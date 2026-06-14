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La última foto de Gaspi antes del trágico accidente entre helicópteros en Río de Janeiro que se hizo viral

La imagen fue tomada por el productor y director argentino Lucas Vignale, otra de las víctimas fatales, durante la estadía de ambos en la ciudad brasileña.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Murió Gaspi a los 22 años.
Murió Gaspi a los 22 años. Foto: Instagram @gaspipd
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Algunas horas antes del accidente aéreo en Río de Janeiro en el que dos helicópteros chocaron en medio vuelo, el productor y director argentino Lucas Vignale compartió la última fotografía del youtuber Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi y que también fue una de las víctimas fatales.

La imagen de Gaspi vestido de traje y recostado en una reposera frente al mar brasileño se convirtió en una de las postales más conmovedoras tras confirmarse su muerte y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde sus fanáticos lo recordaron con cariño.

La última foto de Gaspi. Foto: Instagram: @lucasvignale

La foto fue tomada durante su estadía en Río y muestra al creador de contenido relajado, escuchando música y contemplando el océano desde el lugar donde se hospedaba. Según trascendió, formó parte de las últimas imágenes registradas antes del accidente.

Gaspi había compartido en las horas previas distintos momentos de su viaje por la ciudad brasileña junto a amigos y colaboradores, entre ellos el realizador audiovisual Lucas Vignale, otra de las víctimas fatales del siniestro.

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Murieron Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree

Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, murió en el trágico choque entre dos helicópteros este domingo en Río de Janeiro, Brasil, según confirmaron fuentes de la investigación.

Además, el cantante estadounidense Oliver Tree también figura en el manifiesto de vuelo junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

Así fue el choque entre helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi. Crédito: O Globo

Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de “Life Goes On” y “Miss You” dio un multitudinario concierto en la ciudad de San Pablo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

La colisión de dos helicópteros en la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, dejó un saldo de seis personas fallecidas.

En una aeronave se encontraba el piloto junto a cuatro pasajeros, mientras que en el segundo helicóptero fue hallada la sexta víctima. Uno de los vehículos se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte autos eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.

Así fue el choque entre helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi. Video: X

Quién era Gaspi

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspi se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la nueva generación de creadores de contenido. Su ascenso estuvo marcado por un estilo irreverente, espontáneo y provocador que logró captar la atención de un público joven en plataformas como YouTube, Twitch e Instagram.

A través de situaciones inesperadas, preguntas incómodas y un humor basado en la improvisación, Gaspi logró viralizar numerosos videos que acumulaban millones de reproducciones. Su crecimiento fue vertiginoso: en pocos años superó ampliamente el millón de suscriptores en YouTube y se consolidó como uno de los referentes más importantes del entretenimiento digital argentino.

Su influencia trascendió las redes sociales. Muchos de sus contenidos eran replicados y comentados por streamers, influencers y personalidades destacadas de Internet, lo que amplificó aún más su alcance y popularidad.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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