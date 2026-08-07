Yanina Latorre reveló por qué La Joaqui se distanció de Tuli Acosta: “La odia”

Cuál es el verdadero motivo por el que La Joaqui estaría peleada con Tuli Acosta Foto: Captura

La separación de Luck Ra y la Joaqui sigue generando repercusiones, ya que una semana después de haber comunicado la ruptura, la cantante se sentó en el confesionario del concierto de Rosalía para contar su verdad: ella quería casarse, él la invitó a un viaje inesperado para plantear su separación.

Sin embargo, en las últimas horas, Yanina Latorre sumó nuevos detalles sobre el difícil momento que atraviesa La Joaqui y reveló que la enemistad con Tuli Acosta es real, y que también podría ser un puntapié inicial de la ruptura entre ellos. En Sálvese Quien Pueda (SQP),aseguró que habló con la artista tras la separación y que desde ese momento está sumida en una infinita tristeza.

Luck Ra y La Joaqui Foto: redes

La periodista aseguró que la cantante está “rota”, “muy triste” y que incluso habría bajado varios kilos como consecuencia de la angustia. En ese contexto, Latorre reveló que La Joaqui también estaría muy enojada con Tuli Acosta. De acuerdo con su versión, el conflicto no tendría que ver con una supuesta relación entre la influencer y Luck Ra, sino con la manera en que Tuli reaccionó públicamente cuando comenzaron los rumores.

“La Joaqui siente que, apenas se hizo pública la separación, Tuli salió rápidamente a despegarse del tema y a explicar que no tenía nada que ver. Ella interpreta que buscó ponerse en el centro de la escena”, sostuvo la conductora.

Durante el programa, Yanina Latorre también recordó un video de TikTok en el que Tuli Acosta y Luck Ra aparecían bailando juntos cuando el cantante todavía estaba en pareja con La Joaqui. A partir de ese episodio, la polémica se despertó: “Las actitudes de Tuli son siempre de buscar, molestar, provocar. Nadie me habló bien de ella”, lanzó al aire, alimentando aún más la polémica.

Tuli Acosta. Foto: Instagram.

Albere se metió en la polémica y defendió a La Joaqui de Tuli Acosta: “no es buena persona”

La influencer Alma Berezovski, conocida popularmente como Albere, hizo su descargo en las redes sociales para defender a La Joaqui y aseguró que Tuli, la mejor amiga de Luck Ra, es “mala persona” y negó que las críticas respondan únicamente a los rumores de separación entre los cantantes.

La Joaqui y Albere Foto: Instagram

En una publicación, Albere escribió: “Nos tenes podridos a todos moski-ta muerta. Te metiste con una embarazada no te olvides de eso. ¡Si ya eras, ahora, te convertiste en una SÚPER s*rete! Y si te olvidaste, salgo a recordártelo cuando quieras. A MÍ NO ME TIEMBLA”.

“No me gusta la manera que es, por todas las cosas que se fueron filtrando y la gente se fue enterando. La verdad es que no, no es una persona agradable. No es una buena persona”, cerró la influencer amiga de La Joaqui.