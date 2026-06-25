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La Mona Jiménez reveló cómo Lionel Messi lo ayudó a superar una frustración que arrastraba desde 2001: “Fue increíble”

El cantante cordobés contó que conocer al capitán de la Selección Argentina durante este Mundial 2026 tuvo un impacto emocional tan grande en su vida que logró dejar atrás una de las mayores decepciones de su carrera.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La Mona Jiménez conoció a Lionel Messi, al resto de la Selección Argentina y cantó para ellos en Estados Unidos.
La Mona Jiménez conoció a Lionel Messi, al resto de la Selección Argentina y cantó para ellos en Estados Unidos. Foto: Instagram / lamonaoficial.
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A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Carlos “La Mona” Jiménez acumuló éxitos, récords y presentaciones memorables que lo convirtieron en uno de los máximos referentes de la música popular argentina. Sin embargo, como toda carrera artística extensa, también estuvo marcada por sueños inconclusos y oportunidades que nunca llegaron a concretarse.

Veinticinco años después de un suceso clave en su vida, y en un contexto completamente distinto, La Mona encontró una forma inesperada de resignificar aquella frustración. Según reveló en una entrevista con GENTE durante el Mundial 2026, fue Lionel Messi quien terminó ayudándolo a cerrar esa vieja herida emocional.

La Mona Jiménez conoció a Lionel Messi, al resto de la Selección Argentina y cantó para ellos en Estados Unidos. Foto: Instagram / lamonaoficial.

“Fue divino”: la Mona contó cómo fue conocer a Lionel Messi y cumplir su sueño

La pasión del cantante por la Selección Argentina es conocida desde hace años. A lo largo de distintas competencias internacionales acompañó al equipo nacional y celebró sus logros como un hincha más. Pero esta vez la experiencia tuvo un significado especial.

Durante la concentración de la Albiceleste en Estados Unidos, sede principal del Mundial 2026 que organiza junto con Canadá y México, La Mona tuvo la oportunidad de compartir un momento íntimo con los futbolistas del seleccionado campeón del mundo.

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Lo que más lo emocionó fue que, por primera vez, pudo conocer personalmente a Lionel Messi, algo que había deseado durante mucho tiempo. “Yo lo quería conocer a Leo y dije, voy a ir para conocerlo”, confesó el cantante de 75 años.

La Mona Jiménez conoció a Lionel Messi y cantó en la concentración de la Selección Argentina. Video: Instagram / lamonaoficial.

Incluso contó que anteriormente había estado cerca de lograrlo durante una visita a Miami, aunque decidió no acercarse al capitán argentino. “Dije ‘no lo voy a ir a molestar, sé que debe estar entrenando, jugando y yo no lo conozco’... Y viste, esa vergüenza de llegar ahí y ‘Messi, puedo, puedo...’”, relató.

Finalmente, el esperado encuentro se produjo en Kansas, donde la Selección se encontraba concentrando. Allí, además de conversar con los jugadores, tuvo la oportunidad de cantarles varias de sus canciones.

Sí, fue divino. Fue increíble porque, al cantar, debe ser que escuchaban todos ahí mis canciones porque me pidió Paloma loca. Y después de Paloma, no sé si fue el Cuti o De Paul que me pidió Luis y yo no me acordaba la letra; yo estaba feliz, les canté como 10 o 12 temas…, recordó.

La Mona Jiménez conoció a Lionel Messi, al resto de la Selección Argentina y cantó para ellos en Estados Unidos. Foto: Instagram / lamonaoficial.

Conocer a Messi conmovió a La Mona Jiménez y lo ayudó a superar una vieja decepción

La experiencia fue tan significativa para el ídolo del cuarteto que terminó ocupando un lugar entre los momentos más importantes de toda su carrera artística. Incluso, según dejó entrever en la charla con GENTE, el valor emocional de aquella jornada junto a Messi, Rodrigo De Paul, Cristian “Cuti” Romero y el resto del plantel superó la decepción que había sentido años atrás por no poder actuar en el Madison Square Garden.

El cantante cordobés estuvo a punto de cumplir uno de los mayores anhelos de su vida profesional, pero aquel proyecto quedó truncado de manera abrupta tras los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, un episodio que modificó para siempre la historia de Estados Unidos y también impactó en los planes del artista.

Al recordar aquel episodio, La Mona explicó que todo estaba listo para viajar a Nueva York y realizar el histórico espectáculo. Sus músicos ya celebraban la oportunidad y el proyecto avanzaba según lo previsto.

La Mona Jimenez
El cantante cordobés estuvo a punto de cumplir uno de los mayores anhelos de su vida profesional, pero aquel proyecto quedó truncado de manera abrupta tras los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas.

“Los chicos estaban todos felices, contentos. Faltaban 45 días para venir y el culeado este de Bin Laden volteó las Torres Gemelas y no me dejaron entrar más, ni para hacer la publicidad ni promoción. Pegué la vuelta y no me dejaron entrar”, reveló.

Con el paso de los años, aquella cuenta pendiente quedó grabada en su memoria. Sin embargo, el encuentro con Lionel Messi y los campeones del mundo le regaló una emoción diferente, una de esas experiencias que no se planifican.

Mona JiménezLionel Messi
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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