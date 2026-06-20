“La humildad de un grande”: así fue el emotivo encuentro entre la Mona Jiménez y Messi durante el Mundial

El encuentro entre la Mona Jiménez y Lionel Messi. Foto: captura video.

La Scaloneta recibió la visita de la Mona Jiménez durante la concentración en Kansas, Estados Unidos, donde el cantante cordobés compartió una jornada con el plantel en el marco del Mundial 2026.

El cuartetero fue invitado al streaming oficial de la AFA y, además de interpretar algunos de sus clásicos para los futbolistas, pudo conocer personalmente al capitán del equipo, Lionel Messi, con quien mantuvo una breve charla que quedó registrada en un video difundido en las redes sociales del artista.

En las imágenes se observa a La Mona acercarse al futbolista y expresarle su deseo de conocerlo, mientras ambos intercambian abrazos y palabras de afecto. El encuentro se desarrolló en un clima distendido y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la visita del cantante a la concentración albiceleste.

El encuentro entre la Mona Jiménez y Lionel Messi. Video: redes sociales.

“Te quería conocer, nada más”, comenzó el cantante. Messi respondió con un abrazo y le dijo: “Sos un grande”. Pero La Mona no se quedó atrás y expresó: “El año que viene cumplo 76 y ya estoy viejito”. A lo que el capitán interrumpió: “No, pero estás bien”, y el artista bromeó: “Sí, gracias a Dios, me cuido”.

En la publicación, el cantante escribió: “La humildad de un grande. Momentos que no me voy a olvidar nunca en mi vida. A mis 75 años, seguir cumpliendo sueños. Ya estamos en Dallas para seguir alentándolos. ¡Vamos muchachos!”.

Tras el cara a cara con Messi, el referente del cuarteto compartió el material y expresó su emoción por haber concretado uno de sus sueños a los 75 años, además de anticipar que seguirá de cerca a la Selección durante esta Copa del Mundo.

El encuentro entre la Mona Jiménez y Lionel Messi. Foto: captura video.

La presencia del músico no se limitó al encuentro con el capitán argentino. Durante la jornada también compartió actividades con otros integrantes del plantel, entre ellos los cordobeses Julián Álvarez y Nahuel Molina. Además, recibió una camiseta autografiada y mantuvo un intercambio con Lisandro Martínez.

La visita culminó con un asado y una presentación musical que La Mona brindó para los jugadores y el cuerpo técnico, en una jornada marcada por la música, el afecto y el emotivo encuentro entre dos ídolos populares argentinos.

¡No diga eso, capitán! Messi hizo una revelación en pleno Mundial 2026 sobre su futuro en la Selección Argentina

Más allá de los récords y los elogios, una de las preguntas que dominó la conferencia de prensa posterior al partido contra Argelia estuvo relacionada con su futuro en la selección argentina y la posibilidad de disputar un séptimo Mundial en 2030.

Messi descartó jugar el Mundial 2030. Video: X/@TyCSports

La respuesta de Messi fue contundente. “No, no, eso sí que no”, afirmó entre sonrisas cuando le consultaron sobre la chance de estar presente en la próxima cita mundialista, que se celebrará en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay. Para entonces, Messi tendría casi 43 años.

Lejos de enfocarse en cuestiones personales, el capitán destacó el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni y la fortaleza competitiva que mantiene el plantel campeón del mundo. “Estamos bien, estamos para competir. Este grupo siempre demostró que compite y que no se relaja, sea cual sea el rival. Siempre intenta ser protagonista”, expresó.