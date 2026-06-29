VIDEO| Mario Pergolini despidió a Ernestina Pais en vivo y habló sobre la tragedia: “Fue un golpe horrendo”

Mario Pergolini habló en vivo tras la muerte de Ernestina Pais. Foto: Redes sociales.

La trágica muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el ambiente de los medios argentinos y provocó múltiples muestras de afecto y recuerdo por parte de colegas, figuras de la televisión y compañeros de trabajo. Entre ellos, uno de los homenajes más sentidos fue el del conductor Mario Pergolini, quien se expresó al aire en su programa de Vorterix a pocos días del fallecimiento.

El conductor dedicó varios minutos de su ciclo No preguntes por Rusia a recordar a quien fue la primera mujer en reemplazarlo al frente de Caiga Quien Caiga (CQC), el histórico programa de actualidad que marcó una época en la televisión argentina.

Mario Pergolini habló en vivo tras la muerte de Ernestina Pais. Foto: Captura de pantalla video Vorterix.

Mario Pergolini recordó a Ernestina Pais

Visiblemente afectado, Pergolini describió el impacto que le produjo la noticia: “Tremendo lo de Ernestina Pais. La verdad que fue un golpe horrendo, ¿no? Una cosa...”. En ese momento, su compañero Nicolás Etevenaux intervino con una breve pero contundente frase: “Y la tragedia”.

El recuerdo de Mario Pergolini sobre Ernestina Pais durante su programa en Vorterix. Video: X / @RealTimeRating.

A lo largo del segmento, el tono se mantuvo cargado de emoción y respeto. “Horrenda”, sumó Pergolini. “La verdad que muy feo, muy feo”, agregó, antes de reflexionar sobre el vínculo humano que había construido la periodista en el ambiente televisivo: “De una mujer querida además, ¿no?”. Etevenaux reforzó esa idea al señalar: “Recontra querida, años en la TV haciendo de todo”.

Durante el homenaje, también se recordó la manera en que Ernestina Pais atravesó distintas etapas personales y profesionales. “Y aun en sus momentos, así de desgracia, todo el mundo como intentando que salga”, expresó Pergolini, mientras su compañero añadió que la conductora solía hablar con naturalidad sobre sus dificultades en entrevistas y apariciones públicas.

La muerte de Ernestina Pais no solo impactó por las circunstancias del hecho, sino también por el lugar que ocupaba dentro del medio. Su trayectoria incluyó trabajos en televisión, radio y prensa gráfica, con una presencia constante en la escena mediática argentina durante décadas.

Ernestina Pais. Foto: Redes sociales.

El accidente que acabó con la vida de Ernestina Pais

El fallecimiento ocurrió el viernes 26 de junio, cuando la periodista de 54 años conducía su vehículo en la zona de San Isidro y fue embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel. El siniestro tuvo consecuencias fatales inmediatas y generó una rápida ola de mensajes de despedida.

El momento en el que el Tren de la Costa arrolló el auto de Ernestina Pais. Foto: Municipalidad San Isidro.

Pais había sido una figura destacada dentro de la televisión argentina y alcanzó un lugar histórico al convertirse en la primera mujer en ocupar el rol central de conducción en CQC en 2009, tras la salida de Pergolini. Su incorporación se dio en un contexto particular de transición del programa, luego de más de una década de liderazgo del conductor original.