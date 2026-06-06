Lali en River hoy: horarios, accesos, cómo llegar al Monumental y el setlist probable para los shows del 6 y 7 de junio

Lali se mostró con la camiseta de River y palpita los shows más importantes de su carrera en el Monumental. Foto: Instagram @lali

El debut de Lali en el estadio de River ya es uno de los eventos musicales más comentados de junio en Buenos Aires. La artista se presenta este sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026 en el Estadio River Plate, ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 7597, en Núñez, en el marco de la gira de “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

Después de haber agotado varias fechas en Vélez durante 2025, estas dos noches en el Monumental aparecen como un salto de escala en la carrera de la cantante y como una de las convocatorias pop más fuertes del año. La venta oficial fue realizada por All Access, que promocionó el evento como “Lali atiende al demonio en River” para las fechas del 6 y 7 de junio de 2026.

Horarios de Lali en River: a qué hora empieza el show y cuándo conviene llegar

La franja horaria publicada para el evento ubica el show a las 20 h, tanto en la agenda cultural de la Ciudad como en las notas de servicio difundidas antes del recital.

Lali se mostró con la camiseta de River y palpita los shows más importantes de su carrera en el Monumental. Foto: Instagram @lali

En cuanto al ingreso, distintos medios señalaron que la apertura de puertas se espera durante la tarde, con referencias que van de las 16 a las 17 h, por lo que la recomendación más segura es llegar con bastante anticipación y revisar el ticket digital antes de salir.

Horarios clave para tener en cuenta:

Show anunciado: 20:00 h.

Ingreso estimado: entre 16:00 y 17:00 h , según el operativo de cada jornada.

Último subte especial Línea D desde Congreso de Tucumán: 1:30 h.

Accesos al Monumental: por dónde entrar según la tribuna

Uno de los puntos más importantes para evitar demoras es identificar el ingreso correcto según el sector de la entrada. La guía difundida para los shows marca accesos diferenciados por tribuna.

Tribuna Belgrano (Alta, Media y Baja): ingreso por Av. del Libertador y Udaondo , o también por Puente Labruna .

Tribuna San Martín (Alta, Media y Baja): ingreso por Av. Figueroa Alcorta y Monroe , o por Puente Labruna cruzando por el Playón Sívori .

Tribuna Sívori (Alta, Media y Baja): ingreso principal por Puente Labruna ; para Sívori Media y Baja también puede habilitarse el acceso por Udaondo y Libertador .

Campo: se recomienda seguir la indicación específica del ticket y la cartelería del operativo en el perímetro del estadio.

Lali Espósito. Foto: Instagram/lali

La clave para entrar más rápido será ir liviano, tener el QR descargado y no improvisar el recorrido una vez en la zona, porque el movimiento de gente va a ser muy alto en ambas fechas. Esa recomendación surge también de las coberturas previas, que insisten en llegar temprano para evitar cuellos de botella en los controles.

Cómo llegar a River para ver a Lali: subte, tren y colectivos

Para un evento de esta magnitud, el transporte público vuelve a ser la opción más práctica. La alternativa más directa por subte es la Línea D, bajando en Congreso de Tucumán, mientras que por tren aparecen como opciones la línea Mitre en Núñez y el Belgrano Norte en Ciudad Universitaria / Estadio Monumental.

En colectivos, una de las referencias más repetidas para llegar al área del estadio incluye líneas del Metrobús Norte como 15, 28, 29, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 130 y 160. Además, Clarín sumó alternativas por corredores como Cabildo, Barrancas de Belgrano, Libertador y Ciudad Universitaria, ampliando el rango de combinaciones posibles.

Subte extendido para la salida: cómo funcionará la Línea D

Uno de los datos más útiles para quienes no van en auto es que la Línea D extenderá su horario durante los shows de Lali. El operativo especial fue confirmado por el Gobierno porteño y establece que, una vez terminado el horario habitual, las formaciones saldrán únicamente desde Congreso de Tucumán.

Durante ese esquema especial, solamente estarán habilitadas para descenso las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio, y el último tren partirá a la 1:30 h.

Para quienes siguen viaje por el centro o combinan con otras líneas y colectivos nocturnos, este punto puede hacer una gran diferencia al momento de planear la vuelta.

Cortes de tránsito en Núñez: qué calles estarán afectadas

También habrá un operativo fuerte de tránsito alrededor del Monumental. Según la información difundida para los recitales, entre las 11 y las 2 de la madrugada se aplicará un cierre total del perímetro comprendido entre Libertador, Udaondo, Figueroa Alcorta y Monroe, aunque sin afectar la circulación sobre esas avenidas principales.

A eso se suman cierres específicos: desde las 13 h hasta las 2 h, se prevé restricción total en Figueroa Alcorta entre Udaondo y Monroe; y desde las 14 h hasta las 2 h, se afectarán Udaondo entre Libertador y la colectora Intendente Cantilo, los ingresos por Cantilo al Puente Labruna, además de Campos Salles y Teniente Ricchieri entre Libertador y Udaondo.

Si vas en auto, la recomendación más razonable es evitar llegar sobre la hora y considerar dejar el vehículo lejos del perímetro caliente del operativo.

Setlist probable de Lali en River para el 6 y 7 de junio

Hasta ahora no hay un setlist oficial confirmado para las dos noches en River, pero sí hay varias pistas. Por un lado, distintas publicaciones hablaron de una playlist de 38 canciones asociada a “Nos vemos en River”; por otro, la página del evento en All Access muestra una selección muy amplia de temas clave de su carrera, y el repertorio reciente de 2026 en vivo ya dejó ver cuáles son algunas de las canciones que vienen teniendo mayor peso en escena.

Con esa base, el setlist probable para los shows del 6 y 7 de junio podría moverse alrededor de estos títulos:

Fanático

Obsesión

Disciplina

N5

Mejor que vos

33

Plástico

No me importa

Soy

Motiveishon

Como tú

Ego

Boomerang

Quiénes son?

Histeria

A Bailar

Tu novia

100 Grados

Cómprame un Brishito

Ladrón

La lógica indica que el show podría combinar el pulso del disco “No vayas a atender cuando el demonio llama” con himnos de etapas anteriores, para darle al Monumental un recorrido más amplio por la carrera de Lali. Y justamente eso es lo que vuelve tan atractivas estas dos fechas: no solo son un debut en River, sino también una posible síntesis de todas sus eras.