A qué hora tocan hoy Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: cómo ver gratis el recital en Comodoro Rivadavia

Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Foto: Instagram @losfundamentalistasok

Luego de conocerse la muerte de Carlos Alberto Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado confirmaron que su show para este sábado 6 de junio en Comodoro Rivadavia, Chubut, no se cancela y será transmitido en vivo por internet.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la banda expresó el dolor por la partida del Indio, quien falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir a causa de un ACV. “Estamos en shock. Como todos”, indicaron.

A qué hora es y cómo ver en vivo el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El recital está programado para este sábado 6 de junio a las 21 -aproximadamente- y se podrá ver gratis y en vivo en YouTube a través del canal oficial de la banda.

Después de horas de conmoción y distintos rumores sobre el futuro del show, el grupo se presentará en el Predio Ferial de la ciudad de Comodoro Rivadavia con un concierto emotivo sin precedentes.

Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Foto: Instagram @losfundamentalistasok

El comunicado de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Apenas se supo la partida del Indio, el grupo lanzó un comunicado que expresaba: “Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos”.

Y añadieron: “No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio…”.

Gaspar Benegas, Baltasar Comotto y Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo, Miguel Ángel Tallarita, Déborah Dixon y Luciana Palacios, miembro de la banda, también difundieron este comunicado en sus redes sociales personales.

El comunicado de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado por la muerte del Indio Solari. Foto: Instagram @losfundamentalistasok

Qué dice la autopsia del Indio Solari

En medio de la consternación por su repentina muerte, el viernes se conocieron los resultados preliminares de la autopsia al Indio Solari, los cuales determinaron que la leyenda del rock argentino sufrió un “ACV no traumático”.

La investigación llevada a cabo hasta el momento por el Dr. Lucio Rivero, los testimonios recogidos en el lugar del hecho, las primeras pericias realizadas y el resultado de la autopsia ayudaron a determinar que Solari se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio durante la madrugada, donde sufrió un ACV hemorrágico falleció en forma inmediata.

Según informaron las autoridades, no hubo ahogamiento. Asimismo, fue encontrado en el interior de dicha pileta por su cuidadora, quien al llegar a la casa y no encontrarlo, se dirigió al sector y junto con la esposa del cantante sacaron el cuerpo y llamaron a la emergencia medica. Los trabajadores de la salud le realizaron maniobras de reanimación, sin resultado positivo.