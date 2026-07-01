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José María Muscari rompió el silencio tras ser citado a declarar por la muerte de Ernestina Pais: “Me enteré por su hijo Benicio”

El director teatral, que dirige la obra “El Divorcio del Año” y que protagonizaba Pais, fue citado a declarar como testigo en la causa que investiga la muerte de la actriz.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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José María Muscari y Ernestina Pais. La conductora y actriz protagonizaba la obra "El Divorcio del Año".
José María Muscari y Ernestina Pais. La conductora y actriz protagonizaba la obra "El Divorcio del Año". Foto: Diario Chisme
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Ernestina Pais murió el pasado viernes 26 de junio luego de ser arrollada por una formación del Tren de la Costa en el paso a nivel de las calles El Cano y Sáenz Peña en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro. El siniestro ocurrió cerca de las 19h cuando la actriz se dirigía al Teatro Niní Marshall de Tigre para presentarse en la obra “El Divorcio del Año”, dirigida por José María Muscari, y que protagonizaba junto a Fabián Vena, Romina Gaetani, Juan Palomino y Rochi Igarzábal.

Este miércoles se supo que la fiscal que investiga la muerte de Ernestina Pais, Carolina Asprella, quien está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, llamó a declarar como testigo al dramaturgo.

El director teatral deberá presentarse este jueves en la UFI de Martínez para precisar en qué horario la actriz debía llegar a la obra en el Teatro Niní Marshall de Tigre.

En concreto, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal busca determinar cómo fueron los últimos movimientos de la conductora justo antes de cruzar las vías del Tren de la Costa.

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Al momento del accidente, Ernestina Pais se dirigía al Teatro Niní Marshall de Tigre. Foto: captura Bondi

Por eso, también se ordenó peritar el iPhone 16 que fue hallado en el Honda City que conducía la actriz y que ahora está en manos de la Policía. El objetivo es saber si la presentadora se encontraba hablando en ese momento.

Los resultados preliminares de la autopsia del cuerpo de Ernestina confirmaron que murió a raíz de un traumatismo craneal y severas lesiones en el área abdominal. No obstante, las autoridades judiciales también pidieron análisis de sangre y orina para determinar si la conductora había ingerido alcohol o alguna sustancia que pudo haber afectado su atención a para conducir el vehículo.

La palabra de José María Muscari tras ser citado a declarar

Luego de que se diera a conocer la citación judicial, el dramaturgo publicó un comunicado en sus redes sociales y pidió prudencia con la información que se difunde.

“Fui citado a declarar como testigo para corroborar que Ernestina se encontraba trabajando y que esa noche tenía función de teatro”, expresó.

Sobre la secuencia de ese tarde/noche, Muscari sostuvo que a las 20.30h, una productora de Crónica TV, lo llamó para consultarle si Ernestina había ido al teatro. Fue ahí dónde se enteró que la actriz había tenido un accidente.

El director teatral indicó que inmediatamente llamó al teatro y a las 20.35h a Ernestina. “Intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación. Como era de esperar, nadie respondió a su teléfono”, afirmó.

En tanto, relató que fue el hijo de la Ernestina, Benicio, quien le confirmó la muerte de la conductora.

Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación”, concluyó.

Ernestina Pais en “El Divorcio del Año”, la obra de Muscari

Luego de varios años dedicada casi exclusivamente a la conducción y al periodismo, a finales del año pasado, Pais fue convocada por Muscari para ser una de las protagonistas de “El Divorcio del Año”, una obra escrita por él y María Asensio.

La historia que combina toques de humor sarcástico y romance gira en torno a una mujer que acaba de divorciarse y debe enfrentarse a un escarnio mediático, algo que trae consecuencias incluso en su ámbito familiar.

La actriz comenzó a formar parte del elenco en el mes de enero con una temporada sumamente exitosa en Buenos Aires, por lo que tenían organizado iniciar una gira por diferentes ciudades del país. De hecho, en julio iban a presentarse en el Teatro Roxy de Mar del Plata.

Ernestina PaisJosé María MuscariMuerteAccidente de tren
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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