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Flavio Mendoza sorprende con La Cúpula: fechas, precios y cómo conseguir las entradas para este nuevo espacio inmersivo

En agosto, el artista desembarca en el Casino Buenos Aires con una innovadora propuesta que incluye tecnología 360°. El primer espectáculo es “El Príncipe Feliz, Corazón Dorado”.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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Flavio Mendoza estrenó La Cúpula, un nuevo espacio inmersivo
Flavio Mendoza estrenó La Cúpula, un nuevo espacio inmersivo Foto: Instagram @lacupulaarena
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Como de costumbre, Flavio Mendoza vuelve a sorprender al público con una propuesta que promete revolucionar el entretenimiento. Este mes, inaugurará un imponente escenario ubicado en el Casino Buenos Aires, en Puerto Madero. Este lanzamiento marca un hito, consolidando una propuesta inédita para el país y pensada para toda la familia.

Qué es La Cúpula, el nuevo espacio inmersivo de Flavio Mendoza

El principal atractivo de La Cúpula radica en su diseño: un espectacular domo de 360 grados construido sin columnas ni obstáculos visuales. Todo el techo posee un impactante sistema de proyección mapping de última generación.

Además, el imponente recinto cuenta con un escenario compuesto por 12 plataformas con movimiento dinámico. Este mecanismo tecnológico permite transformar el espacio en cada escena y potenciar el impacto visual de la obra. La experiencia inmersiva empieza mucho antes de llegar a las butacas: el predio cuenta con un amplio hall interactivo repleto de juegos, instalaciones tecnológicas e intervenciones artísticas como antesala. La propuesta combina con absoluta maestría disciplinas como el teatro, el circo y la música en vivo.

La Cúpula Show Flavio Mendoza
El primer show de La Cúpula es “El Príncipe Feliz, Corazón Dorado”. Foto: Instagram @lacupulaarena

“El Príncipe Feliz, Corazón Dorado”: de qué trata el espectáculo que inaugura La Cúpula

El esperado debut será de la mano de “El Príncipe Feliz, Corazón Dorado”, una súper producción artística diseñada para transportar al espectador hacia un universo inmersivo lleno de magia.

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La puesta incluye un elenco estelar conformado por cantantes, bailarines, acróbatas y talentosos artistas aéreos. A su vez, cuenta con figuras destacadas en sus roles principales: Alan Lez (reconocido por ser finalista de La Voz) interpretará al Príncipe Feliz; Nacho Pérez Cortez encarnará el papel de Dedalo; y la actriz Valen Podio tomará el rol de la golondrina. Juntos darán vida a una obra que busca romper los formatos tradicionales del entretenimiento.

Qué dijo Flavio Mendoza sobre La Cúpula y “El Príncipe Feliz, Corazón Dorado”

En una reciente entrevista con La Nación, Flavio Mendoza brindó detalles reveladores. Al diferenciar este proyecto, explicó: “Si uno la ve simplemente como una carpa, dice: ‘Y, sí, es un circo’. La diferencia es que yo no le quise poner la palabra circo. Porque en un circo tiene que haber payaso. Y no lo hay”. En ese sentido, el artista enfatizó que es un formato 360°, inmersivo y colgante, definido como un “invento completamente nuestro”.

Sobre la trama de “El Príncipe Feliz, Corazón Dorado”, explicó que aborda la historia de un príncipe fallecido cuya estatua, cubierta de oro y brillantes, observa el padecimiento del pueblo y pide ayuda a una golondrina para repartir sus riquezas. Aunque es una historia de sacrificio y despojo, Mendoza aseguró: “En mi versión el cuento termina bien”. Resaltó también que este es su show más integral para combatir la época del “scrolleo permanente”, integrando actuación pura y música donde todos cantan en vivo.

La Cúpula Flavio Mendoza
Las entradas se consiguen desde los $80.000. Foto: Instagram @lacupulaarena

La Cúpula de Flavio Mendoza: funciones, precios y dónde adquirir las entradas

Quienes deseen disfrutar de esta asombrosa aventura comandada por Flavio Mendoza ya pueden organizarse. La Cúpula abrió oficialmente sus puertas este jueves 6 de agosto y estará instalada en el predio del Casino Buenos Aires, en Puerto Madero.

Qué tener en cuenta sobre las funciones de “El Príncipe Feliz, Corazón Dorado”:

  • Cuándo: de jueves a domingo.
  • Precios: a partir de los $80.000.
  • Dónde adquirir las entradas: a través del sitio web oficial de La Cúpula.
Flavio MendozaShowPuerto Madero
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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