Hugh Jackman, actor y cantante de 57 años: “La meditación me da un espacio para volver a casa conmigo mismo dos veces al día, sin importar lo que esté pasando”

El experimentado actor reveló su costado más íntimo y habló sobre la meditación en su vida. Foto: Live Nation

Hugh Jackman, reconocido mundialmente por interpretar a Wolverine en la saga X-Men, reveló que lleva alrededor de 30 años practicando meditación y que intenta reservarle un lugar en su agenda sin importar sus compromisos laborales. En una entrevista con Variety, el actor y cantante australiano explicó que la disciplina se convirtió en una parte fundamental de su vida y comparó sus efectos con la tranquilidad que existe en las profundidades del océano, incluso cuando la superficie está agitada.

“Me da un espacio para lo que yo llamo volver a casa conmigo mismo dos veces al día, sin importar lo que esté pasando”, contó Jackman. Para explicar esa sensación, recurrió a una imagen: “Pase lo que pase en la superficie, si te hundes hasta el fondo del océano, siempre hay calma y paz. Y eso es lo que la meditación representa para mí”. Según detalló, la práctica funciona como un recordatorio cotidiano de que puede encontrar un espacio de tranquilidad más allá de las circunstancias externas.

Hugh Jackman

El artista comenzó a meditar entre sus 22 y 23 años, después de que un amigo que conoció durante su formación actoral le hablara de la meditación trascendental. Jackman recordó que algo en la actitud de esa persona despertó su curiosidad y lo llevó a preguntarle qué hacía. Cuando descubrió que se trataba de meditación, decidió probarla. “Cambió todo”, resumió tras recordar aquella experiencia.

La rutina se mantiene incluso cuando los horarios de filmación lo obligan a levantarse de madrugada. “No importa a qué hora sea el llamado para rodar, simplemente me levanto un poco antes y hago todo”, explicó. Aunque a veces posterga la meditación hasta el mediodía, reconoció que aprendió a organizarse para no abandonar el hábito y aclaró que le gusta dormir entre siete y ocho horas, aunque en determinadas jornadas debe ajustar sus horarios para cumplir con sus compromisos

El actor está a punto de cumplir 58 años.

A poco de cumplir 58 años, Jackman continúa alternando su trabajo en cine con proyectos musicales y teatrales. Su próximo gran desafío cinematográfico será Treasure Island, la adaptación de la novela de Robert Louis Stevenson que prepara el director Ridley Scott y cuyo estreno está previsto para 2027. Mientras su carrera sigue sumando proyectos, el actor sostiene una práctica que incorporó cuando era joven y que según sus propias palabras, le permite encontrar calma en medio de una agenda exigente.

El día que Hugh Jackman probó el fernet

La película “Deadpool y Wolverine” se estrenó en 2024 en todos los cines del país y a modo de festejo distintos influencers viajaron a Brasil para entrevistar a los exitosos protagonistas, Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Uno de los que pudo disfrutar de estar un rato con los actores fue Grego Rosello, que compartió en sus redes el momento que les hizo probar el famoso fernet a los actores.

Al principio, Jackman se mostró un poco desconfiado. “¿Es ayahuasca?”, preguntó antes de probarlo. Por su parte, Reynolds bromeó: “¿LSD líquido?”. Sin embargo, tras probar la bebida, ambos se sorprendieron para bien por su sabor.

Al descubrir que se trataba de una bebida alcohólica, las estrellas de Hollywood no pudieron evitar hacer chistes. “Todos parecen más atractivos. Ahí van los 23 años en Alcohólicos Anónimos”, dijo Jackman.

Luego, Reynolds agregó: “Pensamos que nadie podría matar a Wolverine...”. A lo que Jackman dijo: “Mientras haya fernet, haré la película”. Y acto seguido, tomó una botella y le dio un buen trago puro a pesar de la advertencia de Rosello. “Es mucho más fuerte”, aseguró. Su compañero no se quedó atrás y, al terminar su sorbo, concluyó: “¿Qué tan lejos está Argentina?”.