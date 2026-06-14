Adiós a un ícono del folklore: a los 82 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música cuyana Foto: Poster Central

El mundo del folklore y la música popular despidió en las últimas horas a uno de sus referentes más destacados.

La noticia fue confirmada por la vicegobernadora Hebe Casado a través de una publicación en su cuenta de X, donde lo despidió con un sentido mensaje.

Casado destacó que el artista dedicó más de 60 años de su vida a difundir la tonada, la cueca y las historias de la tierra mendocina en cada escenario que pisó. Su trabajo, señaló, fue clave para mantener vivas las tradiciones y transmitirlas a nuevas generaciones.

“Su voz se convirtió en parte de nuestra memoria colectiva y en el sonido de muchas de las emociones que compartimos como pueblo”, manifestó.

Dolor en la cultura del folklore: murió Pocho Sosa a los 82 años

Carlos Alberto “Pocho” Sosa, una de las figuras más representativas de la música cuyana murió este domingo a los 82 años dejando una huella imborrable en la historia artística de la provincia.

Carlos Alberto “Pocho” Sosa. Foto: Instagram / hebecasado.

A pedido de su familia, la Honorable Legislatura de Mendoza realizará una despedida institucional para homenajear al artista. El homenaje se llevará a cabo este domingo entre las 13.30 y las 16.30 en el Salón Rojo de la Legislatura provincial.

Carlos Alberto “Pocho” Sosa. Foto: Los Andes.

“Su legado permanecerá vivo en cada tonada, en cada vendimia, en cada encuentro donde alguien vuelva a cantar sus canciones. Porque artistas como Pocho Sosa trascienden el tiempo y se convierten en patrimonio de su pueblo. Hasta siempre, Pocho. Mendoza te recordará cantando”, sumó la vicegobernadora Casado.

Pocho Sosa comenzó desde niño a incursionar en el mundo de la música. Desde muy joven, estuvo vinculado al movimiento del Nuevo Cancionero, el hito cultural nacido en Mendoza que transformó la música popular argentina.

Entre los años 1960 y 1965 integró distintas agrupaciones vocales, entre ellas Los Picunches, Los Huarpeños y el Cuarteto Vocal Huanta, consolidando una notable formación artística.

Carlos Alberto “Pocho” Sosa. Foto: Ser Argentino.

De qué murió Pocho Sosa

Hasta el momento no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento. Sin embargo, el año pasado Pocho Sosa había sufrido un ACV y desde entonces permanecía alejado de la actividad pública, resguardado junto a sus seres queridos.

Este domingo, familiares, amigos, artistas, autoridades y vecinos podrán acercarse para darle el último adiós y reconocer su aporte a la cultura nacional.