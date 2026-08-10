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Luto en Hollywood: murió un reconocido actor protagonista de “Los Dukes de Hazzard” a los 84 años

La triste noticia fue confirmada por su esposa. “Hoy perdí al amor de mi vida”, escribió. Su trayectoria como actor y su vida en la política.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Murió Ben Jones, de “Los Dukes de Hazzard”.
Murió Ben Jones, de “Los Dukes de Hazzard”. Foto: IMDb
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Ben Jones, actor y excongresista estadounidense que interpretó al mecánico Cooter Davenport en la famosa serie “Los Dukes de Hazzard” murió a los 84 años, según confirmó su esposa, Alma Viator.

Viator, con quien Jones estuvo casado desde 1992 hasta su fallecimiento, compartió la trágica noticia este domingo en su cuenta de Facebook con un sentido mensaje de despedida y una foto de su esposo junto a su perro. “Hoy perdí al amor de mi vida”, escribió.

De qué murió Ben Jones, de “Los Dukes de Hazzard”

Según el posteo de su esposa, Ben Jones falleció de un infarto masivo. “Estaba en casa, descansando en su sillón favorito, esperando a que los (Atlanta) Braves salieran al campo y derrotaran a los (New York) Yankees”, indicó, haciendo alusión al equipo de baseball del cual era fanático.

“Ben tuvo una vida maravillosa, plena y rica. Amó a muchísimas personas y fue amado por muchas. Lo extrañaremos mucho. Lo amé muchísimo”, cerró Alma Viator.

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La trágica noticia la confirmó su esposa Alma Viator.
Murió Ben Jones, de “Los Dukes de Hazzard”. Foto: Captura

Por su parte, el excompañero de reparto de Ben, Tom Wopat, quien interpretó a Luke Duke en la serie, también le dedicó unas sentidas palabras a través de sus redes sociales.

Los Dukes de Hazzard perdieron hoy a otro miembro fundamental de su elenco. Ben Jones era un gran amigo y un ferviente defensor de lo mejor que podemos ofrecer en el mundo del espectáculo. Lo extrañaremos muchísimo… Denver Pyle solía decirle a Ben: ‘¡No soy tu tío Jesse!’. Pero siento que hoy perdimos a un primo Duke", escribió en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto juntos.

De Hollywood a la política: quién fue Ben Jones, actor de “Los Dukes de Hazzard”

Antes de alcanzar la fama televisiva, Jones desarrolló gran parte de su carrera en el teatro. A comienzos de la década de 1970 comenzó a abrirse camino en cine y televisión con pequeños papeles en producciones como Smokey and the Bandit y Moonrunners, película que luego serviría como base para la creación de The Dukes of Hazzard.

Su gran salto llegó entre 1979 y 1985, cuando interpretó a Cooter Davenport, el querido mecánico del condado de Hazzard y amigo inseparable de los primos Duke. Jones participó en las siete temporadas de la serie y apareció en más de 140 episodios, convirtiéndose en una de las figuras más recordadas del programa.

Además de su trabajo en Los Dukes de Hazzard, el actor acumuló participaciones en distintas producciones de cine y televisión, entre ellas The Magical World of Disney, Jack, Primary Colors y Sliders. Su carrera combinó teatro, pantalla chica, cine y, más tarde, una intensa actividad pública.

La trágica noticia la confirmó su esposa Alma Viator.
Murió Ben Jones, de “Los Dukes de Hazzard”. Foto: IMDb

A finales de la década de 1980, Jones dio un giro inesperado y cambió Hollywood por la política. Fue elegido para la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el estado de Georgia y cumplió dos mandatos entre 1989 y 1993.

En sus últimos años, también quedó envuelto en controversias por su defensa de la bandera confederada, un símbolo asociado a Los Dukes de Hazzard por su presencia en el icónico auto General Lee. Jones sostuvo en varias oportunidades que ese emblema formaba parte de la herencia sureña, aunque sus declaraciones generaron fuertes cuestionamientos por la carga histórica del símbolo.

Tras conocerse su muerte, colegas y fanáticos lo despidieron en redes sociales. Tom Wopat, quien interpretó a Luke Duke en la serie, lo recordó como “una parte integral” del elenco y destacó su defensa del mundo del entretenimiento.

MuerteActor / ActrizHollywood
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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