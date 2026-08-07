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Javier Milei en Colombia: la agenda del presidente con la asunción de Abelardo de la Espriella como eje principal

Tras su visita a Ecuador, el mandatario continúa su gira latinoamericana con su viaje a Cali. El sábado volverá al país para continuar con su agenda.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Javier Milei.
Javier Milei. Foto: REUTERS
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Luego de su visita a Ecuador, Javier Milei viajó a Cali para participar de reuniones bilaterales y presenciar la asunción de Abelardo de la Espriella como mandatario de Colombia.

El presidente retornará a la Argentina el sábado a la madrugada para concluir con su gira internacional.

Según informó Presidencia, este viernes, la agenda del mandatario argentino contempla dos audiencias bilaterales de alto nivel en la previa del traspaso de mando: la primera a las 11:30 con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y la segunda, a las 12:00, con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Abelardo De La Espriella, elecciones en Colombia. Foto: REUTERS

Finalmente, a las 17:00, Milei participará de la ceremonia oficial de jura y toma de posesión del nuevo mandatario colombiano.

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Tras completar la agenda institucional, la partida del vuelo presidencial de regreso a Buenos Aires está programada para la madrugada del sábado 8 de agosto a las 4:30.

Con este itinerario que llevó adelante, el jefe de Estado buscó profundizar sus relaciones comerciales con dos dirigentes afines a su ideología.

El balance de su paso por Ecuador

javier milei daniel noboa argentina ecuador
Los presidentes latinoamericanos mantuvieron una cumbre para fortalecer lazos. Foto: Prensa Gobierno

En ese marco, con su par de la República del Ecuador, Daniel Noboa, avanzó con la firma de una serie de acuerdos bilaterales clave, orientados a fortalecer la cooperación estratégica en materia económica, comercial, de defensa y judicial entre ambas naciones.

Entre los documentos firmados, se destaca el Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, rubricado junto a la ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sariha Moya, enfocado en dinamizar el intercambio de la industria automotriz entre los dos países.

Asimismo, junto al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano, Roberto Kury, la representación argentina avanzó en la firma de cuatro convenios clave: Acuerdo de Servicios Aéreos, para potenciar la conectividad y el turismo; tratado de Extradición, destinado a consolidar la cooperación en materia de justicia; acuerdo de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear; y la declaración Conjunta sobre Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), enfocada en la protección y soberanía de los recursos marinos.

Javier Milei y Daniel Noboa
El presidente argentino se reunió con su par de Ecuador. Foto: Captura de pantalla

En materia de seguridad regional, Quirno y el ministro de Defensa Nacional de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, formalizaron el Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa, con el objetivo de fortalecer la respuesta conjunta ante amenazas digitales y proteger infraestructuras críticas.

Luego, el jefe de Estado se reunió con los representantes de las cámaras automotrices argentinas en el Ecuador.

Javier MileiColombiaAgenda
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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