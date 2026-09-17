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Así es el refugio ecléctico de Griselda Siciliani: living abierto, diseño contemporáneo y luminarias de estilo bohemio

La actriz mostró su casa que combina modernidad con detalles artesanales. En medio de la producción de la última temporada de Envidiosa y el show teatral que protagoniza junto a Carlos Casella, Boîte, dejó entrever detalles de su entorno.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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La casa de Griselda Siciliani sorprende por su diseño.
La casa de Griselda Siciliani sorprende por su diseño. Foto: @griseldasiciliani en Instagram
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La casa de Griselda Siciliani se caracteriza principalmente por su propuesta estética moderna con influencias eclécticas, lo que representa una combinación de elementos de diseño contemporáneo y detalles artesanales dentro de un mismo proyecto. En lugar de seguir una sola tendencia, el diseñador seleccionó y mezcló características de varias fuentes para crear algo único y personal.

Cada rincón de la vivienda refleja una identidad auténtica y sofisticada, donde conviven piezas de diseño contemporáneo, texturas naturales, obras de arte y objetos con historia. La combinación de materiales, colores y estilos genera una atmósfera cálida y elegante que escapa a las reglas tradicionales de decoración, convirtiendo la casa de Griselda Siciliani en una fuente de inspiración para quienes buscan espacios con personalidad, confort y un sello propio.

Griselda Siciliani
La casa de Griselda Siciliani se convirtió en una fuente de inspiración para quienes buscan espacios con personalidad, confort y un sello propio. Foto: @griseldasiciliani en Instagram

El concepto de espacios abiertos en la arquitectura de la casa de Griselda Siciliani

El espacio social de la casa se integra por un living de concepto abierto, pensado como el corazón del hogar. Allí sobresale la entrada de luz natural, potenciada por grandes ventanales y una gama cromática suave, con el blanco como protagonista en muros y superficies.

Los pisos de madera en tonos claros suman calidez y equilibrio al conjunto, mientras que la decoración incorpora piezas de mobiliario con mayor intensidad visual. Entre ellas, destaca un sofá modular de tonalidades oscuras que se convierte en el foco del ambiente, complementado por almohadones de colores vibrantes que aportan contraste, movimiento y personalidad a la composición.

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Griselda Siciliani
Griselda Siciliani en uno de los sofás de su casa. Foto: @griseldasiciliani en Instagram

Diseño moderno: las claves en la decoración de la actriz

El sector del comedor destaca por la fusión armoniosa entre materiales de alta calidad y una estética actual. La protagonista del espacio es una imponente mesa de mármol blanco con delicadas líneas grises, que aporta elegancia y sofisticación. A su alrededor se disponen sillas tapizadas en tonos neutros, elegidas para reforzar la sensación de equilibrio visual y crear un ambiente acogedor, ideal tanto para reuniones familiares como para encuentros sociales.

La iluminación tiene un papel fundamental en la construcción de la identidad del ambiente. Varias lámparas de inspiración bohemia, con terminaciones textiles y formas orgánicas, aportan calidez y se convierten en un atractivo punto focal. Como complemento, las paredes exhiben obras de arte contemporáneo que incorporan color, textura y expresividad, enriqueciendo la decoración y acentuando el perfil creativo de la vivienda. Esta combinación de piezas cuidadosamente seleccionadas logra un comedor refinado, lleno de personalidad y con una marcada impronta artística.

Griselda Siciliani
Griselda Siciliani, actriz protagonista de "Envidiosa". Foto: @griseldasiciliani en Instagram

Detalles eclécticos: la mezcla de estilos que define la vivienda

Desde una mirada arquitectónica, la propiedad incorpora soluciones contemporáneas pensadas para realzar la percepción de espacio y continuidad. Uno de los elementos más destacados es la escalera con barandas de vidrio templado, un recurso que aporta ligereza visual y permite que la luz circule libremente entre los diferentes ambientes. Esta elección no solo moderniza la estética general de la casa, sino que también contribuye a una sensación de mayor amplitud y conexión entre los distintos niveles.

Los corredores y áreas de transición mantienen una impronta suave, marcada por líneas simples y una predominancia de tonos claros. Esta base neutral funciona como el escenario ideal para exhibir libros, recuerdos de viaje, objetos decorativos y piezas de colección seleccionadas cuidadosamente. La combinación de estos elementos personales con una arquitectura minimalista refleja el espíritu ecléctico de la vivienda, donde conviven el diseño actual, el arte y los detalles con valor afectivo para construir espacios únicos y llenos de carácter.

Iluminación natural y amplitud en los ambientes principales

La zona exterior fue concebida como una prolongación natural de los espacios interiores, manteniendo la misma sensación de confort y armonía que caracteriza al resto de la vivienda. La terraza, revestida con un elegante deck de madera, ofrece un entorno abierto y relajado que invita a disfrutar del aire libre. La presencia de plantas y arbustos distribuidos en grandes maceteros no solo aporta frescura y color, sino que también genera sectores más íntimos y resguardados.

Griselda Siciliani
La zona exterior fue concebida como una prolongación natural de los espacios interiores, manteniendo la misma sensación de confort y armonía que caracteriza al resto de la vivienda. Foto: @griseldasiciliani en Instagram

El área está equipada con muebles especialmente seleccionados para exteriores, fabricados con materiales duraderos y preparados para resistir las condiciones climáticas. Además, una iluminación de tonalidades cálidas realza la atmósfera acogedora durante la noche, creando el escenario ideal para reuniones, momentos de descanso o encuentros al aire libre. La combinación de naturaleza, diseño y funcionalidad convierte a este espacio en uno de los rincones más atractivos de la propiedad.

Griselda SicilianiCasaHogaresDecoración
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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