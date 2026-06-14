Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Adiós a un ícono del folklore: a los 82 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música cuyana

El reconocido artista mendocino falleció este domingo. Tenía una trayectoria de más de seis décadas y se convirtió en un símbolo de la cultura provincial y nacional.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Adiós a un ícono del folklore: a los 82 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música cuyana
Adiós a un ícono del folklore: a los 82 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música cuyana Foto: Poster Central
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El mundo del folklore y la música popular despidió en las últimas horas a uno de sus referentes más destacados.

La noticia fue confirmada por la vicegobernadora Hebe Casado a través de una publicación en su cuenta de X, donde lo despidió con un sentido mensaje.

Casado destacó que el artista dedicó más de 60 años de su vida a difundir la tonada, la cueca y las historias de la tierra mendocina en cada escenario que pisó. Su trabajo, señaló, fue clave para mantener vivas las tradiciones y transmitirlas a nuevas generaciones.

Su voz se convirtió en parte de nuestra memoria colectiva y en el sonido de muchas de las emociones que compartimos como pueblo”, manifestó.

Contenido Recomendado

Adiós a un maestro del folklore:a los 69 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la cultura popular argentina

Adiós a un maestro del folklore: a los 69 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la cultura popular argentina

Cambia para siempre un histórico festival de folklore en Argentina:el pedido que sorprendió a la cultura popular

Cambia para siempre un histórico festival de folklore en Argentina: el pedido que sorprendió a la cultura popular

Dolor en la cultura del folklore: murió Pocho Sosa a los 82 años

Carlos Alberto “Pocho” Sosa, una de las figuras más representativas de la música cuyana murió este domingo a los 82 años dejando una huella imborrable en la historia artística de la provincia.

Carlos Alberto “Pocho” Sosa. Foto: Instagram / hebecasado.

A pedido de su familia, la Honorable Legislatura de Mendoza realizará una despedida institucional para homenajear al artista. El homenaje se llevará a cabo este domingo entre las 13.30 y las 16.30 en el Salón Rojo de la Legislatura provincial.

Carlos Alberto “Pocho” Sosa. Foto: Los Andes.

“Su legado permanecerá vivo en cada tonada, en cada vendimia, en cada encuentro donde alguien vuelva a cantar sus canciones. Porque artistas como Pocho Sosa trascienden el tiempo y se convierten en patrimonio de su pueblo. Hasta siempre, Pocho. Mendoza te recordará cantando”, sumó la vicegobernadora Casado.

Pocho Sosa comenzó desde niño a incursionar en el mundo de la música. Desde muy joven, estuvo vinculado al movimiento del Nuevo Cancionero, el hito cultural nacido en Mendoza que transformó la música popular argentina.

Entre los años 1960 y 1965 integró distintas agrupaciones vocales, entre ellas Los Picunches, Los Huarpeños y el Cuarteto Vocal Huanta, consolidando una notable formación artística.

Carlos Alberto “Pocho” Sosa. Foto: Ser Argentino.

De qué murió Pocho Sosa

Hasta el momento no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento. Sin embargo, el año pasado Pocho Sosa había sufrido un ACV y desde entonces permanecía alejado de la actividad pública, resguardado junto a sus seres queridos.

Este domingo, familiares, amigos, artistas, autoridades y vecinos podrán acercarse para darle el último adiós y reconocer su aporte a la cultura nacional.

FolkloreMúsicaCultura
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Adiós a un maestro del folklore:a los 69 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la cultura popular argentina

    Adiós a un maestro del folklore: a los 69 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la cultura popular argentina

  2. Sacudón en la música popular argentina:a los 70 años, murió una leyenda del chamamé y dejó un gran vacío en el folklore regional

    Sacudón en la música popular argentina: a los 70 años, murió una leyenda del chamamé y dejó un gran vacío en el folklore regional

  3. Outlander terminó y no habrá temporada 9:las 5 razones del adiós definitivo

    Outlander terminó y no habrá temporada 9: las 5 razones del adiós definitivo

  4. Shakira a los 49 años:cuál es la rutina de ejercicios que le permite mantener su energía y estado físico

    Shakira a los 49 años: cuál es la rutina de ejercicios que le permite mantener su energía y estado físico

  5. El emotivo video de la esposa del Indio Solari a una semana de su muerte:“A la rebeldía no se renuncia”

    El emotivo video de la esposa del Indio Solari a una semana de su muerte: “A la rebeldía no se renuncia”
Lo último
También podría interesarte
Política

Javier Milei reactiva su agenda internacional en busca de fortalecer vínculos y atraer inversiones

Javier Milei reactiva su agenda internacional en busca de fortalecer vínculos y atraer inversiones

Karina Milei estuvo en el festejo del cumpleaños número 70 de Patricia Bullrich con el objetivo de reforzar las alianzas

Las Fuerzas Armadas quedaron habilitadas para trabajar en Uber, delivery y seguridad privada y complementar sus ingresos

Qué son los paros “a la francesa”:así es la estrategia de la CGT para mantener medidas de fuerza contra el Gobierno

Economía

Cuenta DNI:los descuentos disponibles para este domingo 14 de junio en mercados, combustible y más

Cuenta DNI: los descuentos disponibles para este domingo 14 de junio en mercados, combustible y más

Adelanto de haberes para jubilados y pensionados:cómo obtener hasta $1.000.000 y devolverlo con el próximo cobro

Aumentan colectivos y trenes:cuánto costará viajar desde este lunes 15 de junio en el AMBA

Las Fuerzas Armadas quedaron habilitadas para trabajar en Uber, delivery y seguridad privada y complementar sus ingresos

Internacionales

Cómo se vive dentro del submarino más poderoso de España:sin habitaciones y con solo 3 baños para 43 marineros

Cómo se vive dentro del submarino más poderoso de España: sin habitaciones y con solo 3 baños para 43 marineros

Tenía 21 años y amaba el deporte:quién era la joven que murió en el accidente de bungee jumping en Brasil

Video impactante:una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

El régimen norcoreano reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” desafiando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos