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Así es por dentro el refugio familiar de Araceli González: dos plantas, rodeado de naturaleza y con una pileta diseñada acorde al Feng Shui

Lejos del ruido de la ciudad, Araceli González encontró en Pilar el lugar ideal para crear su refugio soñado. Con un enorme parque, una pileta diseñada bajo principios de feng shui y ambientes amplios conectados con la naturaleza, la propiedad revela el costado más íntimo de la actriz.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Araceli González mostró el interior de su casa.
Araceli González mostró el interior de su casa. Foto: Instagram
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Araceli González, actriz y modelo argentina, construyó su hogar en Pilar sobre un terreno de aproximadamente 4.000 metros cuadrados en el que proyectó una fuerte conexión entre los ambientes interiores y el parque exterior.

El lote fue adquirido en 2005, luego de la separación que mantuvo con Adrián Suar, y ella fue quien participó en las decisiones sobre el minucioso diseño final de la vivienda.

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Araceli González mostró su casa construida en Pilar.

El refugio de Araceli González en Pilar: cómo es la propiedad de 4000 metros de terreno

En la planta baja de su residencia, Araceli disfruta de un elegante living decorado en tonalidades chocolate, diseñado para compartir momentos de relax en familia. El ambiente se destaca por sus cómodos sofás de gran tamaño, una mesa ratona de madera de roble, una cálida chimenea y un imponente televisor que se convierte en el centro de reunión del hogar.

La cocina, integrada con grandes ventanales que ofrecen vistas privilegiadas al jardín, aporta una notable sensación de amplitud y luminosidad. Allí se ubica una extensa mesa con capacidad para doce comensales, escenario habitual de los encuentros familiares más especiales, como las tradicionales celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

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Casa de Araceli González. Créditos: @araceligonzalez67 en Instagram.

En el nivel superior se encuentra la suite principal. El espacio incluye un baño privado y un generoso vestidor. A través de distintas publicaciones en redes sociales, la actriz mostró algunos rincones de este ambiente, donde sobresalen una cama matrimonial tapizada en gris, mesas de luz con detalles espejados y una amplia alfombra blanca que aporta calidez y sofisticación a la habitación.

Armonía y energía: los detalles del diseño de la pileta adaptada al Feng Shui

En el parque se encuentra una piscina de carácter particular: la actriz la construyó siguiendo criterios del feng shui que, aunque no están comprobados científicamente, están allí dispuestos para darle armonía a las personas y a su entorno.

Así, constituye una elección peculiar de Araceli bajo un criterio personal de diseño y organización del espacio elegido por la propia actriz.

Diseño, naturaleza y espiritualidad: las claves del hogar de Araceli González en Pilar

La casa de Araceli González fue creciendo de manera gradual, acompañando distintas etapas de su vida personal y profesional. En más de una ocasión, la actriz destacó que eligió Pilar por la tranquilidad que le ofrece, un entorno ideal para alejarse del ritmo acelerado de la ciudad y disfrutar de una mayor intimidad junto a su familia.

La elección de este espacio contrasta con gran parte de su trayectoria pública, marcada por años de trabajo frente a las cámaras, participaciones en televisión, campañas publicitarias y constantes apariciones en eventos. Lejos de esa exposición permanente, encontró en su hogar un lugar pensado para la calma y la conexión con lo esencial.

Casa de Araceli González. Créditos: @araceligonzalez67 en Instagram.

Rodeada de un extenso parque de 4.000 metros cuadrados, la propiedad se caracteriza por la presencia de abundante vegetación, amplios ambientes y grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural durante todo el día. Cada rincón fue concebido para transmitir serenidad, con espacios dedicados al descanso, la contemplación y el bienestar, en sintonía con el estilo de vida que la actriz buscó construir lejos del ruido cotidiano.

Araceli GonzálezHogaresDecoración
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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