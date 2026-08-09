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Tom Holland, actor de Spider-Man: “Desayuno frutas, frutos secos y un batido para añadir nutrientes y proteínas”

El actor inglés de 30 años reveló qué suele desayunar para empezar el día con energía y mantener su físico.

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Tom Holland, actor de Spider-Man.
Tom Holland, actor de Spider-Man. Foto: REUTERS
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Tom Holland, reconocido mundialmente por interpretar a Spider-Man, también despierta interés por su rutina de entrenamiento y alimentación. En ese sentido, el actor reveló qué suele desayunar para empezar el día con energía: una combinación de frutas, frutos secos y un batido pensado para sumar nutrientes y proteínas a su dieta.

Aunque muchos asocian su físico de superhéroe con largas horas de entrenamiento, Holland asegura que el verdadero secreto está en la alimentación. El actor inglés de 30 años sostiene que lo que come tiene más impacto en su aspecto que su rutina de gimnasio.

“Mi dieta es mucho más importante que lo que hago en el gimnasio”, explicó en diálogo con Men’s Health. Según detalló, para ver resultados, el equilibrio sería “80% dieta y 20% ejercicio”.

El actor de 30 años explicó su preparación física.
Tom Holland brilla en "Spider-Man: un nuevo día". Foto: Captura

El desafío para Holland pasa, sobre todo, por ganar y mantener masa muscular. De contextura naturalmente delgada, el actor reconoció que debe prestar atención constante a su alimentación para conservar el tamaño físico que requieren algunos de sus papeles.

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Por eso, a diferencia de otros intérpretes o atletas que reservan días específicos para darse gustos, él admite que suele permitirse comidas más flexibles con bastante frecuencia. “Me doy ‘comidas trampa’ (o permitidos) todo el tiempo, hasta el punto de que ya ni siquiera puedo llamarlas así. Son simplemente comidas normales”, señaló.

La alimentación de Tom Holland

Su rutina diaria de alimentación es bastante simple. En el desayuno suele elegir avena con frutas, frutos secos y un batido para sumar nutrientes y proteínas. El almuerzo, en cambio, no siempre forma parte de su día: cuando no está en una etapa de aumento de masa muscular, suele saltearlo. La cena tiene un componente más familiar, ya que su hermano Sam, que es chef, suele prepararle distintas recetas.

Entre sus gustos personales, Holland confesó que disfruta especialmente las hamburguesas de In-N-Out, aunque no tiene la misma opinión sobre las papas fritas de la cadena.

Uno de los mayores desafíos físicos de su carrera llegó con la película Cherry, estrenada en 2021 y dirigida por los hermanos Russo. Para interpretar a un exsoldado que atraviesa una fuerte crisis personal, Holland bajó drásticamente de peso. Según contó, llegó a consumir menos de 500 calorías por día mientras entrenaba intensamente, lo que le permitió adelgazar muy rápido.

El actor de 30 años explicó su preparación física.
Tom Holland, actor de Spider-Man. Foto: REUTERS

El actor también siguió una dieta estricta para The Crowded Room, la serie de Apple TV+ que protagonizó junto a Amanda Seyfried. Sin embargo, admitió que no volvería a someterse a un proceso similar. “No merece la pena y puede traer problemas de salud importantes a largo plazo”, afirmó.

Cuando cocina, Holland tiene una receta favorita: el chili de lentejas. Incluso recordó una noche en la que preparó ese plato mientras miraba una maratón de Grey’s Anatomy, aunque bromeó con que la experiencia pudo haber tenido algunas consecuencias incómodas.

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