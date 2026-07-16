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Tinelli apuntó contra Pergolini y lo retó a una pelea de boxeo: “No me dura ni medio round”

Marcelo Tinelli lanzó un inesperado comentario contra Mario Pergolini durante una entrevista con el equipo de “Parense de Manos”. El conductor aseguró que abatiría a su eterno rival de la televisión de un solo golpe.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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El conductor oriundo de Bolívar invitó al ring a su rival televisivo y el comentario sorprendió a todos.
El conductor oriundo de Bolívar invitó al ring a su rival televisivo y el comentario sorprendió a todos. Foto: Capturas de pantalla
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La histórica rivalidad entre Marcelo Tinelli y Mario Pergolini volvió a sumar un nuevo capítulo, ya que esta vez, el empresario lanzó una llamativa propuesta frente a los chicos de “Parense de manos”: enfrentarse contra su eterno competidor en el ring. Las declaraciones surgieron durante una descontracturada entrevista con Luquitas Rodríguez y el equipo del evento que reúne a figuras del streaming y el espectáculo en peleas sobre un ring donde Tinelli no dudó en aceptar la posibilidad de participar y hasta eligió a quién le gustaría tener enfrente para medirse en la competencia de boxeo.

Tinelli retó a Pergolini a subirse al ring en el "Parense de Manos" Foto: Captura

Fiel a su estilo, el conductor oriundo de Bolívar acompañó el desafío del streamer con una chicana que rápidamente se volvió viral al decir que subiría a Mario al ring, reavivando una rivalidad que lleva más de tres décadas y que hasta varios internautas creían que ya estaba sepultada bajo tierra.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la posibilidad de competir contra Mario Pergolini en “Parense de Manos”

Durante la charla, Marcelo Tinelli contó que sus hijos lo incentivan a subirse al ring y, cuando le preguntaron contra quién le gustaría pelear, no dudó en mencionar a Mario Pergolini. “Mis hijos me quieren ver pelear con Mario”, afirmó entre risas. Acto seguido, redobló la apuesta con una frase que no pasó inadvertida: “No me dura ni medio round”.

Sin embargo, el propio conductor también reconoció que el resultado podría no ser tan sencillo como imaginaba. En tono de broma agregó que quizá Pergolini pudiera conectar un buen golpe en el inicio del combate y dejarlo fuera de pelea, especialmente después de enterarse de que practica karate.

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"No me dura ni medio round": el desafiante mensaje de Marcelo Tinelli a Mario Pergolini. Fuente: Gentileza Infobae

Por su parte, luego de las declaraciones de Tinelli, los cronistas fueron a buscar la respuesta de Pergolini a la salida de su programa, “Otro Día Perdido”. Sin embargo, el conductor evitó hacer comentarios al respecto. Según trascendió, se retiró de los estudios en su moto con el casco colocado y no respondió a las consultas sobre el desafío que le propuso Marcelo alentado por sus hijos.

Cabe recordar que el enfrentamiento entre Marcelo Tinelli y Mario Pergolini comenzó a principios de la década de los 90, cuando ambos competían por el liderazgo de la televisión argentina con estilos completamente diferentes: uno con un show de humor y para la familia, y otro periodístico y controversial.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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