Qué es de la vida de Gerónimo Rauch: de ganar Popstars con Mambrú a triunfar en el teatro musical internacional

Gerónimo Rauch, miembro de Mambrú Foto: -

Gerónimo Rauch es uno de los artistas argentinos que logró reinventarse con mayor éxito después de alcanzar la fama masiva que le dio Mambrú, el grupo musical. De ídolo pop surgido de la televisión a figura consagrada del teatro musical internacional, construyó una carrera que lo llevó desde los escenarios porteños hasta las principales capitales culturales del mundo, convirtiéndose en un referente del género fuera del país.

A más de dos décadas de su irrupción en el espectáculo con Mambrú, el cantante y actor atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Con reconocidos protagónicos en Madrid y Londres, una gira mundial con Les Misérables y recientes presentaciones en escenarios emblemáticos de Nueva York y la televisión estadounidense, Rauch continúa ampliando su prestigio internacional y consolidando un recorrido artístico que trasciende ampliamente el fenómeno pop que lo dio a conocer.

Gerónimo Rauch es uno de los artistas argentinos que logró reinventarse con mayor éxito después de alcanzar la fama masiva que le dio Mambrú, el grupo musical. Foto: -

El salto a la fama en 2002 con el reality Popstars y el éxito inicial del grupo Mambrú

En 2002, Gerónimo Rauch alcanzó notoriedad nacional al convertirse en uno de los ganadores de Popstars, el reality que marcó una época en la televisión argentina y dio vida a Mambrú. La banda irrumpió con fuerza en la escena pop local, cosechando éxitos radiales, discos de gran venta y una convocatoria masiva que la transformó en uno de los fenómenos musicales más importantes de comienzos de los años 2000.

Durante los tres años que permaneció activo, Mambrú consolidó una enorme base de seguidores y protagonizó una verdadera fiebre juvenil. Para Rauch, aquella exposición significó su ingreso al mundo del espectáculo y el reconocimiento del público a gran escala. Sin embargo, tras la separación del grupo en 2005, decidió alejarse del circuito pop para enfocarse en el teatro musical, disciplina que terminaría convirtiéndolo en una de las figuras argentinas más destacadas en el ámbito en los escenarios internacionales.

Mambrú estaba integrada por Manu, Gero, Milton, Pablo y Tripa. Foto: PopStars.

La separación de Mambrú en 2005 y el retorno al teatro musical independiente en Buenos Aires

Tras la disolución de Mambrú, Gerónimo Rauch volvió a sus raíces artísticas y retomó su carrera en el circuito del teatro musical independiente de Buenos Aires. Fue en esa etapa cuando una grabación de una de sus presentaciones llegó a manos de productores españoles que se encontraban en la búsqueda del protagonista de Jesucristo Superstar. La oportunidad derivó en una audición clave para su futuro profesional: obtuvo el papel y se instaló en España, dando inicio a una nueva etapa que transformaría por completo su trayectoria.

Gerónimo Rauch obtuvo su papel en Jesucristo Superstar y se instaló en España. Foto: -

Aquel desembarco en Madrid fue el comienzo de una carrera ascendente en el teatro musical europeo. Con el paso de los años, Rauch se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la Gran Vía gracias a sus interpretaciones en producciones de gran éxito como Los Miserables, El Fantasma de la Ópera, El Médico y Jesucristo Superstar. Su talento y potencia vocal le permitieron consolidarse como uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional dentro del género.

Por fuera de Argentina: su trabajo en grandes obras por Europa

Su destacada interpretación de Jean Valjean en Los Miserables marcó un punto de inflexión en su carrera internacional. Su trabajo sobre el escenario captó la atención del prestigioso productor británico Cameron Mackintosh, quien lo convocó para asumir el mismo papel en el West End de Londres. De esta manera, Rauch hizo historia al convertirse en el primer actor hispanohablante en protagonizar la icónica producción en uno de los circuitos teatrales más relevantes y competitivos del mundo.

El reconocimiento obtenido en Londres le abrió nuevas puertas y poco después fue elegido para encabezar otra de las grandes obras del género: El Fantasma de la Ópera. Se convirtió así en uno de los artistas argentinos de mayor proyección en el exterior.

Gerónimo Rauch encabezó "El Fantasma de la Ópera" en Londres. Foto: -

En la actualidad, Rauch vuelve a dar vida a Jean Valjean en Les Misérables: The Arena Concert Spectacular, la gira mundial que celebra el legado de uno de los musicales más conocidos de todos los tiempos. La producción recorre distintas ciudades alrededor del mundo y reúne a destacadas figuras del género.

Su paso por la televisión de Estados Unidos: presentación en el Radio City Music Hall y The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

En las últimas semanas, Gerónimo Rauch volvió a sumar un capítulo destacado a su trayectoria internacional al presentarse junto al elenco de Les Misérables: The Arena Concert Spectacular en el mítico Radio City Music Hall de Nueva York, uno de los escenarios más emblemáticos del mundo del entretenimiento. La participación en este histórico teatro, por el que han pasado algunas de las figuras más importantes de la música y el espectáculo, reafirmó el lugar que el artista argentino ocupa hoy dentro de la escena global del teatro musical.

Gerónimo Rauch volvió a sumar un capítulo destacado a su trayectoria internacional al presentarse junto al elenco de Les Misérables: The Arena Concert Spectacular en el mítico Radio City Music Hall de Nueva York. Foto: -

A ese logro se sumó su presencia en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas más vistos e influyentes de la televisión estadounidense. La actuación representó una nueva oportunidad de proyección internacional para Rauch, que llevó su talento a millones de espectadores y se convirtió en uno de los pocos artistas argentinos ligados al teatro musical en alcanzar una exposición mediática de esta magnitud en Estados Unidos.

Su carrera como cantante solista y la obtención de un Premio Gardel

En cuanto a su carrera como cantante solista, Gerónimo Rauch se orientó a la música melódica y romántica. Obtuvo así un Premio Gardel por su álbum Porque yo te amo, demostrando su crecimiento artístico por fuera del fenómeno que significó Mambrú.

Al día de hoy se encuentra instalado en Europa y realiza giras internacionales con las cuales se posiciona como uno de los argentinos más exitosos del teatro musical en el mundo.