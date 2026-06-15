Qué pasó con el helicóptero de Gaspi: la hipótesis que investigan tras el trágico accidente en Río de Janeiro

Murió Gaspi, youtuber argentino. Foto: Instagram @gaspipd

La trágica muerte del youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros despertó variadas hipótesis en los investigadores. En esa línea, la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil anunció que busca determinar si alguna de las aeronaves implicadas en el accidente aéreo realizaba transporte ilegal de pasajeros.

Según informó el medio G1, el director de la agencia, Tiago Faierstein, dijo que si bien los pilotos y las aeronaves se manejaban “en condiciones normales” antes del siniestro, no se descarta que existiera alguna irregularidad.

En ese contexto, indicó que los investigadores tratarán de determinar si uno de los helicópteros se encontraba operando ilegalmente en Recreio dos Bandeirantes, la zona en la que se produjo el accidente fatal.

Así fue el choque entre helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi. Crédito: O Globo

“Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado. Sin embargo, debemos verificar si realizaban o no lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”, declaró el funcionario, según el portal brasileño.

G1 indicó además que Oswaldo de Luca Filho, propietario del helicóptero PP-MAC, había sido multado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) en julio de 2025 por irregularidades tras negarse a mostrar libros, documentos contables, información y estadísticas que le habían requerido los agentes de inspección.

En esa oportunidad, las autoridades de la ANAC consideraron que, debido a que se trataba de la primera notificación que le hacían, la multa aplicada era la mínima, que ronda los 8 mil reales.

Así fue el accidente fatal donde murió el youtuber argentino Gaspi

Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, murió en el trágico choque entre dos helicópteros este domingo en Río de Janeiro, Brasil. Además, el cantante estadounidense Oliver Tree también figura en el manifiesto de vuelo junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de “Life Goes On” y “Miss You” dio un multitudinario concierto en la ciudad de San Pablo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

La colisión de dos helicópteros en la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, dejó un saldo de seis personas fallecidas.

En una aeronave se encontraba el piloto junto a cuatro pasajeros, mientras que en el segundo helicóptero fue hallada la sexta víctima. Uno de los vehículos se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte autos eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.

Así quedó uno de los helicópteros que protagonizaron el accidente fatal donde murió Gaspi. Foto: EFE

Quién era Gaspi

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspi se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la nueva generación de creadores de contenido. Su ascenso estuvo marcado por un estilo irreverente, espontáneo y provocador que logró captar la atención de un público joven en plataformas como YouTube, Twitch e Instagram.

A través de situaciones inesperadas, preguntas incómodas y un humor basado en la improvisación, Gaspi logró viralizar numerosos videos que acumulaban millones de reproducciones. Su crecimiento fue vertiginoso: en pocos años superó ampliamente el millón de suscriptores en YouTube y se consolidó como uno de los referentes más importantes del entretenimiento digital argentino.

Su influencia trascendió las redes sociales. Muchos de sus contenidos eran replicados y comentados por streamers, influencers y personalidades destacadas de Internet, lo que amplificó aún más su alcance y popularidad.