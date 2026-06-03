Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Sacudón en la música popular argentina: a los 70 años, murió una leyenda del chamamé y dejó un gran vacío en el folklore regional

El artista venía atravesando severos problemas de salud y finalmente falleció este martes 2 de junio. El adiós a un referente del chamamé del Litoral.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 14:53
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Murió un referente del chamamé del Litoral.
Murió un referente del chamamé del Litoral. Foto: Vecinos de la Costa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El mundo del folklore y la música popular está de luto: murió una de las figuras del chamamé del Litoral a los 70 años y dejó un gran vacío en la cultura nacional. El artista, que cosechó un sinfín de éxitos y reconocimiento a lo largo de su carrera, atravesó complejos problemas de salud hasta el final de su vida y muchas personas lo despidieron con pesar a través de las redes sociales.

Se trata del acordeonista, cantor y compositor Eduardo “Moni” Encina, quien murió a los 70 años tras permanecer internado en estado grave en el Hospital Madariaga de Posadas. La Secretaría de Estado de Cultura de Misiones confirmó el deceso de la emblemática figura de la música popular, por lo que diversos organismos nacionales y provinciales manifestaron su pesar y destacaron su enorme legado artístico.

Las autoridades gubernamentales del área de Cultura de Misiones transmitieron sus condolencias a los allegados y seguidores del “Moni” Encina. El organismo provincial resaltó además el apoyo de las redes de asistencia médica y médica previsional durante el proceso de internación en el sistema público de salud. Los voceros de la dependencia estatal añadieron que “agradecemos al IPS por toda su ayuda en este momento duro para la familia y amigos“.

murió eduardo moni encima folklore música chamamé
El chamamecero fue uno de los exponentes del género en el Litoral. Foto: Canal 12 Misiones

Murió Eduardo “Moni” Encima, figura del chamamé: su trayectoria en la música

El artista nació en el año 1956 en la ciudad de Posadas, Misiones, dentro de un hogar profundamente ligado a las tradiciones rítmicas de la región. El propio músico recordó sus tempranos contactos con los instrumentos familiares en una entrevista brindada tiempo atrás a Canal 12 Misiones y entre risas, rememoró que “desde pequeño, mientras tomaba la mamadera, ya manoteaba la cuerda de la guitarra de mi papá”.

Contenido Recomendado

La historia oculta de Walt Disney en Argentina:por qué el folklore gaucho lo fascinó y llegó a sus películas

La historia oculta de Walt Disney en Argentina: por qué el folklore gaucho lo fascinó y llegó a sus películas

La zamba que no envejece:la historia de ‘El arriero va’, el clásico de Atahualpa Yupanqui que fue más allá del folklore

La zamba que no envejece: la historia de ‘El arriero va’, el clásico de Atahualpa Yupanqui que fue más allá del folklore

La trayectoria del chamamecero estuvo marcada por un singular episodio delictivo que involucró la pérdida de su herramienta de trabajo más preciada en el año 2017. El instrumento fue devuelto por el propio delincuente dos años más tarde, debido a que el folklorista relató que “la persona no pudo venderlo porque todos conocían que ese acordeón era mío. Finalmente, vino hasta mi casa para devolverlo”.

La comunidad y los medios de comunicación impulsaron una gran colecta solidaria para adquirir un nuevo equipamiento musical mientras el artista buscaba recuperar su acordeón histórico. Distintos luthiers se sumaron al gesto vecinal de forma desinteresada, por lo que Encina remarcó que “el acordeón vino de Corrientes y el que lo construyó, cuando se enteró que era para mí, cobró sólo los materiales”.

La inspiración de Encina se alimentaba constantemente de las vivencias diarias junto a los integrantes de su conjunto musical estable. Su obra más popular nació de un percance cotidiano de su grupo de cúpula y el autor resumió el afecto incondicional de los espectadores al afirmar que “toque lindo o toque feo, a la gente le gusta”.

