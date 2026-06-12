Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Adiós a un maestro del folklore: a los 69 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la cultura popular argentina

Las autoridades del Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) confirmaron que murió el pasado lunes 8 de junio y tanto colegas como seguidores de su trayectoria lo despiden con pesar a través de las redes sociales.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Luto en el folklore
Luto en el folklore Foto: redes
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El mundo del folklore y la música popular despidió a uno de sus referentes que murió en los últimos días y dejó un gran vacío en el ambiente de la cultura. El docente y artista tenía 69 años, se desconocen las causas de su fallecimiento y tanto colegas como seguidores de sus obras lloran su partida a través de las redes sociales.

Las autoridades del Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) confirmaron el fallecimiento de Héctor Aricó, uno de los más ilustres maestros, investigadores y difusores de las danzas folklóricas del país. El deceso se dio el pasado lunes 8 de junio y las autoridades académicas dispusieron un asueto administrativo inmediato, por lo que las actividades de los talleres quedaron suspendidas hasta el martes.

murió héctor aricó docente artista folklore música cultura popular
El prestigioso artista y docente murió a los 69 años. Foto: UNA

Aricó dedicó gran parte de su carrera a la catalogación científica de las vestimentas tradicionales y las estructuras coreográficas de las distintas regiones argentinas. Sus investigaciones cruzaron las fronteras americanas para alcanzar los escenarios de las principales capitales de Europa y Asia.

“Hoy, colegas profesores, estudiantes, docentes, graduados/as y equipo de gestión que estuvieron próximos a su trabajo amoroso sienten el dolor de la pérdida. Lo recordaremos como un referente de la educación en artes, específicamente de las danzas folklóricas argentinas. El Departamento de Folklore acompaña en este momento de dolor a sus familiares, amigos, colegas y estudiantes . Su obra es y será un gran legado para la cultura nacional”, indicó la UNA en sus canales oficiales.

Contenido Recomendado

Cambia para siempre un histórico festival de folklore en Argentina:el pedido que sorprendió a la cultura popular

Cambia para siempre un histórico festival de folklore en Argentina: el pedido que sorprendió a la cultura popular

La historia de “Angélica”:el amor cordobés que Horacio Guarany convirtió en un clásico del folklore

La historia de “Angélica”: el amor cordobés que Horacio Guarany convirtió en un clásico del folklore

“Descansá en paz, querido maestro”; “Gracias por haber compartido con tus alumnos la pasión por la danza”; “Maestro de maestros”, fueron algunos de los comentarios expresados por la gente en redes sociales.

La trayectoria de Héctor Aricó en la cultura popular

Su camino profesional estuvo signado por la excelencia metodológica y la constante producción de marcos teóricos para el sistema educativo formal. El artista y docente formó sus bases conceptuales primarias en los salones de la Escuela Nacional de Danzas, donde obtuvo el título oficial en el Profesorado de Danzas Nativas y Folklore. Las materias específicas a su cargo en la universidad fueron:

  • Cátedras de danza: el docente ejerció la titularidad de las asignaturas Danzas Folklóricas Argentinas III y IV dentro de la UNA.
  • Evolución histórica: la conducción de sus clases abordaba la materia Antecedentes Históricos y Desarrollo Regional de las Danzas Folklóricas Argentinas.
  • Estudios de la vestimenta: la dirección de sus trabajos científicos guio la materia Atuendo Tradicional Argentino para analizar las ropas criollas.
  • Orígenes ciudadanos: las carpetas de apuntes institucionales incluyeron la cátedra Origen y Desarrollo del Tango.

Hector Aricó: su labor de gestión en el mundo del folklore y la cultura popular

  • Dirección institucional: se desempeñó como Director de la Escuela Municipal de Danzas José Neglia de la localidad bonaerense de Morón.
  • Estudios de posgrado: la especialización del artista incluyó estudios de composición coreográfica en Italia, Yugoslavia, Estados Unidos, Eslovenia y la Unión Soviética.
  • Giras internacionales: trabajó como maestro, coreógrafo y director en Inglaterra, Suiza, España, Francia, Alemania, Japón, Islas Canarias y la Unión Soviética.
  • Jurado global: su experiencia lo llevó a presidir los tribunales de las competencias internacionales de danza en Johannesburgo (Sudáfrica) y Santiago de Chile.

