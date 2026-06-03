Sacudón en la música popular argentina: a los 70 años, murió una leyenda del chamamé y dejó un gran vacío en el folklore regional

Murió un referente del chamamé del Litoral. Foto: Vecinos de la Costa

El mundo del folklore y la música popular está de luto: murió una de las figuras del chamamé del Litoral a los 70 años y dejó un gran vacío en la cultura nacional. El artista, que cosechó un sinfín de éxitos y reconocimiento a lo largo de su carrera, atravesó complejos problemas de salud hasta el final de su vida y muchas personas lo despidieron con pesar a través de las redes sociales.

Se trata del acordeonista, cantor y compositor Eduardo “Moni” Encina, quien murió a los 70 años tras permanecer internado en estado grave en el Hospital Madariaga de Posadas. La Secretaría de Estado de Cultura de Misiones confirmó el deceso de la emblemática figura de la música popular, por lo que diversos organismos nacionales y provinciales manifestaron su pesar y destacaron su enorme legado artístico.

Las autoridades gubernamentales del área de Cultura de Misiones transmitieron sus condolencias a los allegados y seguidores del “Moni” Encina. El organismo provincial resaltó además el apoyo de las redes de asistencia médica y médica previsional durante el proceso de internación en el sistema público de salud. Los voceros de la dependencia estatal añadieron que “agradecemos al IPS por toda su ayuda en este momento duro para la familia y amigos“.

El chamamecero fue uno de los exponentes del género en el Litoral. Foto: Canal 12 Misiones

Murió Eduardo “Moni” Encima, figura del chamamé: su trayectoria en la música

El artista nació en el año 1956 en la ciudad de Posadas, Misiones, dentro de un hogar profundamente ligado a las tradiciones rítmicas de la región. El propio músico recordó sus tempranos contactos con los instrumentos familiares en una entrevista brindada tiempo atrás a Canal 12 Misiones y entre risas, rememoró que “desde pequeño, mientras tomaba la mamadera, ya manoteaba la cuerda de la guitarra de mi papá”.

La trayectoria del chamamecero estuvo marcada por un singular episodio delictivo que involucró la pérdida de su herramienta de trabajo más preciada en el año 2017. El instrumento fue devuelto por el propio delincuente dos años más tarde, debido a que el folklorista relató que “la persona no pudo venderlo porque todos conocían que ese acordeón era mío. Finalmente, vino hasta mi casa para devolverlo”.

La comunidad y los medios de comunicación impulsaron una gran colecta solidaria para adquirir un nuevo equipamiento musical mientras el artista buscaba recuperar su acordeón histórico. Distintos luthiers se sumaron al gesto vecinal de forma desinteresada, por lo que Encina remarcó que “el acordeón vino de Corrientes y el que lo construyó, cuando se enteró que era para mí, cobró sólo los materiales”.

La inspiración de Encina se alimentaba constantemente de las vivencias diarias junto a los integrantes de su conjunto musical estable. Su obra más popular nació de un percance cotidiano de su grupo de cúpula y el autor resumió el afecto incondicional de los espectadores al afirmar que “toque lindo o toque feo, a la gente le gusta”.

La carrera del guitarrista y acordeonista cosechó importantes galardones a nivel federal, entre los cuales sobresalen sus dos campeonatos nacionales en el tradicional Festival de Laborde. El Concejo Deliberante de Posadas lo condecoró como Ciudadano Ilustre en el año 2009, en tanto que el propio músico mantenía planes de expansión artística tras declarar que “tengo el deseo de componer algunas canciones dedicadas para mi gente”. Además, en 2009 fue distinguido como Ciudadano Ilustre de Posadas en reconocimiento a su trayectoria artística.

Por su parte, el Instituto Nacional de la Música (INAMU) emitió un comunicado especial para despedir al creador del célebre tema Samaniego tu sombrero. “Lamentamos el fallecimiento de Eduardo “Moni” Encina, acordeonista, cantor y compositor, reconocido por su extensa trayectoria en el chamamé y la música popular de Misiones. Reconocemos su aporte a la música argentina y acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento, indicó la entidad en sus redes sociales oficiales.