La carrera del guitarrista y acordeonista cosechó importantes galardones a nivel federal, entre los cuales sobresalen sus dos campeonatos nacionales en el tradicional Festival de Laborde. El Concejo Deliberante de Posadas lo condecoró como Ciudadano Ilustre en el año 2009, en tanto que el propio músico mantenía planes de expansión artística tras declarar que “tengo el deseo de componer algunas canciones dedicadas para mi gente”. Además, en 2009 fue distinguido como Ciudadano Ilustre de Posadas en reconocimiento a su trayectoria artística.

Por su parte, el Instituto Nacional de la Música (INAMU) emitió un comunicado especial para despedir al creador del célebre tema Samaniego tu sombrero. “Lamentamos el fallecimiento de Eduardo “Moni” Encina, acordeonista, cantor y compositor, reconocido por su extensa trayectoria en el chamamé y la música popular de Misiones. Reconocemos su aporte a la música argentina y acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento, indicó la entidad en sus redes sociales oficiales.

FolkloreMúsicaCultura
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Ritó se tiró el lance:propuesta sexual a Mica Viciconte y Fabián Cubero

    Ritó se tiró el lance: propuesta sexual a Mica Viciconte y Fabián Cubero

  2. Último adiós a Huguito Flores:multitudinario velatorio en Santiago del Estero

    Último adiós a Huguito Flores: multitudinario velatorio en Santiago del Estero

  3. ¿Qué significa el último respiro? El final de Outlander explicado y por qué generó polémica

    ¿Qué significa el último respiro? El final de Outlander explicado y por qué generó polémica

  4. La experiencia que mezcla artes visuales y música clásica:cómo es Vivaldi In Colors, la propuesta inmersiva que sorprende en CABA

    La experiencia que mezcla artes visuales y música clásica: cómo es Vivaldi In Colors, la propuesta inmersiva que sorprende en CABA

  5. Estefanía Pasquini, la esposa del doctor Cormillot, mostró cómo avanza su embarazo

    Estefanía Pasquini, la esposa del doctor Cormillot, mostró cómo avanza su embarazo
Lo último
También podría interesarte
Política

Endurecimiento de penas, cambios sobre delitos sexuales y prisión perpetua:los ejes de la reforma del Código Penal que quiere acelerar el Gobierno

Endurecimiento de penas, cambios sobre delitos sexuales y prisión perpetua: los ejes de la reforma del Código Penal que quiere acelerar el Gobierno

Mayra Mendoza presentó la “Ley Ema” para prevenir la violencia digital en las escuelas bonaerenses

No hay debate:el Senado excluyó el tratamiento del pliego de la jueza Michelli que generó cortocircuito entre el Gobierno y Bullrich

Villarruel se reunió con la jueza Michelli y la respaldó en medio del conflicto con Milei que desembocó en un cruce con Bullrich

Economía

Cuánto cobra un chofer de colectivo en junio de 2026:todo lo que tenés que saber sobre montos actualizados, antigüedad y adicionales

Cuánto cobra un chofer de colectivo en junio de 2026: todo lo que tenés que saber sobre montos actualizados, antigüedad y adicionales

Plan Nuclear 2026:la hoja de ruta del Gobierno para atraer inversiones privadas y extranjeras al sector

Aguinaldo docente en junio 2026:cuándo es la fecha de cobro y de cuánto es el monto a pagar

PUAM en junio 2026:cuánto se cobra con aumento, bono de ANSES y quiénes pueden acceder

Internacionales

Benjamín Netanyahu minimizó el insulto de Donald Trump y aseguró que su relación está intacta

Benjamín Netanyahu minimizó el insulto de Donald Trump y aseguró que su relación está intacta

Israel desafía el alto el fuego en Líbano y asegura que la ofensiva contra Hezbollah continúa

La emotiva reflexión de la princesa Leonor de España sobre su formación militar:“No soy la misma persona”

Amanecer a las 10 de la mañana:la curiosa decisión que se da en China y su “hora secreta”