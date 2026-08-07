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Jazmín La Cuerpo habló sobre Zulma Lobato tras conocerse que está en situación de calle: “La ayudé hasta donde estuvo mi alcance”

La influencer Jazmín “La Cuerpo” aseguró que ella intentó ayudar a Zulma pero que la bloqueó de WhatsApp. Mientras tanto, preocupa su estado de salud e intentan contactar a la familia.

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La mediática de 67 años se encuentra en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
La mediática de 67 años se encuentra en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Foto: Redes sociales
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La situación de Zulma Lobato generó ruido y polémica en el mundo del espectáculo, luego de que fuera encontrada en situación de calle en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Según informaron desde la Municipalidad, la encontraron desorientada en las inmediaciones del Hospital San Martín y ya comenzaron las gestiones para contactar a familiares o personas cercanas.

Tras conocerse la noticia, la influencer Jazmín Salinas, más conocida como La Cuerpo, decidió contar cuál fue su vínculo con Zulma Lobato, ya que en los últimos meses intentó brindarle un trabajo y encabezó una campaña solidaria para ayudar económicamente a la artista.

Jazmín "La Cuerpo" habló de la situación de Zulma Lobato Foto: Captura

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, La Cuerpo recordó que organizó una colecta cuando Zulma Lobato atravesaba una complicada situación habitacional y necesitaba reunir dinero para alquilar una vivienda, pero que ese fue el gran motivo de una pelea que llevó a la mediática a cortar la comunicación con Jazmín. “Gracias al acompañamiento de muchísimas personas, logramos recaudar 11 millones de pesos para ella”, recordó.

En el mismo mensaje, La Cuerpo reveló que el contacto entre ambas se interrumpió poco tiempo después de finalizar la colecta. “Una vez que ese objetivo se cumplió, Zulma dejó de tener contacto conmigo. Me bloqueó de WhatsApp y, desde ese momento, no volví a saber de ella”, escribió.

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Jazmín "La Cuerpo" habló de la situación de Zulma Lobato Foto: Captura

La influencer explicó que esa fue la última interacción que tuvo con la artista y aseguró que desconocía por completo la situación que atravesaba hasta que se hizo pública la noticia de su hallazgo en Paraná.

Además, contó que la información que había recibido en aquel momento indicaba que Lobato había viajado a Entre Ríos tras conocer a un hombre, aunque nunca volvió a tener novedades sobre su presente.

Preocupación por Zulma Lobato: cómo se encuentra de salud y cuándo será trasladada a Buenos Aires nuevamente

Según informaron ayer por la tarde, Zulma deambulaba por la vía pública en Paraná con apenas unas bolsas de consorcio con ropa y las autoridades locales intervinieron para brindarle resguardo institucional.

En medio de su crítico estado, la propia Zulma contó a los vecinos que había logrado ingresar a un hospital local para poder bañarse y lavar algunas de sus prendas. El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, explicó que las áreas comunitarias tomaron conocimiento de la situación durante la tarde del miércoles a partir de sucesivas alertas recibidas en las dependencias municipales.

Jazmín "La Cuerpo" habló de la situación de Zulma Lobato Foto: Captura

Tras localizarla, el personal del municipio activó de inmediato el protocolo de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad y le ofreció alojamiento en una residencia municipal, propuesta que la artista aceptó de manera voluntaria. En dicho espacio, un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la salud y el área social trabajará para evaluar su estado general y determinar las medidas de acompañamiento necesarias.

Respecto a su cuadro al momento del abordaje, Ríos detalló que Zulma “todavía no estaba bien enfocada en tiempo y espacio”; y se vio imposibilitada de explicar o recordar cómo había arribado a la provincia de Entre Ríos.

En paralelo, los equipos de contención intentan establecer contacto con allegados y familiares para reconstruir su red de contención y regresarla lo más pronto posible para Buenos Aires.

Zulma LobatoParaná
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