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Las proyecciones de los analistas del Banco Central para lo que resta del 2026: qué espera el mercado para la inflación y el dólar

El BCRA publicó el REM de julio. Qué proyecciones anotó y de cuánto estiman la inflación del mes pasado.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Banco Central. Foto: NA
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El mercado volcó sus proyecciones sobre distintas variables macroeconómicas y proyectó una inflación menor al 30% anual y un tipo de cambio más barato a fines de 2026.

Así surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado que publicó el Banco Central de la República Argentina correspondiente a julio.

El mismo se produce en base a proyecciones del BCRA y es generado a partir de una encuesta realizada a personas especializadas, del país y del extranjero: 45 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

Se realiza los últimos 3 días hábiles de cada mes sobre las expectativas de los precios minoristas, la tasa de interés y el tipo de cambio nominal.

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En primer lugar, los analistas volcaron una inflación de 2% para el séptimo mes, manteniéndose sin variaciones respecto al REM anterior. Sin embargo, cuando se mira el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual, las proyecciones se desaceleraron 0,2 puntos porcentuales (p.p.) hasta 29,8%.

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para julio en 1,8% (-0,1 p.p. contra el informe previo).

REM de julio.
REM de julio. Foto: BCRA

En cuanto al dólar, el mercado arrojó un tipo de cambio levemente más barato que contra el REM de junio: lo proyectó a $1.512 ($-0,4) para agosto y $1.652 hacia el fin de año ($-20,7). Es decir, arrojaría una variación interanual de 14,1% respecto de diciembre de 2025.

REM de julio.
REM de julio. Foto: BCRA

Crecimiento moderado y superávit mayor a los US$23.000 millones

El informe también vuelca las estimaciones para otras variables macroeconómicas. Para el Producto Interno Bruto (PIB) se proyectó una contracción de 0,4% en el segundo trimestre ajustado por estacionalidad (s.e.).

Para el último trimestre del año la expansión creció 0,1 p.p., por lo que el 2026 cerraría con un aumento del 1%, siendo 3,4 p.p. inferior al PIB de 2025.

La tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre de 2026 fue estimada en 7,7% de la Población Económicamente Activa y esperan una tasa de 7,5% para el cuarto trimestre del año (igual que el relevamiento previo).

El INDEC informó que llegó a 7,5% en el último trimestre del 2025.
Desempleo en Argentina. Foto: EFE

Para la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) de los bancos privados la estimación fue 0,1 p.p. mayor (22,4%) para agosto -equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,84%- y 0,2 p.p. para 2026 (22,2%), equivalente a una TEM de 1,82%.

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2026 que las exportaciones totalicen US$ 100.207 millones (+US$ 207 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones US$ 76.773 millones (+US$ 373 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado sería de US$ 23.434 millones (-US$ 166 millones que en el REM anterior).

Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero fue de un superávit de $15,6 billones para 2026 ($-146.000 millones respecto del REM previo). Ningún participante esperó un superávit primario inferior a los $9 billones para este año.

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Matias Greisert
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