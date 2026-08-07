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Flávio Bolsonaro responsabilizó a Lula por la crisis entre Argentina y Brasil: la respuesta de Javier Milei

El senador brasileño publicó un extenso comunicado en X con el lema: “Futuro presidente de Brasil”. El mandatario nacional también reaccionó en redes.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil.
Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS
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El senador brasileño Flávio Bolsonaro cuestionó con dureza la decisión del Gobierno de Lula da Silva de rebajar las relaciones diplomáticas con Argentina y responsabilizó al mandatario brasileño por el deterioro del vínculo bilateral.

A través de un extenso mensaje publicado en X, el hijo del ex presidente brasileño condenado sostuvo que la medida responde a una política exterior “ideologizada” y expresó su respaldo al presidente Javier Milei.

“Repudio enérgicamente la decisión del gobierno de Lula de rebajar las relaciones diplomáticas con Argentina”, escribió el legislador, quien calificó al país como “una nación hermana” y “el mayor socio comercial de Brasil en Sudamérica”.

Además, afirmó que la crisis “es el resultado directo de una política exterior ideologizada y confrontacional” y acusó al Gobierno brasileño de haber generado conflictos con Estados Unidos, Paraguay y ahora con Argentina.

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Bolsonaro también sostuvo que la escalada diplomática fue “unilateral” y remarcó que la administración de Milei ya manifestó que no responderá con medidas similares. En ese sentido, aseguró que “la soberanía y el prestigio de Brasil no se protegen con rupturas diplomáticas”, sino con una política exterior enfocada en los intereses permanentes del Estado y no en “la vanidad de quien detenta el poder”.

En otro tramo de su publicación, el candidato a presidente en las próximas elecciones del país vecino vinculó el conflicto con el escenario político regional y aseguró que el “proyecto del Foro de São Paulo se está derrumbando en toda América Latina”. Asimismo, afirmó que el costo de la crisis será asumido por productores, exportadores y trabajadores brasileños que dependen del comercio con Argentina.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro
Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

Por último, Flávio Bolsonaro expresó su confianza en un cambio político en Brasil a partir de 2027 y envió un mensaje directo al mandatario argentino: “Al pueblo argentino, y especialmente al presidente Javier Milei, mi estimado amigo, le dejo este mensaje: esta crisis no es entre nuestras naciones, es obra de un gobierno en sus últimos días. Habrá paz y prosperidad para nuestros pueblos”.

La respuesta de Javier Milei

Javier Milei reposteó el comunicado de Bolsonaro en su cuenta de X, acompañado por las banderas de la Argentina y Brasil, un gesto que marca la cercanía entre el libertario y la oposición brasileña.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro
Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

Las declaraciones se producen en medio de la creciente tensión bilateral tras la decisión de Brasil de retirar a su embajador en Buenos Aires y rebajar la representación diplomática al nivel de encargado de negocios.

Flavio BolsonaroJavier MileiLula da Silva ArgentinaBrasil
Matias Greisert
Matias Greisert

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