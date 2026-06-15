Rating del 8 al 14 de junio: Telefe mantiene el liderazgo, sigue creciendo y amplía la diferencia

Telefe. Foto: Telefe

Telefe mantiene el liderazgo, sigue creciendo y amplía la diferencia: se impuso durante la última semana, entre el lunes 08 y el domingo 14 de junio de 2026, según la medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital), alcanzando un promedio de 11,76 puntos.

Telefe amplió su liderazgo por sobre El Trece, que se ubicó en el segundo puesto con 4,14. El tercer lugar fue para América con 2,41 y le siguieron Canal 9 (1,26) y TV Pública (0,15).

Rating del 8 al 14 de junio. Foto: SMAD

Cómo mide el rating SMAD

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.