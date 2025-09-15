Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina tras visitarlo en el hospital: “Pedimos cadena de oración”

La ex pareja del joven, madre de sus dos hijas, estuvo acompañada por Romina Uhrig y brindó algunas palabras a la prensa.

Daniela Celis y Thiago Medina. Foto: Instagram.

Daniela Celis, expareja y mamá de las hijas de Thiago Medina, habló con la prensa y dio detalles sobre la salud del ex Gran Hermano, quien se encuentra internado tras sufrir un grave choque con su moto el pasado viernes.

Un cronista de Puro Show captó a Daniela, quien estaba acompañada de Romina Uhrig, una de sus amigas y también exparticipante del reality, y le preguntó sobre la salud del streamer. “Perdón, no puedo hablar por favor”, dijo la panelista de Luzu TV.

La palabra de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina. Video: eltrece.

“Queremos saber cómo está y si necesitan ayuda”, volvió a preguntar el periodista. “Yo también quiero saber cómo está. Voy a preguntar”, agregó. Por su parte, Romina, dijo que más tarde iban a salir para dar más detalles sobre la salud de Thiago.

Al rato, Daniela Celis salió y dijo algunas palabras: “Pedimos cadena de oración, mucha luz, mucho amor. El día de mañana las hijas de él se lo van a agradecer. Estamos todos unidos”, comentó, notablemente conmovida.

Video impactante: se conocieron las imágenes del dramático accidente de Thiago Medina con su moto en Moreno

El estado de salud del exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, es muy grave tras el accidente de moto que sufrió este viernes por la noche en Francisco Álvarez. En las últimas horas, se conoció un video de una cámara de seguridad que registró la secuencia del choque, mientras que el parte médico confirmó la gravedad de sus heridas: fue intervenido quirúrgicamente, le extirparon el bazo y permanece en terapia intensiva con respiración asistida.

Así fue el accidente de Thiago Medina. Video: NA.

El siniestro ocurrió a las 19:50 h del viernes 12 de septiembre sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia. Según trascendió, el exparticipante de Gran Hermano, quien circulaba en su moto en sentido a General Rodríguez, embistió un auto conducido por una mujer. Llevaba el casco puesto.

En ese momento Thiago fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Allí, el cuadro que presentaba obligó a una intervención quirúrgica de urgencia.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

Su expareja y madre de sus dos hijas gemelas, Daniela Celis, se encuentra en el hospital junto a la familia de Thiago y pidió cadenas de oración. En sus redes, destacó un dato que pudo haberle salvado la vida: “Gracias a Dios tenía el casco puesto”.