Paraná, la ciudad donde nació el Indio Solari: historia, misterio y los primeros años de una leyenda del rock

Paraná, la ciudad que vio nacer al Indio Solari Foto: elonce

Hay ciudades que nacen de un acta y otras que parecen crecer como una respiración lenta del paisaje. Paraná pertenece a ese segundo grupo. La capital de Entre Ríos no tuvo una fundación tradicional, sino que fue formándose de manera gradual como la antigua Baxada del Paraná, al calor del río, la barranca, los caminos de circulación y los primeros núcleos de población. Esa particularidad histórica le dio un carácter singular dentro del mapa argentino y todavía hoy explica parte de su identidad profunda que vuelve a quedar en el ojo público por ser el lugar de nacimiento del Indio Solari.

Lo que hoy se conoce como Paraná fue consolidándose a lo largo de los siglos hasta alcanzar hitos institucionales decisivos: fue elevada a Villa en 1813 y obtuvo el rango de ciudad en 1826, en un proceso que la separó del antiguo dominio santafesino y le dio un lugar propio dentro de la construcción política entrerriana. Esa evolución, lejos de ser una formalidad administrativa, revela cómo Paraná fue creciendo desde su vínculo con el territorio, el comercio y la vida a orillas del río.

Carlos Alberto Solari. Foto: NA

Una ciudad sin fecha fundacional, pero con un peso enorme en la historia argentina

Paraná no solo tiene historia local: tiene historia nacional. Durante un período decisivo del siglo XIX fue capital de la Confederación Argentina entre 1854 y 1861, cuando el proyecto político impulsado por Justo José de Urquiza instaló allí la sede del gobierno nacional. Por eso, caminar hoy por su casco histórico no es solamente recorrer una ciudad entrerriana: es también entrar en escenarios donde se discutió y organizó parte del país moderno.

La Plaza 1° de Mayo, la Catedral, antiguos edificios públicos y distintas construcciones de época conservan esa memoria. En ese centro histórico, Paraná mantiene una combinación que resulta poco común: paisaje de barranca, impronta política, tradición religiosa y patrimonio urbano. Esa mezcla entre ciudad de río y ciudad de Estado es una de las claves de su magnetismo y también del modo en que ha sido recordada a través del tiempo.

El Paraná que vio nacer al Indio Solari

En ese escenario cargado de pasado nació, el 17 de enero de 1949, Carlos Alberto Solari, más tarde conocido como Indio Solari. El dato no es menor: el músico vino al mundo en una ciudad que, por su espesor simbólico, parece hecha a medida para alimentar futuros imaginarios intensos, contradictorios y potentes. Paraná, con su aire de vieja capital, sus edificios históricos y su relación íntima con el río, fue el punto de partida de una de las figuras más influyentes del rock argentino.

El Indio de pequeño Foto: elonce

Aunque su trayectoria artística quedaría asociada sobre todo a La Plata, la relación del Indio con Paraná no fue apenas anecdótica. Diversas reconstrucciones biográficas coinciden en que vivió allí sus primeros seis años, un tramo breve en años pero decisivo en sensibilidad, recuerdos y escenas tempranas. Su padre trabajaba en el correo y la familia residía justamente en el edificio vinculado a esa actividad, en una ubicación central y cargada de resonancias históricas.

La casa frente a Plaza 1° de Mayo y una infancia entre telegrafías y bandas

Uno de los datos más atractivos de esa infancia es que el pequeño Carlos habría vivido en el entorno del Correo Argentino ubicado frente a la Plaza 1° de Mayo, en el mismo solar relacionado históricamente con la antigua residencia de Urquiza. Esa superposición entre biografía íntima e historia nacional vuelve todavía más fascinante el origen del Indio: su primera infancia transcurrió en un punto de Paraná donde convivían memoria política, centralidad urbana y vida cotidiana.

Los testimonios y reconstrucciones publicados en los últimos años añaden escenas muy elocuentes. Por un lado, se recuerda que su padre, al desempeñarse como jefe del correo, lo acercaba a la sala de telegrafías, un espacio que para un chico podía resultar casi mágico: cables, mensajes, claves, ruidos, movimiento. Por otro, se menciona que frente a su casa, en la plaza, tocaban bandas municipales, de la marina o de la policía, lo que habría sido uno de sus primeros contactos con lo sonoro, el ritual público y la música como presencia física.

Una multitud lo despidió en la casa donde nació Foto: Somos la Ciudad Paraná

Es imposible afirmar que allí nació su destino artístico de manera lineal, pero sí se puede pensar que Paraná le ofreció una primera escenografía poderosa: terrazas, plazas, oficinas postales, sonidos de banda, edificios con peso histórico y una ciudad que miraba al río desde lo alto. Todo eso compone un universo inicial que, leído retrospectivamente, adquiere una dimensión casi literaria.

De Paraná a La Plata: el traslado que cambió todo

La familia Solari dejó Paraná cuando él todavía era chico y se instaló en La Plata, ciudad donde transcurrieron su infancia más extendida, su adolescencia y luego su formación cultural y artística. Allí se vincularía con la literatura, el dibujo, las artes gráficas y, con el tiempo, con el circuito contracultural que terminaría desembocando en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Sin embargo, su origen paranaense siguió siendo un dato central de su biografía y de su mito personal.

Los Redondos Foto: Archivo

Esa mudanza ayuda a entender algo más profundo: el Indio no surgió de un solo territorio, sino de un cruce de geografías. Paraná le dio el nacimiento y las primeras postales; La Plata, el laboratorio intelectual y artístico. Por eso, cuando se revisan sus comienzos, la capital entrerriana reaparece como una estación indispensable, no solo por cronología sino por clima y por densidad simbólica.

Por qué Paraná sigue siendo una clave para entender al Indio Solari

Hablar de Paraná no es solo agregar un dato de color a la biografía del Indio Solari. Es recuperar la dimensión histórica de una ciudad que fue barranca, villa, capital política y cuna cultural; una ciudad donde el pasado todavía se pega a las fachadas y donde el río no funciona como telón de fondo, sino como presencia estructural. En ese paisaje nació un artista que años después construiría una de las obras más influyentes, misteriosas y multitudinarias de la música argentina.

Paraná, en definitiva, no fue solamente el lugar donde nació el Indio Solari. Fue el primer territorio de su memoria. Y quizá ahí resida una de las razones por las que la ciudad sigue despertando interés: porque al mirar sus barrancas, su plaza histórica y sus edificios de otra época, también se mira el umbral de una vida que después se volvería mito.