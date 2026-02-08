Super Bowl 2026. Foto: EFE

El Super Bowl 2026 tendrá lugar este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y el esperado show de medio tiempo ya genera expectativa. El encargado de subir al escenario será Bad Bunny, que vive un gran presente artístico tras el lanzamiento de su aclamado álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

A qué hora de Argentina es el Super Bowl 2026

20:30: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

19:30: Bolivia, Puerto Rico y Venezuela

18:30: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este-EST)

17:30: México y Estados Unidos (Central-CST)

16:30: Estados Unidos (Montaña-MST)

15:30: Estados Unidos (Pacífico-PST)

Qué dijo Bad Bunny sobre su participación en el evento

Bad Bunny aseguró que convertirá el escenario del Super Bowl en “una gran fiesta” y que llevará “mucha cultura puertorriqueña” al espectáculo del descanso, en el que se presentará como el primer artista en encabezar el medio tiempo del deporte rey de EE.UU. con un catálogo musical íntegramente en español.

Bad Bunny se prepara para brillar en la Super Bowl 2026. Foto: EFE.

El característico show de medio tiempo, que durante años fue un sello distintivo del Super Bowl, ya comenzó a replicarse en otros grandes eventos deportivos a nivel global. En ese camino, el formato fue incorporado recientemente al Mundial de Clubes y todo indica que también podría repetirse en el Mundial de Selecciones.

“Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que la gente siempre espera de mí. Eso es lo que quiero llevar, y por supuesto mucho de mi cultura, indicó el artista puertorriqueño en una conferencia de prensa celebrada el pasado jueves en San Francisco.

Bad Bunny evitó revelar detalles sobre los trece minutos que durará su espectáculo, ni siquiera cuando se le preguntó directamente por los posibles invitados que podrían acompañarlo. “Tendré muchos invitados, que van a ser mi familia y toda la comunidad latina alrededor del mundo”, se limitó a decir.

Qué otros artistas se presentarán en el Super Bowl

Entre los artistas destacados, también estarán presentes Green Day, Charlie Puth y Coco Jones. Puede verse en vivo por NBC o a través de Peacock, el servicio de streaming estadounidense.