Fueron desplazados por los Smart TV y hoy hay modelos que se venden por 345 dólares: por qué se buscan los televisores de tubo y qué marcas cotizan más

Tener un televisor de tubo no garantiza disponer de una pieza valiosa, pero algunos modelos bien conservados pueden encontrar compradores especializados. Foto: Google Gemini.

Los televisores de tubo, que durante décadas ocuparon un lugar central en los hogares, recuperaron protagonismo durante los últimos años entre coleccionistas y aficionados a los videojuegos clásicos. Aunque fueron desplazados por los Smart TV, estos aparatos conservan características técnicas que los hacen especialmente atractivos para utilizar consolas antiguas. En algunos casos, los modelos especializados pueden alcanzar precios de cientos de dólares en el mercado de segunda mano.

Por qué los televisores de tubo tienen ventajas frente a los Smart TV para videojuegos retro

Los televisores de tubo utilizan tecnología CRT (Cathode Ray Tube), que genera imágenes mediante haces de electrones que iluminan una superficie recubierta de fósforo. Su funcionamiento es diferente del de las pantallas LED y OLED actuales.

Para quienes todavía conservan uno en buen estado, un televisor de tubo puede tener una segunda vida como pantalla para videojuegos clásicos o como pieza de colección. Foto: Google Gemini.

Según un análisis técnico publicado por Engadget en agosto de 2026, muchos videojuegos de las décadas de 1980 y 1990 fueron diseñados para reproducirse en este tipo de pantallas. Por eso, conectarlos a televisores modernos puede modificar su apariencia original.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Mejor reproducción de videojuegos clásicos: permiten mostrar directamente señales analógicas compatibles, como las utilizadas por numerosas consolas antiguas.

Menor retraso de imagen en determinadas configuraciones: los modelos convencionales pueden evitar procesos de conversión que agregan latencia en algunos los modelos convencionales pueden evitar procesos de conversión que agregan latencia en algunos televisores modernos

Mayor claridad del movimiento: el funcionamiento del fósforo favorece una visualización particular de las imágenes en movimiento.

Colores y efectos visuales originales: las líneas de exploración y la combinación de colores reproducen la estética con la que fueron concebidos muchos videojuegos.

Compatibilidad con accesorios antiguos: determinadas pistolas ópticas, como las utilizadas en juegos clásicos de disparos, necesitan un CRT compatible para funcionar correctamente.

Estas ventajas dependen del modelo y de las conexiones disponibles. Además, los televisores modernos con modo juego y adaptadores especializados también pueden ofrecer buenos resultados con consolas antiguas.

Cuánto puede valer un televisor de tubo y cuáles son las marcas más buscadas

El interés por estos equipos se refleja en plataformas de compraventa como eBay, donde algunos monitores CRT profesionales conservan un valor considerable.

Un ejemplo verificable es el Sony Trinitron PVM-14N5U de 14 pulgadas, un monitor de video profesional. Una publicación de eBay registra dos unidades vendidas, con un precio aproximado de 345 dólares cada una.

Sin embargo, este tipo de dispositivo no debe confundirse con cualquier televisor doméstico antiguo. Los monitores profesionales poseen características específicas y su cotización puede ser considerablemente superior.

Entre los equipos que despiertan interés se encuentran determinados modelos Sony Trinitron y monitores profesionales de marcas como Sony y JVC. El precio depende del estado del tubo, las entradas de video, la conservación del aparato y la demanda local.

Tener un televisor de tubo no garantiza disponer de una pieza valiosa, pero algunos modelos bien conservados pueden encontrar compradores especializados.

Qué revisar antes de tirar o vender un televisor de tubo antiguo

Antes de desprenderse de uno de estos dispositivos, conviene buscar el número de modelo en la etiqueta trasera y comprobar si existen publicaciones comparables. También es útil verificar su funcionamiento, la calidad de imagen y las conexiones disponibles.

Los televisores CRT también presentan desventajas: son pesados, ocupan mucho espacio, consumen más energía que numerosos equipos modernos equivalentes y pueden resultar difíciles de reparar.

Además, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierte que estos dispositivos contienen plomo en parte de su estructura de vidrio y requieren procedimientos adecuados de reciclaje. Por su parte, iFixit recomienda dejar las reparaciones en manos de técnicos especializados debido a los riesgos eléctricos.

Para quienes todavía conservan uno en buen estado, un televisor de tubo puede tener una segunda vida como pantalla para videojuegos clásicos o como pieza de colección. Antes de desecharlo, identificar su modelo permite determinar si existe un interés real en el mercado de equipos antiguos.