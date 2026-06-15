Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Rating del 8 al 14 de junio: Telefe mantiene el liderazgo, sigue creciendo y amplía la diferencia

Se impuso durante la última semana, entre el lunes 08 y el domingo 14 de junio de 2026, según la medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital), alcanzando un promedio de 11,76 puntos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Telefe.
Telefe. Foto: Telefe
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Telefe mantiene el liderazgo, sigue creciendo y amplía la diferencia: se impuso durante la última semana, entre el lunes 08 y el domingo 14 de junio de 2026, según la medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital), alcanzando un promedio de 11,76 puntos.

Telefe amplió su liderazgo por sobre El Trece, que se ubicó en el segundo puesto con 4,14. El tercer lugar fue para América con 2,41 y le siguieron Canal 9 (1,26) y TV Pública (0,15).

Rating del 8 al 14 de junio. Foto: SMAD

Cómo mide el rating SMAD

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.

Rating SMAD
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Adiós a un ícono del folklore:a los 82 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música cuyana

    Adiós a un ícono del folklore: a los 82 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música cuyana

  2. Qué pasó con el helicóptero de Gaspi:la hipótesis que investigan tras el trágico accidente en Río de Janeiro

    Qué pasó con el helicóptero de Gaspi: la hipótesis que investigan tras el trágico accidente en Río de Janeiro

  3. Videos impactantes:así fue el choque de helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi

    Videos impactantes: así fue el choque de helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi

  4. Adiós a un maestro del folklore:a los 69 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la cultura popular argentina

    Adiós a un maestro del folklore: a los 69 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la cultura popular argentina

  5. La última foto de Gaspi antes del trágico accidente entre helicópteros en Río de Janeiro que se hizo viral

    La última foto de Gaspi antes del trágico accidente entre helicópteros en Río de Janeiro que se hizo viral
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Centenares de quilmeños fueron en caravana desde el triángulo de Bernal a San José 1111 para apoyar y pedir la libertad de Cristina

Centenares de quilmeños fueron en caravana desde el triángulo de Bernal a San José 1111 para apoyar y pedir la libertad de Cristina

Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida:“Luchadora incansable que honraste la vida”

Murió Taty Almeida, presidenta de madres de Plaza de Mayo

De España a EEUU:Javier Milei reactiva su agenda internacional en busca de fortalecer vínculos y atraer inversiones

Economía

El precio del petróleo se desploma y las bolsas se disparan tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo se desploma y las bolsas se disparan tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Plazo fijo en junio 2026:cuánto se gana al invertir $5.000.000 a 30 días y qué banco ofrece la mejor tasa

Qué puede comprar una pareja con $20.000 en el Mercado Central:¿alcanza para una semana?

Cronograma ANSES:cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Internacionales

Ni Europa ni Asia:este es el hotel de América Latina que fue premiado como uno de los más hermosos del mundo

Ni Europa ni Asia: este es el hotel de América Latina que fue premiado como uno de los más hermosos del mundo

Pese al acuerdo con Estados Unidos, Lagarde advierte que la crisis con Irán “no ha terminado”

Tragedia en Brasil:qué declararon los hombres que lanzaron sin cuerdas a una mujer en un salto de bungee jumping

Video:Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica Catedral de de Kiev