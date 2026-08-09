Moria Casán antes de la fama: su crianza en Ciudadela y su eterno vínculo con Zona Oeste que formó a la diva

Moria Casán Foto: Redes sociales / Instagram

Antes de convertirse en “La One”, Moria Casán fue Ana María Casanova: una chica de barrio, de carácter indomable y mirada filosa, marcada por una identidad popular que nunca abandonó. Su historia no empezó bajo las luces de avenida Corrientes ni frente a las cámaras de televisión, sino en ese universo cotidiano donde se mezclan las veredas, las familias trabajadoras, los mandatos de época y una intuición temprana: ella no había nacido para pasar desapercibida.

Moria Casán, cuyo nombre real es Ana María Casanova, nació el 16 de agosto de 1946 en Buenos Aires y con el tiempo se transformó en una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino, con una carrera que atraviesa teatro, televisión, cine, conducción y revista porteña. Pero detrás del personaje brillante, desafiante y magnético, hay una raíz menos contada: la marca del conurbano, el pulso de Zona Oeste y esa conexión con Ciudadela que aparece como parte fundamental de su mito personal.

La chica antes de “La One”: una identidad de barrio que nunca se apagó

Mucho antes de que su nombre fuera sinónimo de escándalo, glamour y frases inolvidables, Moria era una joven con una personalidad que ya desbordaba cualquier molde. Su historia previa a la fama ayuda a entender por qué, décadas después, logró convertirse en un fenómeno tan difícil de encasillar.

La diva construyó una imagen pública arrolladora, pero no desde la distancia fría de una estrella inaccesible. Al contrario: Moria siempre conservó una forma directa, frontal y popular de hablarle al público. Esa manera de plantarse, de responder sin pedir permiso y de convertir cada aparición en un acontecimiento tiene mucho que ver con una sensibilidad barrial: la de quien aprende temprano que la presencia también es defensa, identidad y supervivencia.

Ciudadela, José Ingenieros y una infancia marcada por el barrio

Aunque muchas veces se la asocia de manera general con Ciudadela, Moria aclaró que su crianza fue más precisamente en la zona cercana de José Ingenieros, una localidad vecina que comparte con Ciudadela ese pulso típico del oeste: clubes sociales, veredas activas, familias trabajadoras, vida de barrio y una cultura comunitaria donde todo se aprende mirando, escuchando y animándose.

Moria Casán Foto: Redes sociales / Instagram

Esa precisión no es menor. En figuras como Moria, el origen no funciona como un simple dato biográfico, sino como una clave para entender su carácter. La seguridad, la picardía, el humor filoso, la autonomía y esa manera de plantarse frente al mundo tienen mucho de esa escuela informal que ofrecen los barrios cuando todavía no hay cámaras, contratos ni fama.

Antes de los grandes escenarios, Moria fue una joven que absorbía estímulos de su entorno. Y en ese contexto aparece un lugar fundamental en su historia temprana: el club Unión Argentina de Ciudadela.

El club Unión Argentina de Ciudadela: donde empezaron sus primeros pasos

El dato tiene una potencia especial para quienes conocen el valor de los clubes de barrio en el conurbano. En el club Unión Argentina de Ciudadela, Moria habría frecuentado espacios donde comenzó a dar sus primeros pasos en el baile de manera autodidacta. No se trataba todavía de una formación académica ni de una carrera planificada, sino de algo mucho más visceral: una conexión temprana con el cuerpo, el ritmo y la escena.

Moria Casán Foto: Redes sociales / Instagram

Ese aprendizaje sin manual es clave para entender su estilo. Moria no nació como una figura moldeada por una industria: se construyó a sí misma. Bailaba, observaba, imitaba, probaba y se apropiaba del movimiento. Esa formación intuitiva, casi salvaje en el mejor sentido artístico, después se transformaría en una de sus marcas más reconocibles sobre el escenario.

Los clubes de barrio fueron, durante décadas, mucho más que espacios deportivos. Fueron salones de ensayo, puntos de encuentro, refugios sociales y semilleros culturales. Para una personalidad como la de Moria, un lugar así podía funcionar como primer escenario, aunque todavía nadie imaginara que esa chica llegaría a convertirse en una diva nacional.

De Ana María Casanova a Moria Casán: el salto que cambió el espectáculo argentino

El camino hacia la fama llegó cuando Ana María Casanova decidió transformarse en Moria Casán, una identidad artística que terminaría ocupando un lugar central en la cultura argentina. Desde fines de los años sesenta y durante los setenta, comenzó a ganar visibilidad hasta consolidarse como una de las grandes figuras de la revista, el teatro y la televisión.

Moria Casán. Foto: NA.

Su carrera incluyó escenarios de la avenida Corrientes, temporadas teatrales en Mar del Plata y Villa Carlos Paz, además de participaciones en cine, televisión y espectáculos de alto impacto. Pero lo que la diferenció no fue solo el talento escénico: fue su capacidad para inventarse a sí misma.

Moria entendió antes que muchos que una artista no solo actúa: también construye lenguaje, actitud y marca personal. Su forma de hablar, sus silencios, sus gestos y sus frases se volvieron parte de un estilo reconocible. En una industria que muchas veces intentó disciplinar a las mujeres públicas, ella eligió el camino contrario: exagerarse, afirmarse, incomodar y brillar.

El oeste como refugio: una diva que nunca cortó con sus raíces

La relación de Moria con Zona Oeste no quedó anclada únicamente a los recuerdos. Con los años, la artista también fue asociada a Parque Leloir, una zona del oeste bonaerense donde construyó un refugio personal rodeado de naturaleza, arte y una estética tan exuberante como ella misma.

Casa de Moria Casán Foto: Caras

Ese detalle no es menor. Mientras muchas figuras buscan despegarse de sus orígenes, Moria parece haber encontrado en el oeste una continuidad emocional. Del barrio a la diva, de la vereda al escenario, de Ciudadela al “Cariló del Oeste”, su recorrido muestra una coherencia profunda: la necesidad de habitar espacios con identidad propia.

Su casa, descripta como un oasis con sello personal, confirma algo que el público percibe desde hace décadas: Moria no separa vida y personaje, convierte todo lo que toca en parte de su universo.