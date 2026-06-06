Edith Hermida y el adiós al Indio Solari: “Siento que perdí a alguien de mi familia”

Edith Hermida sobre la muerte del Indio Solari. Foto: Canal 26

Edith Hermida habló con Canal 26 tras la muerte del Indio Solari y recordó su época de fanática de los Redondos y su admiración por uno de los referentes de la música nacional.

“Como le pasa a muchas personas, siento que perdí a alguien de mi familia. El Indio formó parte de mi vida por 40 años, desde la primera vez que escuché Oktubre”, inició la conductora.

Edith Hermida sobre la muerte de Indio Solari. Video: Canal 26.

“Ayer estuve en la Plaza de Mayo con una amiga mía, que es madrina de mi hija, con la que compartí muchas rutas y muchos recitales para ver al Indio. Sentíamos que teníamos que estar ahi”, amplió.

“Me emociona mucha las nuevas generaciones que se van sumando a la música del Indio. Quizá por herencia. En mi caso, un primo de una amiga me compartió un cassette y me volvió loca. Me hizo estudiar para saber por qué Oktubre con K, la revolucion rusa y muchas otras referencias más”, completó.

Edith Hermida. Instagram

La muerte que conmocionó al país

El Indio Solari murió este viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir. La noticia se conoció pasadas las 9 y causó conmoción y tristeza en los cientos de miles de fanáticos que lo seguían, así como también en el mundo de la música y el arte en general.

Si bien icónico músico y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sufría de Parkinson, la autopsia preliminar indicó que el cantante sufrió un ACV no traumático.

Carlos Alberto Solari. Foto: NA

El desenlace ocurrió en su domicilio de la localidad bonaerense de Ituzaingó, y su cuerpo fue encontrado en el interior de la vivienda por su cuidadora que llegó al hogar y lo ubicó en el lugar descrito. Junto con la esposa del artista, retiraron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica que realizaron maniobras de reanimación sin éxito.

El intérprete tenía mal de Parkinson desde hace 10 años aproximadamente. No obstante, la primera cercanía a los resultados indicaron que, si bien se encontraba en inmediaciones de dicha pileta, “no se habría ahogado, ni tragó agua”.