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De qué murió Anne Schedeen, la inolvidable madre de la familia Tanner en la serie Alf

La actriz estadounidense tenía 77 años. Su familia y su representante confirmaron la noticia y la despidieron con emotivos mensajes que destacaron su talento, humor y legado artístico.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Adiós a Anne Schedeen: falleció la actriz que interpretó a Kate Tanner en Alf.
Adiós a Anne Schedeen: falleció la actriz que interpretó a Kate Tanner en Alf. Foto: X (Twitter).
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La actriz Anne Schedeen, reconocida internacionalmente por interpretar a Kate Tanner en la popular comedia televisiva Alf, murió a los 77 años. La noticia generó una profunda conmoción entre los seguidores de la emblemática producción que marcó a varias generaciones de espectadores alrededor del mundo.

El fallecimiento fue comunicado inicialmente por sus familiares a través de las redes sociales y más tarde confirmado por su representante artístico, Tom Markley.

Adiós a Anne Schedeen: falleció la actriz que interpretó a Kate Tanner en Alf. Foto: X (Twitter).

El emotivo mensaje de despedida de su familia

Los seres queridos de la actriz compartieron un mensaje cargado de afecto para recordarla y homenajear la huella que dejó tanto en el ámbito profesional como en su círculo íntimo.

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso y amor por su familia“, expresaron en la publicación. Asimismo, destacaron que Schedeen fue “una fuerza de la naturaleza” y señalaron que su influencia continuará presente a través de sus trabajos, sus relatos y la manera en que afrontó la vida.

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A esas palabras se sumó el mensaje de su representante, Tom Markley, quien lamentó profundamente la pérdida de la actriz. “Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos”, manifestó.

La noticia despertó numerosas muestras de cariño de fanáticos y colegas que recordaron el papel fundamental que tuvo en una de las sitcoms más exitosas de la televisión estadounidense.

Adiós a Anne Schedeen: falleció la actriz que interpretó a Kate Tanner en Alf. Foto: X (Twitter).

Una trayectoria consolidada antes del éxito de Alf

Nacida como Anne Schedeen el 8 de enero de 1949 en el estado de Oregon, la artista desarrolló una extensa carrera en la pantalla chica mucho antes de alcanzar la fama mundial.

Durante las décadas de 1970 y 1980 participó en distintas producciones televisivas, entre ellas Emergency!, Simon & Simon y Paper Dolls. Sin embargo, el papel que terminó definiendo su carrera llegó en 1986, cuando fue elegida para formar parte del elenco de Alf.

La serie narraba la convivencia de la familia Tanner con un simpático extraterrestre proveniente del planeta Melmac, cuya llegada alteraba por completo la rutina del hogar. Schedeen interpretó a Kate Tanner, la madre de familia que intentaba mantener el equilibrio frente a las constantes situaciones disparatadas provocadas por el visitante alienígena.

Adiós a Anne Schedeen: falleció la actriz que interpretó a Kate Tanner en Alf. Foto: X (Twitter).

De qué murió Anne Schedeen, la inolvidable madre de la familia Tanner en la serie Alf

Su agente, Tom Markley, director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency, expresó: “Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos”, dijo, según informó The Hollywood Reporter (THR).

En las publicaciones en redes no se reveló la causa de su muerte ni la fecha en que se produjo.

El personaje que la convirtió en un ícono de la televisión

Emitida entre 1986 y 1990, Alf se transformó rápidamente en un fenómeno cultural y televisivo. Su éxito trascendió fronteras y convirtió a sus protagonistas en figuras reconocidas a nivel internacional.

Con el paso de los años, Anne Schedeen recordó en distintas entrevistas que el trabajo detrás de cámaras no siempre fue sencillo. Según declaraciones recogidas por la revista People, la actriz llegó a describir la experiencia como una “pesadilla técnica”, debido a las complejas exigencias de producción y a las dificultades que implicaba trabajar con el sofisticado animatrónico que daba vida al personaje principal.

A pesar de esos desafíos, su interpretación de Kate Tanner quedó grabada en la memoria colectiva de millones de espectadores. Su actuación aportó calidez, credibilidad y equilibrio a una serie que se convirtió en una referencia de la televisión de finales de los años 80 y principios de los 90.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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