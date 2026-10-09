Brad Pitt, a los 62 años: “Creo que cuando llegás a mi edad entendés lo importante que es rodearte de las personas que conocés, de las personas que amás y de las personas que te aman”

A los 62 años, Brad Pitt sigue siendo una de las figuras más reconocidas de Hollywood, pero su mirada sobre la vida cambió con el tiempo. El actor se animó a compartir sus reflexiones sobre el valor de los vínculos y la importancia de aprender de los errores.
En junio de 2025, durante la presentación de F1 en México, Pitt dialogó con Entertainment Tonight y contó qué aprendió con los años. “No importa el error, simplemente aprendés de él y seguís adelante. Eso te llevará al próximo éxito”, aseguró.
“Amigos, familia y eso es todo”: la nueva filosofía de Brad Pitt
El actor resumió en pocas palabras la conclusión a la que llegó con el paso del tiempo: “Creo que cuando llegás a mi edad entendés lo importante que es rodearte de las personas que conocés, de las personas que amás y de las personas que te aman”.
Pitt sintetizó esa idea en una frase que hoy define su manera de ver la vida: “Amigos, familia y eso es todo”. Y agregó: “A partir de ahí, podemos salir a hacer cosas. Es una ecuación bastante simple, creo”.
Aunque la entrevista se realizó cuando tenía 61 años, hoy, con 62, esas palabras cobran aún más sentido para el actor, que prioriza los afectos y el círculo íntimo.
Una vida más tranquila y lejos del ruido mediático
Antes de esa charla, Pitt había hablado con GQ sobre cómo vive esta etapa. Allí describió su presente como más tranquilo y alejado del ruido que durante décadas acompañó su carrera. “Mi vida personal siempre está en las noticias. Lleva 30 años en las noticias, amigo. O alguna versión de mi vida personal, digámoslo así”, contó.
Sobre la exposición permanente, reconoció: “Es una molestia con la que siempre tuve que lidiar, en diferentes grados, grandes y pequeños, mientras hago las cosas que realmente quiero hacer”.
Sin embargo, Pitt cerró que logró encontrar estabilidad: “Mi vida está bastante contenida. Se siente bastante cálida y segura con mis amigos, mis amores, mi familia y con el conocimiento de quién soy”.