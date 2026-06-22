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Lionel Messi rompió el récord de Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Con su doblete ante Austria por la segunda fecha del Grupo J, el capitán de la Selección Argentina superó al alemán con 17 goles en 28 partidos. Qué otras marcas puede romper.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Argentina vs Austria por el Grupo J.
Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: REUTERS
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Tras su doblete ante Austria por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, Lionel Messi superó el récord del alemán Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, con 18 goles.

Después de su triplete contra Argelia, el capitán de la Selección Argentina marcó en el segundo partido del grupo J y quedó en la cima de una lista en la que todo futbolista desea estar.

Cómo quedó la tabla de máximos goleadores de los Mundiales

Con 18 goles en 28 partidos, Lionel Messi aparece en la primera posición en la tabla de goleadores históricos de los Mundiales, superando al alemán Miroslav Klose.

El histórico delantero marcó 16 tantos en 24 encuentros mundialistas. Detrás, en la tercera posición, aparece Ronaldo Nazário, con 15 goles en 19 partidos.

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Miroslav Klose y Lionel Messi. Foto: NA/AFP

Luego, la lista tiene a un futbolista que busca hacer historia: Kylian Mbappé, con 14 goles en 15 partidos, ocupa el cuarto lugar y es el máximo competidor del astro rosarino, quien además le lleva 11 años y podría estar disputando su última Copa del Mundo. De esta manera, el francés aparece como un claro candidato a llevarse el primer puesto en un futuro no muy lejano.

En el top también aparecen futbolistas como Gerd Muller, con 14 goles en tan solo 13 partidos y el francés Just Fontaine con 13 tantos en 6 encuentros, todos de la Copa del Mundo 1958.

Tabla histórica de goleadores en los Mundiales

  1. Lionel Messi - 17
  2. Miroslav Klose - 16
  3. Ronaldo - 15
  4. Gerd Müller - 14
  5. Kilyan Mbappé - 14
  6. Just Fontaine - 13
  7. Pelé - 12
  8. J. Klinsmann - 11
  9. Sandor Kocsis - 11
  10. G. Batistuta - 10
  11. Teó- filo Cubillas - 10
  12. Grzegorz Lato - 10
  13. Gary Lineker - 10
  14. Thomas Müller - 10
Lionel Messi, máximo goleador en la historia de los Mundiales. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Los otros récords que podría romper Lionel Messi este Mundial 2026

Después de convertirse en máximo goleador, Messi podría superar los siguientes récords:

Más triunfos en Mundiales

El triunfo ante Argelia significó la victoria número 16 del capitán argentino en una Copa del Mundo, una cifra que también lo igualó con Klose.

Entonces, si Argentina gana ante Austria, el astro rosarino se convertirá en el futbolista con más partidos ganados en la historia de los Mundiales.

Más goles desde afuera del área

Con el gol anotado en el minuto 17 desde fuera del área, igualó los cinco tantos que situaban al brasileño Rivelino en la cima de los artilleros de larga distancia. Por lo que un tanto de ese estilo frente a Austria lo ubicará en la cima de una nueva tabla histórica.

“La patada atómica” marcó tres goles desde fuera del área en México 70 (contra Checoslovaquia, Perú y Uruguay) y otros dos en Alemania 74 (frente a Zaire y Alemania Oriental).

Por su parte, Messi marcó desde larga distancia ante Irán y Nigeria, en Brasil 2014; frente a México y Australia, en Qatar 2022; y contra Argelia, en 2026.

Selección ArgentinaLionel MessiMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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