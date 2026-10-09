Brad Pitt, a los 62 años: “Creo que cuando llegás a mi edad entendés lo importante que es rodearte de las personas que conocés, de las personas que amás y de las personas que te aman” Foto: Google

A los 62 años, Brad Pitt sigue siendo una de las figuras más reconocidas de Hollywood, pero su mirada sobre la vida cambió con el tiempo. El actor se animó a compartir sus reflexiones sobre el valor de los vínculos y la importancia de aprender de los errores.

En junio de 2025, durante la presentación de F1 en México, Pitt dialogó con Entertainment Tonight y contó qué aprendió con los años. “No importa el error, simplemente aprendés de él y seguís adelante. Eso te llevará al próximo éxito”, aseguró.

“Amigos, familia y eso es todo”: la nueva filosofía de Brad Pitt

El actor resumió en pocas palabras la conclusión a la que llegó con el paso del tiempo: “Creo que cuando llegás a mi edad entendés lo importante que es rodearte de las personas que conocés, de las personas que amás y de las personas que te aman”.

Pitt sintetizó esa idea en una frase que hoy define su manera de ver la vida: “Amigos, familia y eso es todo”. Y agregó: “A partir de ahí, podemos salir a hacer cosas. Es una ecuación bastante simple, creo”.

Brad Pitt, protagonista de la película de Fórmula 1. Foto: NA.

Aunque la entrevista se realizó cuando tenía 61 años, hoy, con 62, esas palabras cobran aún más sentido para el actor, que prioriza los afectos y el círculo íntimo.

Una vida más tranquila y lejos del ruido mediático

Antes de esa charla, Pitt había hablado con GQ sobre cómo vive esta etapa. Allí describió su presente como más tranquilo y alejado del ruido que durante décadas acompañó su carrera. “Mi vida personal siempre está en las noticias. Lleva 30 años en las noticias, amigo. O alguna versión de mi vida personal, digámoslo así”, contó.

Sobre la exposición permanente, reconoció: “Es una molestia con la que siempre tuve que lidiar, en diferentes grados, grandes y pequeños, mientras hago las cosas que realmente quiero hacer”.

Sin embargo, Pitt cerró que logró encontrar estabilidad: “Mi vida está bastante contenida. Se siente bastante cálida y segura con mis amigos, mis amores, mi familia y con el conocimiento de quién soy”.