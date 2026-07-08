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Así festejaron “las mujeres de la Selección” tras el triunfazo de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026

El equipo argentino logró el tan ansiado pase a Cuartos de Final y sus familiares no se perdieron la oportunidad de felicitarlos. Qué publicaron las “Mujeres de la Selección” en sus redes sociales.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Antonella Rocuzzo con sus hijos y Leandro Martínez con su esposa.
Antonella Rocuzzo con sus hijos y Leandro Martínez con su esposa. Foto: Instagram
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Argentina tuvo uno de los partidos más sufridos del Mundial 2026. El Seleccionado Nacional se enfrentó a Egipto y logró revertir el 0-2 del encuentro marcando tres tantos en tan solo unos pocos minutos. El resultado quedó 3-2 y el equipo liderado por Lionel Messi ni siquiera necesitó del tiempo suplementario para quedarse con la victoria. Como era de esperarse, las “Mujeres de la Selección” lo celebraron a lo grande con toda la familia.

Una de las primeras en publicar fue Antonela Rocuzzo, esposa del capitán argentino. La influencer de 38 años publicó una galería en su cuenta de Instagram con fotografías en el estadio de Atlanta junto a sus tres hijos, Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8). Y solo agregó un breve mensaje: “Vamos Argentina. Ya no quedan palabras”.

Antonela Rocuzzo y sus tres hijos. Foto: Instagram

Además, sumó a su publicación una imagen del festejo de Lionel junto a sus compañeros tras el agónico triunfo del equipo argentino.

El festejo del Seleccionado con Lionel Messi, quien marcó su octavo gol en este Mundial. Foto: Instagram

Agus Gandolfo, esposa de Leandro Martínez, también optó por hacer públicas sus felicitaciones al equipo. La joven compartió una postal de ambos en medio de una cancha ya vacía. “Qué hermoso ser argentino. Vamos mi amor. Siempre con vos”, escribió.

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En tanto, Caro Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, quien también se lució durante el partido, publicó una foto con su esposo y le dedicó un mensaje: “Mi amor. No me alcanzan las palabras. Como decís vos, siempre se puede un poco más. Te amor”.

Nicolás Tagliafico y su esposa, Caro Calvagni. Foto: Instagram

Asimismo, Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, no se quedó atrás. Con fotos junto a sus hijos en la cancha, la influencer expresó en su Instagram: “Inexplicable. Aguante argentina. Aguante vos mi amor. Te amamos mucho”.

Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, y su familia. Foto: Instagram

También compartieron mensajes de felicitación, Muri López Benítez y Emilia Ferrero, parejas de Lisandro Martínez y Julián Álvarez. López Benítez escribió: “Esto no se puede creer. Vamos Argentina”. A su vez, Ferrero publicó una imagen de su esposo e hijo en el estadio del triunfo. “Siempre juntos, siempre Argentina”, señaló.

Emilia Ferrero y Julián Álvarez con su hijo. Foto: Instagram

Cuándo juega Argentina en Cuartos de Final del Mundial 2026

Habiendo concretado el pase a Cuartos de Final, Argentina deberá enfrentarse a Suiza el próximo 11 de julio a las 22:00h en el Estadio de Kansas City, ubicado en esa misma ciudad de Estados Unidos.

De pasar esta instancia solo quedarían la Semifinal, dispuesta para el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00h. En tanto, la final se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, también en Estados Unidos.

Mundial 2026Antonela RoccuzzoArgentinaSelección ArgentinaFútbol
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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