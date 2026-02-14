Bad Bunny. Foto: EFE.

Bad Bunny debutó en el Estadio Monumental de Buenos Aires el viernes 13 de febrero, con un show arrollador ante 70 mil personas, lleno de baile, música, sorpresas e invitados a “La Casita”. Luego de una noche cargada de hits, emoción y sorpresas, el artista puertorriqueño volverá a presentarse este sábado 14, aunque con un cambio importante en la programación.

Cambio de horario: a qué hora inicia el show de Bad Bunny en River el sábado 14 de febrero

La producción informó que, por cuestiones climáticas, el recital comenzará a las 20 horas. Con esta modificación, la grilla quedó definida de la siguiente manera: las puertas se abrirán a las 16, a las 18 subirá al escenario Ramma y a las 19 será el turno de Chuwi, antes de la esperada salida del “Conejo Malo”.

Bad Bunny

El cantante, que venía de deslumbrar con su participación en el Super Bowl el fin de semana pasado, fue ovacionado por sus fanáticos, que aguardaban con ansias su regreso al país. Ellos vibraron durante más de dos horas en River con un repaso en su repertorio que incluyó sus grandes éxitos y las canciones de su último álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Cómo fue la primera noche de Bad Bunny en River

Entre los momentos más comentados de la noche estuvo la presencia de Tini Stoessel en “La Casita” VIP montada en el estadio. La artista fue enfocada por una de las cámaras que seguía el recorrido de Bad Bunny, lo que generó sorpresa y euforia entre el público. Además, varios fans pudieron ver que María Becerra también se encontraba en “La Casita”, pero camuflada, debido a que estaba festejando su cumpleaños número 26.

Qué famosas estuvieron en la Casita del primer show de Bad Bunny en Argentina. Foto: X (Twitter).

El show también destacó por las colaboraciones incluidas en su más reciente trabajo discográfico, con participaciones como Rainao en “Perfumito nuevo”, Chuwi en “Weltita”, Dei V y Omar Courtz en “Veldá” y Pleneros de la Cresta en “Café con ron”.

Con dos fechas aún por delante en el Monumental, Bad Bunny reafirma su fuerte vínculo con la Argentina y demuestra, una vez más, por qué es uno de los artistas más convocantes de la música urbana a nivel mundial.