Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Qué pasó con el helicóptero de Gaspi: la hipótesis que investigan tras el trágico accidente en Río de Janeiro

La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil informó cómo sigue la investigación tras el siniestro que también terminó con la vida del cantante estadounidense Oliver Tree y los productores Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Murió Gaspi, youtuber argentino.
Murió Gaspi, youtuber argentino. Foto: Instagram @gaspipd
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La trágica muerte del youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros despertó variadas hipótesis en los investigadores. En esa línea, la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil anunció que busca determinar si alguna de las aeronaves implicadas en el accidente aéreo realizaba transporte ilegal de pasajeros.

Según informó el medio G1, el director de la agencia, Tiago Faierstein, dijo que si bien los pilotos y las aeronaves se manejaban “en condiciones normales” antes del siniestro, no se descarta que existiera alguna irregularidad.

En ese contexto, indicó que los investigadores tratarán de determinar si uno de los helicópteros se encontraba operando ilegalmente en Recreio dos Bandeirantes, la zona en la que se produjo el accidente fatal.

Así fue el choque entre helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi. Crédito: O Globo

“Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado. Sin embargo, debemos verificar si realizaban o no lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”, declaró el funcionario, según el portal brasileño.

Contenido Recomendado

Videos impactantes:así fue el choque de helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi

Videos impactantes: así fue el choque de helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi

Tragedia cerca de Kansas, la sede de Argentina en el Mundial 2026:se estrelló una avioneta y hay 12 muertos

Tragedia cerca de Kansas, la sede de Argentina en el Mundial 2026: se estrelló una avioneta y hay 12 muertos

G1 indicó además que Oswaldo de Luca Filho, propietario del helicóptero PP-MAC, había sido multado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) en julio de 2025 por irregularidades tras negarse a mostrar libros, documentos contables, información y estadísticas que le habían requerido los agentes de inspección.

En esa oportunidad, las autoridades de la ANAC consideraron que, debido a que se trataba de la primera notificación que le hacían, la multa aplicada era la mínima, que ronda los 8 mil reales.

Así fue el accidente fatal donde murió el youtuber argentino Gaspi

Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, murió en el trágico choque entre dos helicópteros este domingo en Río de Janeiro, Brasil. Además, el cantante estadounidense Oliver Tree también figura en el manifiesto de vuelo junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de “Life Goes On” y “Miss You” dio un multitudinario concierto en la ciudad de San Pablo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

La colisión de dos helicópteros en la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, dejó un saldo de seis personas fallecidas.

En una aeronave se encontraba el piloto junto a cuatro pasajeros, mientras que en el segundo helicóptero fue hallada la sexta víctima. Uno de los vehículos se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte autos eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.

Así quedó uno de los helicópteros que protagonizaron el accidente fatal donde murió Gaspi. Foto: EFE

Quién era Gaspi

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspi se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la nueva generación de creadores de contenido. Su ascenso estuvo marcado por un estilo irreverente, espontáneo y provocador que logró captar la atención de un público joven en plataformas como YouTube, Twitch e Instagram.

A través de situaciones inesperadas, preguntas incómodas y un humor basado en la improvisación, Gaspi logró viralizar numerosos videos que acumulaban millones de reproducciones. Su crecimiento fue vertiginoso: en pocos años superó ampliamente el millón de suscriptores en YouTube y se consolidó como uno de los referentes más importantes del entretenimiento digital argentino.

Su influencia trascendió las redes sociales. Muchos de sus contenidos eran replicados y comentados por streamers, influencers y personalidades destacadas de Internet, lo que amplificó aún más su alcance y popularidad.

Accidente aéreoYoutubers
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Adiós a un ícono del folklore:a los 82 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música cuyana

    Adiós a un ícono del folklore: a los 82 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música cuyana

  2. Videos impactantes:así fue el choque de helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi

    Videos impactantes: así fue el choque de helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi

  3. Adiós a un maestro del folklore:a los 69 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la cultura popular argentina

    Adiós a un maestro del folklore: a los 69 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la cultura popular argentina

  4. La última foto de Gaspi antes del trágico accidente entre helicópteros en Río de Janeiro que se hizo viral

    La última foto de Gaspi antes del trágico accidente entre helicópteros en Río de Janeiro que se hizo viral

  5. El youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree murieron en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro

    El youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree murieron en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro
Lo último
También podría interesarte
Política

Centenares de quilmeños fueron en caravana desde el triángulo de Bernal a San José 1111 para apoyar y pedir la libertad de Cristina

Centenares de quilmeños fueron en caravana desde el triángulo de Bernal a San José 1111 para apoyar y pedir la libertad de Cristina

Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida:“Luchadora incansable que honraste la vida”

Murió Taty Almeida, presidenta de madres de Plaza de Mayo

De España a EEUU:Javier Milei reactiva su agenda internacional en busca de fortalecer vínculos y atraer inversiones

Economía

El precio del petróleo se desploma y las bolsas se disparan tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo se desploma y las bolsas se disparan tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Plazo fijo en junio 2026:cuánto se gana al invertir $5.000.000 a 30 días y qué banco ofrece la mejor tasa

Qué puede comprar una pareja con $20.000 en el Mercado Central:¿alcanza para una semana?

Cronograma ANSES:cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Internacionales

Ni Europa ni Asia:este es el hotel de América Latina que fue premiado como uno de los más hermosos del mundo

Ni Europa ni Asia: este es el hotel de América Latina que fue premiado como uno de los más hermosos del mundo

Pese al acuerdo con Estados Unidos, Lagarde advierte que la crisis con Irán “no ha terminado”

Tragedia en Brasil:qué declararon los hombres que lanzaron sin cuerdas a una mujer en un salto de bungee jumping

Video:Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica Catedral de de Kiev