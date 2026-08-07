El presente de Jorgito de Avenida Brasil: 14 años después, así está uno de los galanes de las telenovelas brasileñas

"Jorgito" de Avenida Brasil Foto: -

Jorgito, uno de los personajes más recordados de Avenida Brasil, fue interpretado por el actor brasileño Cauã Reymond, quien ya era una figura reconocida en su país cuando se sumó a la exitosa telenovela de Globo. Con su carisma y su papel como el gran interés amoroso de Nina, logró conquistar a millones de espectadores y se consolidó como uno de los galanes más populares de la ficción brasileña.

Catorce años después de aquel fenómeno televisivo que trascendió fronteras, Cauã Reymond continuó construyendo una sólida carrera artística. Participó en nuevas producciones de gran éxito, se mantuvo como uno de los actores más cotizados de Brasil y también llamó la atención por su notable transformación física, en la cual no perdió el atractivo que lo convirtió en uno de los rostros más queridos de las telenovelas latinoamericanas.

El actor protagonista de Avenida Brasil volverá a la pantalla en Avenida Brasil 2. Foto: @cauareymond en Instagram

El presente de Cauã Reymond: cómo se encuentra el actor a sus 46 años

Hasta el momento, se ha señalado que Cauã Reymond habría recurrido a diversos tratamientos estéticos faciales con el objetivo de atenuar las líneas de expresión y preservar una apariencia más joven.

Por otra parte, el actor también ha dedicado una parte importante de su vida al entrenamiento físico y a la adopción de hábitos saludables. Gracias a una rutina constante de ejercicios y una alimentación equilibrada, ha logrado desarrollar una figura esbelta, convirtiéndose en una de las referencias de atractivo dentro de la industria del entretenimiento brasileño.

Cauã Reymond ha dedicado una parte importante de su vida al entrenamiento físico y a la adopción de hábitos saludables, por lo que se mantiene siendo un galán. Foto: @cauareymond de Instagram

El regreso más esperado: Cauã Reymond volverá a interpretar a “Jorgito” en Avenida Brasil 2

Su próximo gran desafío televisivo será volver a interpretar al personaje que lo convirtió en una figura reconocida a nivel internacional. En la versión original de Avenida Brasil, Jorgito era el amor de infancia de Rita, personaje interpretado por Débora Falabella, y también el hijo de la temida villana Carmina, encarnada por Adriana Esteves. La compleja relación entre estos personajes fue uno de los pilares de la historia y contribuyó al enorme éxito que alcanzó la telenovela dentro y fuera de Brasil.

Las telenovelas y trabajos de Cauã Reymond tras el fenómeno de 2012

A sus 46 años, Cauã Reymond continúa siendo una de las figuras más convocantes de la televisión brasileña. Tras el fenómeno internacional que significó Avenida Brasil en 2012, el actor consolidó una carrera sostenida en la pantalla chica, participando de manera casi ininterrumpida en exitosas producciones. Entre los títulos más destacados de su trayectoria reciente figuran Amores Robados, Reglas del Juego, Justiça, Un Lugar al Sol y Tierra de Deseos, proyectos que reafirmaron su versatilidad actoral.

Cauã Reymond participó desde el 2012 en numerosas producciones exitosas en su país. Foto: @cauareymond de Instagram

Su trabajo más reciente de gran repercusión llegó con la nueva versión de Vale Tudo, estrenada en 2025, donde asumió el papel de César Ribeiro, uno de los personajes centrales de la trama. Así, mantiene una fuerte conexión con su público luego de más de dos décadas de carrera.

Su faceta detrás de cámaras: la productora Sereno Filmes y sus producciones cinematográficas

Paralelamente a su actividad como actor, Reymond incursionó en la producción cinematográfica. Junto a Mario Canivello fundó la productora Sereno Filmes, desde la que participó en la coproducción de varios largometrajes reconocidos, entre ellos Tim Maia, Uma Quase Dupla y A Viagem de Pedro. Esta faceta detrás de cámara le permitió involucrarse en nuevos proyectos creativos y consolidar una presencia cada vez más relevante dentro de la industria audiovisual brasileña.

Quiénes son los actores confirmados del elenco original que vuelven para Avenida Brasil 2

Actualmente, Globo trabaja en la preproducción de la esperada continuación de la ficción estrenada en 2012, que recientemente regresó a la pantalla argentina. La nueva entrega reunirá a gran parte del elenco que dio vida al fenómeno televisivo original: Adriana Esteves retomará su papel de Carmina, Débora Falabella volverá a ser Rita y Cauã Reymond regresará como Jorgito. También estarán presentes Eliane Giardini (Muricy), Murilo Benício (Tifón), Marcos Caruso (Leleco) y Leticia Isnard (Ivana), entre otras figuras destacadas.

Avenida Brasil 2 volverá en 2027. Foto: Globo

El proyecto contará además con el regreso de João Emanuel Carneiro, creador de la historia original, y de Ricardo Waddington como director artístico, acompañado por Henrique Sauer en la dirección general. Según trascendió en la prensa brasileña, las grabaciones comenzarían en septiembre de este año y el estreno está previsto para el 2 de enero de 2027. La expectativa es alta, ya que la secuela buscará reeditar el impacto cultural y el éxito de audiencia que convirtió a Avenida Brasil en una de las telenovelas más importantes de la televisión latinoamericana.