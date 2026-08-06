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Video: preocupación por Zulma Lobato tras haber sido hallada en situación de calle y con signos de desorientación

La mediática de 67 años fue asistida por personal municipal en la ciudad de Paraná tras ser hallada deambulando con bolsas de ropa. Las autoridades activaron un protocolo de contención y aceptó ser alojada en un refugio oficial, donde un equipo interdisciplinario evalúa su estado de salud.

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La mediática de 67 años se encuentra en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
La mediática de 67 años se encuentra en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Foto: Twitter @fedeflowersok
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Zulma Lobato fue hallada en situación de calle y con signos de desorientación en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Según se informó, la mediática deambulaba por la vía pública con apenas unas bolsas de consorcio con ropa como todo equipaje y las autoridades locales intervinieron para brindarle resguardo institucional.

En medio de su crítico estado, la propia Zulma contó a los vecinos que había logrado ingresar a un hospital local para poder bañarse y lavar algunas de sus prendas. El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, explicó que las áreas comunitarias tomaron conocimiento de la situación durante la tarde del miércoles a partir de sucesivas alertas recibidas en las dependencias municipales.

Video: @fedeflowersok

Tras localizarla, el personal del municipio activó de inmediato el protocolo de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad y le ofreció alojamiento en una residencia municipal, propuesta que la artista aceptó de manera voluntaria. En dicho espacio, un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la salud y el área social trabajará para evaluar su estado general y determinar las medidas de acompañamiento necesarias.

Respecto a su cuadro al momento del abordaje, Ríos detalló que Zulma “todavía no estaba bien enfocada en tiempo y espacio” y se vio imposibilitada de explicar o recordar cómo había arribado a la provincia de Entre Ríos. En paralelo, los equipos de contención intentan establecer contacto con allegados y familiares para reconstruir su red de contención.

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El episodio se enmarcó en un contexto de vulnerabilidad que la propia Zulma Lobato había visibilizado tiempo atrás. A través de apariciones públicas, la artista había revelado que atravesaba una severa crisis económica y habitacional luego de haber sido desalojada del lugar donde residía.

En aquel momento, había realizado un pedido de ayuda a la comunidad para conseguir un espacio donde vivir de manera digna con la premisa prioritaria de no ser separada de su mascota. Su aparición en territorio entrerriano volvió a encender las alarmas sobre su estado de salud y la urgencia de una respuesta habitacional y sanitaria de fondo.

El día que Zulma Lobato reveló estar en crisis y al borde del desalojo: “Me tengo que ir a un geriátrico”

En 2023, brindó una entrevista a Socios del Espectáculo (eltrece) desde su hogar ubicado en Munro, y explicó el drama de la forma en la que está viviendo: “Estoy al borde del desalojo. Estuve averiguando, 150 o 200 mil pesos por inmobiliaria. Yo no puedo pagar eso, si yo estoy cobrando una jubilación de 270 mil pesos. Yo lo que quiero es que depositen en mi CBU, a ver si me puedo comprar un terreno y hacerme una prefabricada. Necesitaría 9 o 10 millones de pesos”.

Video: El Trece-

Además, comentó que está “cancelada desde hace 13 años” de la televisión y expuso cuál es su mayor temor: “A mí lo que me pone mal es que si no consigo un lugar donde estar me tengo que ir a un geriátrico, y ahí no te permiten tener perros. Si a mí me sacan a este animal, yo creo que me muero de tristeza, porque estar en un geriátrico es espantoso. Y yo no soy tan grande como para estar en un geriátrico, tengo 67 años”.

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