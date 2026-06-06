EEUU acelera una nueva generación de misiles: el motor líquido que volvió a volar en solo 45 días

Qué cambia frente a los motores sólidos Foto: Ursa Major

La carrera por desarrollar sistemas de alta velocidad más baratos, escalables y flexibles acaba de sumar un dato que en la industria de defensa no pasó desapercibido: el Air Force Research Laboratory (AFRL) y la empresa Ursa Major realizaron un segundo vuelo del demostrador Affordable Rapid Missile Demonstrator (ARMD) apenas 45 días después de la prueba anterior, y ambos vuelos llegaron a velocidades supersónicas. La propia compañía remarcó que el programa mantiene un ritmo de validación poco habitual y que el recorrido desde el contrato hasta un vehículo listo para volar se completó en ocho meses, una ventana muy corta para estándares de este tipo.

Lejos de ser un simple ensayo técnico, el avance apunta a un objetivo más amplio: demostrar que la propulsión líquida almacenables puede convertirse en una alternativa práctica para futuros misiles de alta velocidad, un terreno donde históricamente dominaron los motores de combustible sólido por su facilidad logística. AFRL y Ursa Major presentaron el programa como un paso hacia soluciones más producibles en masa y con ciclos de desarrollo más rápidos, algo que hoy tiene valor estratégico en un contexto donde Estados Unidos busca acelerar tecnologías vinculadas a armas de respuesta veloz y de próxima generación.

Qué se probó y por qué este motor llamó la atención

El sistema ensayado utiliza el motor Draper, una unidad de 4.000 libras de empuje desarrollada por Ursa Major para aplicaciones tácticas. De acuerdo con la cobertura especializada y con la información difundida por la empresa, se trata de un motor líquido pensado para combinar una característica muy buscada en el mundo militar con capacidades típicas de la propulsión líquida, como el control del empuje durante distintas fases del vuelo.

EE.UU. prueba dos veces en 45 días un motor líquido para misiles de alta velocidad Foto: Ursa Major

La clave es que Draper no fue presentado como un motor espacial tradicional, sino como una arquitectura orientada a misiles de alta velocidad y a una integración más pragmática en plataformas tácticas. Según Ursa Major, el programa ARMD funciona como banco de pruebas para validar no solo el rendimiento del motor, sino también los conceptos operativos y de fabricación rápida asociados al desarrollo de nuevos misiles. Ese enfoque lo vuelve relevante más allá del dato de velocidad: se está probando una forma de desarrollar capacidades, no solo un hardware puntual.

La ventaja frente a los motores sólidos que hoy dominan el mercado

Buena parte del interés en Draper aparece cuando se lo compara con los motores sólidos, todavía muy usados en misiles tácticos. Especialistas y medios del sector remarcan que un motor líquido puede regular empuje, apagarse, reiniciarse o adaptarse mejor al perfil de misión, algo que no suele estar disponible en un motor sólido convencional una vez encendido. Esa diferencia puede traducirse en más maniobrabilidad, cambios de velocidad y perfiles de vuelo más ajustables, elementos valiosos cuando se habla de sistemas que deben operar a gran velocidad y bajo ventanas de tiempo muy cortas.

La Fuerza Aérea de EE.UU. y Ursa Major avanzan con un motor de combustible líquido Foto: Ursa Major

A la vez, el programa busca resolver uno de los históricos puntos débiles de muchos sistemas líquidos: la complejidad logística. La información pública del proyecto indica que Draper trabaja con propelentes almacenables a temperatura operativa, lo que reduce parte de la infraestructura adicional que sí exigen otros esquemas criogénicos. Justamente ahí aparece el valor industrial del proyecto: AFRL y Ursa Major intentan cerrar la brecha entre la practicidad del sólido y la flexibilidad del líquido, una combinación que, si madura, podría cambiar el diseño de futuros vectores tácticos y de mediano alcance.

Por qué el plazo de ocho meses importa tanto como el vuelo supersónico

En defensa, los tiempos importan. Que el sistema haya pasado de contrato a vuelo en ocho meses fue destacado por la empresa y recogido por la prensa especializada como una señal de que el programa está intentando romper con ciclos de desarrollo más largos y costosos. El segundo vuelo, además, llegó solo 45 días después del primero, lo que sugiere una capacidad de aprendizaje, integración y revalidación más dinámica que la usual en programas complejos.

Ese dato también tiene una lectura industrial. AFRL y Ursa Major insisten en el modelo de colaboración público-privada ágil, orientado a acelerar tecnologías relevantes sin depender exclusivamente de procesos de adquisición lentos. En otras palabras, ARMD funciona como un caso testigo de cómo EE.UU. intenta acortar el camino entre la investigación, la fabricación y la validación en vuelo, un aspecto que Google mismo —en otra lógica, la del contenido— premia cuando existe una propuesta realmente original y con valor propio, no simple reciclaje.

El puente hacia sistemas hipersónicos más asequibles

Aunque las pruebas difundidas hasta ahora hablan de velocidades supersónicas, el interés del mercado está en lo que puede venir después. La cobertura especializada señala que ARMD aparece como un paso temprano dentro de una estrategia más ambiciosa vinculada al desarrollo de soluciones de alta velocidad con aspiración hipersónica. Incluso Air & Space Forces explicó que este esfuerzo se vincula con la visión de Ursa Major para sistemas futuros como HAVOC, definido por la empresa como una propuesta de misil hipersónico de medio alcance pensada para ser más asequible y escalable.

Por eso el dato central no es solo que el demostrador haya superado la barrera del sonido dos veces en poco tiempo, sino que el programa empieza a mostrar una combinación poco común: velocidad, cadencia de pruebas y narrativa de producción masiva. Si el enfoque madura, EE.UU. podría ganar una vía complementaria para desarrollar armas de alta velocidad con un costo relativo más controlado que otras familias tecnológicas. Aun así, queda camino por recorrer: dos vuelos exitosos mejoran la credibilidad del programa, pero no cierran el debate sobre costos, integración, doctrina y escalado real de fabricación.

Qué significa este avance para la industria de defensa

La industria observará ahora tres variables: fiabilidad, repetibilidad y escalabilidad. Si Draper sostiene nuevos vuelos y amplía su envolvente operacional, el proyecto puede consolidarse como referencia en una categoría donde la velocidad de desarrollo ya empieza a ser tan importante como la velocidad de vuelo. Para AFRL, además, cada prueba construye evidencia para una idea que viene empujando hace tiempo: que nuevas alianzas con empresas tecnológicas pueden ganar tiempo en capacidades críticas.

En ese sentido, el mensaje de fondo es claro: la próxima competencia no será únicamente por quién alcanza más Mach, sino por quién logra desarrollar, producir y actualizar estos sistemas con más rapidez y menos fricción. Y ahí es donde programas como ARMD pueden terminar pesando más de lo que sugiere una sola prueba. El desafío ya no es solamente volar rápido; es hacerlo con una base industrial capaz de sostener el ritmo.