir 50.000 toneladas anuales de salmón en las Islas Malvinas

La iniciativa es impulsada por Unity Marine, una sociedad integrada por la pesquera local Fortuna y la empresa danesa F-land ApS. El plan contempla la producción de 50.000 toneladas de salmón por año distribuidas en 16 sitios de cultivo, una escala que transformaría la actividad económica de las islas y que ya genera controversia entre residentes, organizaciones ambientales y autoridades locales.

El plan contempla la producción de 50.000 toneladas de salmón por año distribuidas en 16 sitios de cultivo. Foto: Unsplash

El proyecto apunta a instalar una industria inexistente hasta ahora en el archipiélago y que, de concretarse, representaría el desarrollo costero más importante de su historia. La propuesta se emplazaría en aguas que albergan una extraordinaria biodiversidad, con poblaciones de calamares, krill, lobos y elefantes marinos, ballenas, delfines y cinco especies de pingüinos.

Un informe económico proyecta ingresos de 35 millones de libras al año y 133 nuevos puestos de trabajo

Los beneficios económicos proyectados son significativos para una población de dimensiones reducidas. Un estudio encargado por el gobierno isleño estimó que una producción anual de 30.000 toneladas podría aportar alrededor de 35 millones de libras esterlinas por año y generar 133 puestos de trabajo.

El debate excede la cuestión económica y se concentra en la capacidad del entorno marino. Foto: Unsplash

Para los sectores que respaldan la iniciativa, estas cifras reflejan una oportunidad de diversificación económica y creación de empleo en una comunidad cuya actividad productiva depende en gran medida de los recursos pesqueros. No obstante, el debate excede la cuestión económica y se concentra en la capacidad del entorno marino para absorber una actividad acuícola de semejante magnitud sin alterar sus equilibrios naturales.

La organización Salmon Free Falklands (SFF) exige un referéndum ante las dudas sobre el impacto ambiental

Frente al avance del proyecto surgió Salmon Free Falklands (SFF), una organización creada por residentes para oponerse a la salmonicultura industrial en el archipiélago. El grupo reclama la realización de un referéndum vinculante para que sean los habitantes quienes decidan el futuro de la actividad.

Salmon Free Falklands es una organización creada por residentes para oponerse a la salmonicultura. Foto: Unsplash

Sus integrantes aseguran haber perdido confianza en la consulta pública actualmente en marcha y consideran que una votación popular permitiría resolver de manera definitiva una discusión que divide a la comunidad.

Expertos ambientales señalan la falta de datos científicos rigurosos sobre la capacidad de carga del ecosistema

Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad de protección ambiental de Tasmania y actual asesora de SFF, sostuvo que la capacidad de carga ambiental del área aún no fue determinada mediante un proceso científico riguroso. Según planteó, todavía existen interrogantes relevantes sobre los efectos acumulativos que podría generar una industria salmonera de gran escala.

La especialista también señaló que no está claro cómo se gestionarían eventuales episodios de mortalidad masiva de peces en unas islas caracterizadas por su aislamiento geográfico y sus limitadas capacidades logísticas.

El gobierno isleño inició una consulta pública que se extenderá hasta el 30 de octubre

Ante la creciente polémica, el gobierno isleño puso en marcha una consulta pública que comenzó el 7 de agosto y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. Las autoridades insistieron en que mantienen una posición neutral respecto de la salmonicultura y afirmaron que el objetivo del proceso es recopilar información y opiniones para alimentar el debate.

El salmón es un pescado marino muy codiciado para preparar piezas de sushi. Foto: Unsplash

Según señalaron, la documentación disponible incluye estudios ambientales, regulatorios y socioeconómicos, además de una descripción general del proyecto elaborada por Unity Marine. El gobierno remarcó que esos informes no constituyen una evaluación ambiental definitiva ni una autorización para avanzar con un emprendimiento específico.

El conflicto tiene además antecedentes judiciales. En 2022, el gobierno había rechazado la salmonicultura, pero Unity Marine obtuvo una revisión judicial bajo el argumento de que antes de adoptar esa decisión debía realizarse una consulta en todo el archipiélago. Posteriormente, ambas partes acordaron dejar sin efecto aquella resolución y avanzar con el mecanismo participativo que actualmente se encuentra en desarrollo.

De esta manera, mientras la consulta pública continúa abierta y crecen los pedidos de un referéndum, las Malvinas enfrentan una decisión que podría redefinir la relación entre desarrollo económico y conservación ambiental en uno de los ecosistemas marinos más sensibles del Atlántico Sur.