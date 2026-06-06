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Michel Vaujour: el delincuente que desafió a la justicia de Francia con una fuga de película hace 40 años

En 1986, ocurrió en Francia una de las secuencias de fuga más audaces de la historia. Digna de un guion de Hollywood, el delincuente más conocido del país se escapó de una prisión de máxima seguridad gracias a su esposa Nadine.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 15:55
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Michel Vaujour: el delincuente que desafió a la justicia con una fuga de película
Michel Vaujour: el delincuente que desafió a la justicia con una fuga de película Foto: Instagram @achievetheimpossible
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Aunque parezca ficción, algunas historias criminales fueron reales. Este es el caso de la fuga protagonizada por el delincuente más famoso de Francia, Michel Vaujour y su esposa Nadine, quienes lo ayudó a escapar de forma insólita. Lo más extraordinario es que todavía hoy es recordada como una de las evasiones más sorprendentes de la historia moderna.

Hace 40 años, Francia quedó conmocionada por una operación tan audaz como inesperada. Vaujour logró escapar de una prisión de máxima seguridad gracias a un helicóptero pilotado por su propia esposa, en una maniobra que desafió todos los protocolos de seguridad de la época.

Michel Vaujour: el delincuente que desafió a la justicia con una fuga de película Foto: Instagram @achievetheimpossible

Él había pasado gran parte de su vida entrando y saliendo de prisión, ya que desde joven acumuló antecedentes por robos y otros delitos, pero fue su habilidad para intentar escapar de los centros penitenciarios lo que terminó construyendo su fama. A lo largo de su paso por la cárcel protagonizó numerosos intentos de escape y su ingenio llegó a tal punto, que hasta hizo copia de llaves, amenazó con armas falsas y hasta logró convencer a su esposa de ayudarlo, en el año 1986.

La fuga de Michel Vaujour: la mujer que aprendió a pilotear por amor

Convencida de ayudar a Michel Vaujour a recuperar la libertad, su esposa Nadine tomó una decisión tan arriesgada como inusual: aprender a pilotear un helicóptero. Durante meses se preparó para ejecutar un plan que parecía imposible.

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Michel Vaujour: el delincuente que desafió a la justicia con una fuga de película Foto: Instagram @achievetheimpossible

Finalmente, en 1986 llegó el día de la fuga: la joven puso a prueba todos sus conocimientos de aviación y sobrevoló la prisión de máxima seguridad donde estaba detenido su esposo y logró aterrizar dentro del establecimiento penitenciario. La operación se desarrolló en apenas unos minutos. Vaujour corrió hacia la aeronave, abordó el helicóptero y ambos escaparon ante la sorpresa de los guardias y las autoridades.

La noticia recorrió rápidamente Francia y poco después dio la vuelta al mundo. La imagen de un helicóptero utilizado como vehículo de escape convirtió el caso en una de las fugas más espectaculares de la historia moderna.

Michel Vaujour: el delincuente que desafió a la justicia con una fuga de película Foto: Instagram @achievetheimpossible

Además del impacto mediático, el episodio puso en evidencia fallas en el sistema penitenciario francés y abrió un intenso debate sobre las medidas de seguridad en las cárceles de máxima seguridad y, al mismo tiempo, captó la atención del público debido a la flamante historia de amor y lealtad entre el matrimonio, ya que planificaron una operación criminal en torno a la complicidad y la fidelidad. Cuatro décadas después, la fuga de Michel y Nadine Vaujour sigue siendo recordada como una de las más audaces jamás registradas.

FranciaHistoriaFuga
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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