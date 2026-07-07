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La eufórica reacción de Benjamín y Olivia, los hijos de Enzo Fernández, al verlo hacer el gol agónico de Argentina

Los hijos de Enzo Fernández vivieron una explosión de alegría en la tribuna tras el gol agónico de su papá, que selló la victoria de Argentina ante Egipto y desató la emoción de todos.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Los hijos de Enzo Fernández
Los hijos de Enzo Fernández Foto: captura video
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La Selección argentina volvió a regalar una noche de esas que quedan marcadas en la memoria de los hinchas. En un partido cargado de tensión, dramatismo y emoción hasta el último segundo, el equipo nacional logró una remontada inolvidable ante Egipto y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse por 3-2. El gol que terminó de desatar la locura llegó sobre el final y tuvo como protagonista a Enzo Fernández, quien apareció en el momento justo para darle la victoria a la Argentina.

Pero mientras el estadio explotaba por la clasificación, hubo una escena que se robó todas las miradas en las redes sociales: el festejo de Benjamín y Olivia Fernández, los hijos del mediocampista, que vivieron el gol de su papá con una euforia imposible de disimular. La secuencia fue compartida por Valentina Cervantes en sus historias de Instagram y rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos.

La reacción de los hijos de Enzo Fernández que emocionó a todos

En las imágenes se puede ver a Olivia celebrando con la camiseta alternativa de la Selección argentina, aplaudiendo y disfrutando el momento en medio del estallido de los hinchas. A su lado, Benjamín también se convirtió en protagonista de la escena: completamente desbordado por la emoción, festejó el gol de su papá con la camiseta en alto y una alegría que reflejaba el clima que se vivía en la tribuna.

El festejo de los hijos de Enzo Fernández ante Egipto. Video: @valucervantes

La postal tuvo todos los condimentos para volverse viral: un gol agónico, una clasificación mundialista, la emoción familiar y la espontaneidad de dos chicos que vieron a su papá transformarse en héroe de la Selección. En cuestión de minutos, los usuarios comenzaron a compartir el video y a comentar la reacción de los pequeños, destacando especialmente la pasión con la que vivieron el encuentro.

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Un gol que cambió la historia del partido

Argentina había sufrido más de la cuenta ante Egipto. Según la cobertura del encuentro, el equipo de Lionel Scaloni llegó a estar 0-2 abajo en el marcador, pero reaccionó en el tramo final con una ráfaga emocionante. Los goles de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández le permitieron a la Albiceleste dar vuelta un partido durísimo y avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

El festejo de los hijos de Enzo Fernández. Video: @valucervantes

El tanto de Enzo llegó en el cierre del encuentro y terminó sellando el 3-2 definitivo. Fue una jugada que no solo provocó el desahogo de los jugadores dentro de la cancha, sino también el del público argentino en las tribunas. Entre tantos abrazos, gritos y lágrimas, el festejo de Benjamín y Olivia se destacó como una de las imágenes más tiernas y representativas de la jornada.

Benjamín y Olivia, protagonistas de una celebración familiar

La historia tuvo un impacto especial porque mostró el costado más íntimo de una victoria deportiva. Para los hinchas, el gol de Enzo Fernández significó la continuidad de la ilusión mundialista. Para sus hijos, en cambio, fue mucho más que eso: fue ver a su papá marcar un gol decisivo con la camiseta argentina en una instancia clave de la Copa del Mundo.

Esa combinación entre orgullo familiar y pasión futbolera hizo que la escena conectara de inmediato con el público. Muchos usuarios destacaron la ternura de Olivia, la energía de Benjamín y la emoción de ver a los hijos del futbolista celebrar una conquista tan importante desde tan cerca.

Las redes sociales reaccionaron al video del festejo

Como suele ocurrir con este tipo de momentos, las redes no tardaron en amplificar la escena. Distintos comentarios remarcaron la actitud efusiva de Benjamín y Olivia, mientras otros celebraron que los chicos pudieran vivir una noche histórica junto a la Selección. La reacción fue tan espontánea que muchos usuarios la tomaron como una de las postales más auténticas del triunfo argentino.

Los jugadores argentinos festejan el triunfo ante Egipto. Foto: REUTERS

El video también reforzó el vínculo emocional que existe entre los jugadores y sus familias durante un Mundial. Aunque la atención suele estar puesta en lo que ocurre dentro del campo de juego, estas imágenes muestran que cada gol también se vive con intensidad fuera de la cancha, especialmente por quienes acompañan a los futbolistas en el día a día.

Enzo Fernández habló tras la clasificación argentina

Después del triunfo, Enzo Fernández expresó su emoción por el resultado y valoró la fortaleza del grupo. El mediocampista remarcó que la Selección argentina tiene un plantel que“nunca se da por vencido” y se mostró agradecido con sus compañeros y el cuerpo técnico por haber dado un paso más en el objetivo mundialista.

Sus palabras reflejaron el espíritu de una victoria construida desde la insistencia y la confianza. Argentina parecía tener el partido cuesta arriba, pero encontró respuestas en el momento más crítico y terminó protagonizando una de las remontadas más emocionantes del torneo.

Una postal que resume la pasión argentina

El festejo de Benjamín y Olivia Fernández no fue solo una reacción familiar: también se convirtió en un símbolo de la noche. En esa celebración se mezclaron el alivio, la felicidad, el orgullo y la pasión que genera la Selección argentina cada vez que juega un partido decisivo.

Mientras el equipo de Scaloni ya piensa en los cuartos de final, las imágenes de los hijos de Enzo celebrando el gol de su papá seguirán circulando como una de las escenas más emotivas del triunfo. Porque en medio de una definición para el infarto, ellos regalaron una postal simple pero poderosa: la alegría pura de dos chicos viendo a su papá hacer historia con la camiseta argentina.

Mundial 2026Selección ArgentinaEnzo FernándezValentina Cervantes
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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