Las obras más destacadas de Héctor Aricó

En la actualidad, las monografías y los manuales prácticos constituyen el material de estudio central en los institutos de formación docente del país. Sus textos permitieron el rescate técnico de danzas tradicionales que se encontraban en riesgo de desaparición por el paso del tiempo y los títulos más destacados de su bibliografía son:

  • Series técnicas: las investigaciones sobre los movimientos quedaron plasmadas en los cuatro tomos de Danzas Argentinas I, II, III y IV.
  • Nuevas metodologías: renovó los enfoques pedagógicos mediante el libro Danzas Tradicionales Argentinas: una nueva propuesta.
  • Difusión escolar: la enseñanza en los niveles iniciales se rigió bajo el manual Danzas Tradicionales Argentinas para actos escolares.
  • Rescate documental: la producción editorial sumó el volumen Apuntes sobre bailes criollos: versiones coreográficas recopiladas por Domingo Lombardi y el texto Retazos de tradición.

Murió Héctor Aricó: los galardones y los reconocimientos a su labor cultural

  • 1980: el coreógrafo obtuvo el Primer Premio a la Mejor delegación extranjera durante las competencias realizadas en Inglaterra.
  • 1981: el Consejo Argentino de la Danza-UNESCO le otorgó el Premio a la Sobresaliente actividad artística en el país.
  • 1988: la organización del festival de Yugoslavia le entregó el Primer Premio al Mejor coreógrafo extranjero.
  • 1994: las delegaciones de Francia le confirieron la Medalla de Bronce en la categoría de Grupo folklórico tradicional.
  • 1997: las autoridades francesas le otorgaron la Medalla de Plata en la especialidad de Grupo folklórico estilizado.
  • 2005: el Consejo Argentino de la Danza-UNESCO le brindó el Diploma de Honor a la Trayectoria docente.
  • 2007: el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) validó su Reconocimiento a la Trayectoria profesional en Danzas Folklóricas Argentinas.
  • 2014: la Fundación Konex le confirió el Premio KONEX en la categoría Letras, especialidad Folklore.
  • 2024: el Departamento de Folklore de la UNA le entregó el Premio a la trayectoria académica y artística mediante la Resolución 0080/2024.
FolkloreMúsicaCultura
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El emotivo video de la esposa del Indio Solari a una semana de su muerte:“A la rebeldía no se renuncia”

    El emotivo video de la esposa del Indio Solari a una semana de su muerte: “A la rebeldía no se renuncia”

  2. La nueva polémica de Bonnie Blue:realizó un baby shower sexual con 112 hombres y provocó una lluvia de críticas

    La nueva polémica de Bonnie Blue: realizó un baby shower sexual con 112 hombres y provocó una lluvia de críticas

  3. Final de Blood of My Blood:¿Jamie y Claire de Outlander podrían ser “hermanos”?

    Final de Blood of My Blood: ¿Jamie y Claire de Outlander podrían ser “hermanos”?

  4. Los barrios de Zona Oeste, la cuna del rock argentino:cómo influyeron en figuras como el Indio Solari, Tanguito y Iorio

    Los barrios de Zona Oeste, la cuna del rock argentino: cómo influyeron en figuras como el Indio Solari, Tanguito y Iorio

  5. La dura advertencia de Estados Unidos a influencers de cara al Mundial:¿por qué podrían ser deportados?

    La dura advertencia de Estados Unidos a influencers de cara al Mundial: ¿por qué podrían ser deportados?
Lo último
También podría interesarte
Política

Qué es el salario dinámico y cómo se aplicará según la Reforma laboral del Gobierno

Qué es el salario dinámico y cómo se aplicará según la Reforma laboral del Gobierno

Reforma laboral 2026:el nuevo convenio internacional para repartidores y choferes de aplicaciones que desafía la ley del Gobierno

La millonaria cifra que el Ejército Argentino pagó por 400 camiones Unimog:cómo son los nuevos vehículos tácticos todoterreno

Reforma laboral 2026:el Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán rediscutir gremios y empresas

Economía

Cómo será la renovación del histórico shopping Los Gallegos de Mar del Plata tras su venta

Cómo será la renovación del histórico shopping Los Gallegos de Mar del Plata tras su venta

Pequeños cambios que impactan en el bolsillo:tener una casa energéticamente eficiente provoca un ahorro considerable en las tarifas de luz y gas

Escapadas de fin de semana largo:descuentos y promociones para viajar en la antesala de las vacaciones de invierno 2026

El riesgo país mantiene su tendencia a la baja y se acerca a la barrera de los 400 puntos básicos

Internacionales

Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos:qué dice el texto definitivo del pacto histórico que podría firmarse este fin de semana

Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos: qué dice el texto definitivo del pacto histórico que podría firmarse este fin de semana

Cristina ataca Centroamérica:inundaciones, evacuados y cinco desaparecidos por esta brutal tormenta

Tras la salida de SpaceX a la bolsa, Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo

El “monstruo submarino” de Canadá:así es Solus-XR, el vehículo sumergible que promete revolucionar la vigilancia marítima