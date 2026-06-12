Adiós a un maestro del folklore: a los 69 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la cultura popular argentina

Luto en el folklore Foto: redes

El mundo del folklore y la música popular despidió a uno de sus referentes que murió en los últimos días y dejó un gran vacío en el ambiente de la cultura. El docente y artista tenía 69 años, se desconocen las causas de su fallecimiento y tanto colegas como seguidores de sus obras lloran su partida a través de las redes sociales.

Las autoridades del Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) confirmaron el fallecimiento de Héctor Aricó, uno de los más ilustres maestros, investigadores y difusores de las danzas folklóricas del país. El deceso se dio el pasado lunes 8 de junio y las autoridades académicas dispusieron un asueto administrativo inmediato, por lo que las actividades de los talleres quedaron suspendidas hasta el martes.

El prestigioso artista y docente murió a los 69 años. Foto: UNA

Aricó dedicó gran parte de su carrera a la catalogación científica de las vestimentas tradicionales y las estructuras coreográficas de las distintas regiones argentinas. Sus investigaciones cruzaron las fronteras americanas para alcanzar los escenarios de las principales capitales de Europa y Asia.

“Hoy, colegas profesores, estudiantes, docentes, graduados/as y equipo de gestión que estuvieron próximos a su trabajo amoroso sienten el dolor de la pérdida. Lo recordaremos como un referente de la educación en artes, específicamente de las danzas folklóricas argentinas. El Departamento de Folklore acompaña en este momento de dolor a sus familiares, amigos, colegas y estudiantes . Su obra es y será un gran legado para la cultura nacional”, indicó la UNA en sus canales oficiales.

“Descansá en paz, querido maestro”; “Gracias por haber compartido con tus alumnos la pasión por la danza”; “Maestro de maestros”, fueron algunos de los comentarios expresados por la gente en redes sociales.

La trayectoria de Héctor Aricó en la cultura popular

Su camino profesional estuvo signado por la excelencia metodológica y la constante producción de marcos teóricos para el sistema educativo formal. El artista y docente formó sus bases conceptuales primarias en los salones de la Escuela Nacional de Danzas, donde obtuvo el título oficial en el Profesorado de Danzas Nativas y Folklore. Las materias específicas a su cargo en la universidad fueron:

Cátedras de danza: el docente ejerció la titularidad de las asignaturas Danzas Folklóricas Argentinas III y IV dentro de la UNA.

Evolución histórica: la conducción de sus clases abordaba la materia Antecedentes Históricos y Desarrollo Regional de las Danzas Folklóricas Argentinas .

Estudios de la vestimenta: la dirección de sus trabajos científicos guio la materia Atuendo Tradicional Argentino para analizar las ropas criollas.

Orígenes ciudadanos: las carpetas de apuntes institucionales incluyeron la cátedra Origen y Desarrollo del Tango.

Hector Aricó: su labor de gestión en el mundo del folklore y la cultura popular

Dirección institucional: se desempeñó como Director de la Escuela Municipal de Danzas José Neglia de la localidad bonaerense de Morón.

Estudios de posgrado: la especialización del artista incluyó estudios de composición coreográfica en Italia, Yugoslavia, Estados Unidos, Eslovenia y la Unión Soviética.

Giras internacionales: trabajó como maestro, coreógrafo y director en Inglaterra, Suiza, España, Francia, Alemania, Japón, Islas Canarias y la Unión Soviética.

Jurado global: su experiencia lo llevó a presidir los tribunales de las competencias internacionales de danza en Johannesburgo (Sudáfrica) y Santiago de Chile.

Las obras más destacadas de Héctor Aricó

En la actualidad, las monografías y los manuales prácticos constituyen el material de estudio central en los institutos de formación docente del país. Sus textos permitieron el rescate técnico de danzas tradicionales que se encontraban en riesgo de desaparición por el paso del tiempo y los títulos más destacados de su bibliografía son:

Series técnicas: las investigaciones sobre los movimientos quedaron plasmadas en los cuatro tomos de Danzas Argentinas I, II, III y IV .

Nuevas metodologías: renovó los enfoques pedagógicos mediante el libro Danzas Tradicionales Argentinas: una nueva propuesta .

Difusión escolar: la enseñanza en los niveles iniciales se rigió bajo el manual Danzas Tradicionales Argentinas para actos escolares .

Rescate documental: la producción editorial sumó el volumen Apuntes sobre bailes criollos: versiones coreográficas recopiladas por Domingo Lombardi y el texto Retazos de tradición.

Murió Héctor Aricó: los galardones y los reconocimientos a su labor cultural